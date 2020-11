Cildinizi çinkoya emanet edin

Doğada çok sayıda gıdada bulunan çinko, cilt hastalıklarından korunmaya yönelik çok önemli bir işleve sahiptir. Çinko, cildimiz için önemli bir elementtir. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirir, yeni hücre yapımını hızlandırarak cildin yenilenmesini sağlar. İnsan vücudu çinkoyu depolayamadığı için ihtiyaç duyulan miktarın düzenli olarak alınması gerekir. Peki, çinkonun faydaları nelerdir, eksikliğinde neler görülür? Bu haftaki yazımda çinkonun hem cilt hemde vücut için faydalarını anlatacağım. Doğada çok sayıda gıdada bulunan çinko, cilt hastalıklarından korunmaya yönelik çok önemli bir işleve sahiptir. Çinko, cildimiz için önemli bir elementtir. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirir, yeni hücre yapımını hızlandırarak cildin yenilenmesini sağlar. İnsan vücudu çinkoyu depolayamadığı için ihtiyaç duyulan miktarın düzenli olarak alınması gerekir. Peki, çinkonun faydaları nelerdir, eksikliğinde neler görülür? Bu haftaki yazımda çinkonun hem cilt hemde vücut için faydalarını anlatacağım.



Televizyon ve bilgisayar ekranı, cep telefonları, florasan lambalar, mikrodalga fırın, aşırı güneş ışığı, aşırı toksik kimyasal maddelerle maruz kalınması, sık uçak yolculuğu yapılması gibi durumlarda, vücudumuzun antioksidanlara daha çok ihtiyaç duyar. Bunlardan biri de çinkodur. Çinko, akne oluşumunu engeller, yanık ve ameliyat izlerini yok eder, cildin erken yaşlanmasını önler. Cilde parlaklık ve ışıltı vererek daha canlı görünmenizi sağlar. Aynı zamanda ciltteki kolajen üretiminde de önemli bir rol oynayarak; cildi sıkılaştırır, esneklik kazandırarak daha genç görünmesini sağlar.



Faydaları saymakla bitmeyen ‘’Çinko’’



Vücudumuzun birçok vitamin ve minerale ihtiyacı olduğu şu günlerde hem vücudu hem de cildi beslemek adına düzenli tüketilen çinkonun vücuda ve cilde faydaları saymakla bitmiyor. Kış aylarının gelişi ile artan grip ve soğukalgınlığından koruyan çinkonun bağışıklığı güçlendirici etkisi de oldukça yüksektir. Kanserle mücadele de yardımcı olan çinko, anoksidatif stresin azalmasını da sağlar. Akne, egzama ve pişik tedavisinde cilt üzerinde tedavi amaçlı kullanılan çinko cilt yanıklarına da çözüm sunar.



Çinko eksikliği ise çoğu zaman beslenme ve yaşam şeklimize bağlı olarak oluşur. Çinko eksikliği, cildin solgun görünmesine yol açarak ciltte kuruluk, yara ve enfeksiyonların iyileşme sürelerini geciktirir. Örneğin, egzamanın en önemli nedenlerinden biri de çinko eksikliğidir. Çinko, kronik enfeksiyonların iyileşmesinde önemli rol oynar, cilt hastalıklarını tedavi eder. Eğer çinko eksikliğiniz varsa vücudunuz alarma geçerek size bazı sinyaller gönderecektir. Bu sinyalleri mutlaka dikkate almalısınız.

Çinko eksikliğinde ortaya çıkan semptomlar

• Vücuttaki yaraların yavaş iyileşmesi

• Saç dökülmeleri ve kronik yorgunluk

• Sürekli ishal problemi

• Tırnaklarda oluşan beyaz noktalar

• Büyüme ve gelişmede yavaşlık

• Yaşa bağlı olarak ortaya çıkan görme kaybı

• Zayıf bağışıklık sistemi

• Tat ve koku duyularının bozulması

• Annemi hastalığı, akne ve sivilce oluşumu

• Cilt kuruluğu



Hangi gıdalar tüketilmeli?

Aşırı alkol kullanımı, et ve balıktan uzak beslenme biçimi, gastrointestinal hastalıklar, kalıtsal kan rahatsızlığına sahip olanlarda ağırlıklı olarak çinko eksikliği gözlenir. Aktif yaşamda maruz kaldığımız stres, yaş faktörü, yaşam şekli ve genetik yapımız gibi etkenler de çinko eksikliğini tetikler. Özellikle vejetaryen ve vegan yeme biçimi, gıdalar aracılığıyla çinko alımını desteklemez. Demir takviyesi alanlarda yeterli çinko emilimi sağlayamazlar. Bu eksikliği gidermek için mutlaka kırmızı et, balık, kefir ve yoğurt, istiridye, kaju, kabak çekirdeği, ıspanak, mantar, nohut, fasulye, bamya ve yeşil mercimek gibi gıdaların tüketilmesini arttırmak gerekir.

Çinko açısından zengin besinler

• İstiridye

• Kırmızı et

• Kümes hayvanları

• Yengeç ve ıstakoz gibi deniz mahsulleri

• Zenginleştirilmiş kahvaltılık gevrekler

• Fasulye

• Fındık

• Kepekli tahıllar

• Süt ürünleri

Ayrıca belirtmek isterim ki, çinko eksikliğiyle etkili bir şekilde mücadele edebilmek için beslenmenize dikkat etmenizin yanı sıra çinkoyu takviye olarak da alabilirsiniz. Hap olarak, özellikle akşamları yatmadan önce alındığında, uyku sırasında yaşanan hücre bölünmesi ve iyileşmesi sürecine destek sağlar. Unutmayın ki, çinko, cildi güneşin zararlı etkilerinden korunmak için adeta bir kalkan görevinde bulunur. Çinko oksit içeren kremler, yara bölgesine uygulandığında hasarlı hücreleri onarır. Çinko oksit, yara alanının nemli ve temiz kalmasına yardımcı olur.



“Metinde belirtilen işlemlerin uygulanması ve sonuçları, her kişinin anatomisine, fizyonomisine ve yaşam kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Bahsedilen uygulamadan önce konunun uzmanı bir doktorla görüşülmesini öneririm.”

