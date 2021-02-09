Anti-selülit Dostu 5 Besin

Özellikle kadınların en şikayetçi oldukları selülit sorunu hareketsizlik ve aşırı yağlı beslenme nedeniyle ortaya çıkar. Selülit, cilt yüzeyinde portakal kabuğu gibi çukurlu ve tümsekli bir görünüme neden olur. Genellikçe kalça, uyluk ve karın bölgelerinde ortaya çıkan lokalize bir estetik cilt problemidir. Vücutta kan dolaşımının azalması nedeniyle deride sarkmalar, selülit ve bölgesel yağlanmalar ile görülmeye başlanan selülit, hem medikal hem de doğal yollar ile tedavi edilebilir. Gelişen estetik teknolojisi ile selülitten kolayca kurtulurken beslenme ile selülitin tekrar oluşması engellenebilir. Bu haftaki köşe yazımda hareketsiz ve sağlıksız yaşamın getirisi olan selülit ile nasıl mücadele edebileceğimizi anlatacağım.

Selülit tedavisinde yenilikçi lazer sistemi Endolift Lazer Ağı ve Mezoterapi uygulamalarıyla kısa sürede başarılı sonuçlar elde ediliyor. Endolift Lazer Ağı teknolojisi ile selülitli bölgeyi kontrollü bir şekilde direkt uyararak selülit bağlarının kırılmasını sağlanabiliyor. Saç teli inceliğindeki bu teknoloji ile direkt cildin altına ısı vererek yarım saatte, acı, ağrı, morarma, kesi ve dikiş olmadan tek seferde istenilen sonuç elde edebiliyor. Uygulama ile istediğimiz uzunlukta, derinlikte ve şiddette ısıyı cildin alt tabakasına ulaştırabiliyoruz. Bu uygulama ile her ne kadar ısıyı cildin altına verip kolajeni uyarsak da ısı sadece uygulanan bölgede kalmayıp dağıldığı için cildin üstünde de harika etkiler yaşanabiliyor. Uygulama sonucu bir yan tesir olmaması nedeniyle hasta sosyal hayatına kaldığı yerden devam edebiliyor.

Selülit tedavisinde sıkça başvurulan yöntemlerden biri olan Mezoterapi ile sorunlu bölgede biriken yağların parçalanması sağlanarak selülit ve çatlak görünümü en aza indirilebiliyor. Böylece daha düzenli ve simetrik bir görünüm elde edebiliyor. Mezoterapi’de cildin kalitesi ve ihtiyaçlarına göre cildin altına mikro iğnelerle hyaluronik asit, kolajen, vitamin gibi maddeler küçük miktarlarda veriliyor. Uygulama yaklaşık 15-30 dakika sürüyor ve iğneler son derece ince olduklarından ağrı, acı hissi olmuyor. Mezoterapi sonuçları ikinci seanstan sonra ortaya çıkmaya başlıyor ve 6 ayda bir tekrarı yapılabiliyor.

Selülit tedavisinde beslenmenin önemi büyüktür. Doğru beslenme tercihleri çözümün oluşmasında büyük rol oynar.



Anti-selülit Dostu 5 Besin

1) Brokoli: İçeriği bakımından oldukça düşük kalorili ve sağlıklı bir sebzedir. İçerisinde bulunan alfa-lipoik madde ile selülitin azalmasına yardımcı olur.

2) Muz: Çinko oranının yüksek olması ile cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur. Kan akışını da hızlandıran bu mucizevi meyve selülitin onarılmasında etkilidir.

3) Yumurta: İçerdiği lesitin maddesi ile hücrelere giren ve çıkan besinlerin düzenlenmesine yardımcı olur.

4) Ananas: Bromelain enzimi ile proteinlerin sindirimine yardımcı olan ananas, aynı zamanda fibrin birikiminin parçalanmasına da yardımcı olur. Bu durum vücutta bulan selülitlerin tedavisinde oldukça etkilidir.

5) Domates: sofraların vazgeçilmezi olan domates, içerdiği A ve E vitamini yönünden zengin bir besindir. Kan dolaşımını hızlandırır ve çok iyi bir antioksidandır. Cildi yenileyici özelliği ile pürüzsüz bir cilt için faydalıdır.

“Metinde belirtilen işlemlerin uygulanması ve sonuçları, her kişinin anatomisine, fizyonomisine ve yaşam kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Bahsedilen uygulamadan önce konunun uzmanı bir doktorla görüşülmesini öneririm.”

Op. Dr. Evrim Uçkunkaya Sosyal medya hesapları

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