Cildinizi yenilemenin tam zamanı

Sonbahar mevsimi ile birlikte cildimizin de bakım zamanı gelmiş demektir. Yaz mevsiminin sıcağında uzun süre güneşe maruz kalarak yıpranmış olan cildinizi klinik uygulamalarla yenileyerek eski parlaklığına geri getirebilirisiniz. Kök Hücre, Nem Aşısı, Mezoterapi uygulamaları ve çinko takviyeleri ile hızlı ve kalıcı bir şekilde diriliğini yitirmiş cildinizi onarabilirsiniz. Bu haftaki köşe yazımda, cildinizi nasıl yenileyebileceğinizi anlatacağım.

Kök Hücre tedavisi ile 5 yıl öncesine geri dönün

Yazın güneşin ve aşırı nemin etkisiyle yıpranan ciltler için; Dermaroller ve Hyaluronic Acid ikilisi, C vitamini, kolajen takviyeleri çok önemlidir. Benim de en etkili çözüm olarak önerdiğim ve uyguladığım, vücudunuzdan alınan çok az miktardaki yağın, laboratuvar ortamında kök hücreden zengin sıvı haline getirilip cildinize uygulanması ile kendi hücrelerinizle yenilenebilirsiniz. Sonbahar mevsiminde Kök Hücre tedavisi ile cildinizi sadece güneşin zarlı etkilerinden arındırmakla kalmaz, onu en az 5 yıl önceki parıltılı diri ve genç haline geri döndürebilirsiniz.

Mezoterapi ile yaşlanmayı geciktirin

Mezoterapi yöntemiyle cildinizin daha genç, canlı, parlak görünmesini sağlarken onu cilt hasarlarından arındırabilirsiniz. Alın, göz çevresi, dudak kenarları, yanaklar, boyun, dekolte, sırt ve diz üstü bölgelerine uyguladığım bu yöntemle; cildi canlandırmayı, hücre metabolizmasını artırıp yaşlanmayı geciktirmeyi hedefleriz. Uygulamayı koruma amaçlı olarak yılda bir kez yaptırıp, sıvı kolajen takviyeleri ve doğru cilt bakım ürünleri ile kalıcılığını destekleyebilirsiniz.

Sadece 20 dakikada ışıltılı ve nemli bir cilt garanti

Cildinize kaybettiği nemi ve esnekliği geri kazandırarak, onu pürüzsüz ve ışıltılı bir hale dönüştürmek için en etkili çözümlerden biri de, kuşkusuz nem aşılarıdır. Nem aşılarıyla, ameliyata gerek kalmadan sadece 20 dakikada, bebeksi bir cilde sahip olabilirsiniz. Uygulamanın sonuçlarını tek seansta hızlı bir şekilde alınabiliyoruz. Ciltteki değişim, uygulama yapıldıktan 1 ay sonrasına kadar devam ediyor. Ciltte yarattığı etki, ortalama bir yıl boyunca, yeni bir işlem yapmaya gerek kalmadan devam ediyor. Kalıcılık süresi cilt tipine göre değişiklik gösteriyor.

Çinko takviyesi şart

Doğada çok sayıda gıdada bulunan çinkonun, cilt hastalıklarından, sonbahar ve kış aylarında maruz kalınacak her türlü olumsuz etkenlerden korunmaya yönelik çok önemli bir işlevi vardır. Çinko, cildimizin en çok ihtiyaç duyduğu kolajen üretiminde de önemli rol oynar. Kolajen, cildi sıkılaştırır, esneklik kazandırarak daha genç görünmesini sağlar. Çinkonun, yeni hücre yapımını hızlandırarak cildin yenilenmesini sağlayan ve akne oluşumunu engelleyen bir etkisi bulunur. Yanık ve ameliyat izlerini yok eder, cildin erken yaşlanmasını önler. Cilde parlaklık verir. Özellikle sonbahar ve kış aylarında çinko takviyesi almanızı öneririm.

“Metinde belirtilen işlemlerin uygulanması ve sonuçları, her kişinin anatomisine, fizyonomisine ve yaşam kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Bahsedilen uygulamadan önce konunun uzmanı bir doktorla görüşülmesini öneririm.”

Op. Dr. Evrim Uçkunkaya Sosyal medya hesapları

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