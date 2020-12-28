Aşırı terlemenin tedavisi mümkün

Aşırı terleme problemi kişilerde önemli sorunlara neden olabiliyor. Aslında bir sağlık sorunu olan aşırı terleme zamanla psikolojik sıkıntılara da yol açabiliyor ve hasta kendini toplumdan soyutlamaya başlıyor. Bu haftaki yazımda aşırı terleme yani Hiperhidroz hastalığının tedavi yöntemlerinden biri olan 15 dakika gibi kısa sürede gerçekleşen Botoks ve bir cerrahi yöntem olan Küretaj uygulamalarını anlatacağım.

Sürekli çözümsüz koltuk altı terlemeleri yaşıyorsanız, elleriniz terlediği için insanlarla tokalaşmaktan çekiniyorsanız, koku sorunu yaşıyorsanız, gün içinde sıcak, soğuk her ortamda terliyorsanız Hiperhidroz Aşırı Terleme hastalığına sahip olabilirsiniz. Hiperhidroz; koltuk altı, baş bölgesi, ayak ve elde görülen bir sağlık sorunudur ve tedavi edilebilir.

Aşırı terleme kadın, erkek herkesin yaygın olarak karşılaştığı bir problem. Aşırı terleme hem sosyal hayatta hem de iş hayatında pek çok soruna yol açabiliyor. Kişi, sosyal hayattan uzaklaşıyor, karşı cinsle iletişimden kaçınıyor. Hatta iş hayatında sıkıntılar yaşıyor. Yoğun koltuk altı terlemeleri, kıyafette renk değişimi, ter kokusu, tokalaşmak istemeyecek kadar el içi terlemeleri, ayak terlemeleri ile ortaya çıkan ayakta koku problemi, kalabalıkta ayakkabı çıkaramama durumu ve yoğun baş bölgesi terlemeleri en sık dile getirilen şikâyetler arasında yer alıyor.

Hiperhidroz yani aşırı terleme, bölgedeki ter bezlerinin diğer ter bezlerine oranla daha fazla ter üretmesi nedeniyle yaşanan dermatolojik bir hastalıktır. Hayatı kabusa çevirebilen bu hastalık günümüzde Botoks ve Küretaj uygulamaları ile çok kolay tedavi edilebilir.

Botoks Uygulaması

Aşırı terleme için en doğru çözüm olan Botoks’tur. Benim de en etkili çözüm olarak önerdiğim ve uyguladığım Botoks işlemi baş bölgesine 10 dakika, koltuk altlarına 15 dakika, eller ve ayaklara ise 15'er dakika uygulanır. Uygulanan bölgede herhangi bir kızarma, morarma, ağrı da olmadığı için kişi sosyal hayatına hemen kaldığı yerden devam edebilir. Uygulanan Botoks’un faydası, bir hafta ile 10 gün süre içerisinde kendini gösterir. Botoks, kısa süreli bir uygulamadır. Maksimum 10 gün sonra sonuç alınır. Uygulama sonrası morarma, kızarma, yara izi gibi sorunlar yaşanmadığı için hayata anında kaldığı yerden devam edilebilir. 8 ay ile 1 sene arasında kalıcılık gösteren tedaviyi sonrasında tekrarlamak gerekir. Uygulama, her mevsimde her zaman yaptırılabilir. Uygulamanın hiçbir yan etkisi yoktur. 18 yaşını doldurmuş kadın, erkek herkes için uygun bir yöntemdir.

Aşırı terleme tedavisinde uygulanan Botoks enjeksiyonlarının herhangi bir yan etkisi yoktur. Ancak elde ve ayakta sinirler çok yüzeydedir, yanlış yapılan uygulamalarda sinir hasarları olabilir. Bu ortadan kaldırılabilir bir sorundur ama yine de istenen bir durum olmadığı için, doğru doktor seçimi, bilinen güvenilen kliniklerde bu uygulamaların yapılması önemlidir. Koltuk altı, baş bölgesi, el ve ayak bölgesine yapılan Botoks uygulaması, o bölgelerdeki terlemenin yok edilmesi, herhangi bir sağlık sorununa neden olmamaktadır. Ayrıca, bir bölgedeki terlemenin Botoks ile yok edilmesi, başka bir bölgede terleme artışına sebep olmaz. Yani koltuk altınıza Botoks yapılınca el ya da ayaklarınızda terlemede artış olmaz.

Küretaj Yöntemi

Aşırı terleme problemi için bir diğer çözüm ise cerrahi bir işlem olan Küretaj uygulamasıdır. Bu yöntemle koltuk altlarında yer alan ter bezlerini temizlemek mümkündür. Genel anestezi ile koltuk altına yaptığımız küçük bir kesi ile ter bezlerini alıyoruz. Bu işlemde koltuk altındaki yoğun lenfatik sistem çok çabuk etkilenebildiği için hasta aşırı ödem gibi sorunlarla karşılaşabiliyor. Oluşan şişlik ve morluklar nedeniyle kişi sosyal hayata hemen karışamıyor. Hasta, üç günlük dinlenme sürecinin sonunda sosyal hayatına geri dönebiliyor. Bu nedenle hastalarımıza çok daha kolay ve hızlı bir yöntem olan Botoks’u öneriyorum.

“Metinde belirtilen işlemlerin uygulanması ve sonuçları, her kişinin anatomisine, fizyonomisine ve yaşam kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Bahsedilen uygulamadan önce konunun uzmanı bir doktorla görüşülmesini öneririm.”

Op. Dr. Evrim Uçkunkaya Sosyal medya hesapları:

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