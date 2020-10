Cilt lekeleri problem olmaktan çıkıyor

Vücudumuzun en önemli bölümlerinden olan cildimize iyi bakmak, kendimize yapacağımız en iyi yatırımdır. Cilt, yapısı gereği bakım ve uğraş isteyen ancak kişinin doğru tercihleri ve doğru yönlendirilmesiyle mucizeler gerçekleşitirecek kadar da değişme açık bir yapıdır. Cildiniz zamanla çevresel faktörlere ve yaş almaya bağlı olarak deforme olur ve eski canlılığını yitirir. Cildinize yapabileceğiniz en büyük kötülük ise onun koruyucu katmanı olan asit mantosunu yok etmektir. Cildi kurutan sabunlar, kimyasal içeren temizleyiciler, sigara, ve güneşin zararlı ışınları asit mantosuna zarar verir. Bu manto etkinliğini yitirdiğinde cildin kendini koruma yetisi azalır, kullanılan bakım ürünleri doğru emilemez ve cilt hasarlanmaya açık hale gelir. Yeterince su tüketmemek, hareketsiz yaşam, yanlış beslenme ile de birleştiğinde cilt lekelerinin oluşmasına zemin hazırlanır. Bu haftaki köşe yazımda sizlere cilt lekelerinin neden oluştuğunu ve nasıl tedavi edileceğini anlatacağım. Vücudumuzun en önemli bölümlerinden olan cildimize iyi bakmak, kendimize yapacağımız en iyi yatırımdır. Cilt, yapısı gereği bakım ve uğraş isteyen ancak kişinin doğru tercihleri ve doğru yönlendirilmesiyle mucizeler gerçekleşitirecek kadar da değişme açık bir yapıdır. Cildiniz zamanla çevresel faktörlere ve yaş almaya bağlı olarak deforme olur ve eski canlılığını yitirir. Cildinize yapabileceğiniz en büyük kötülük ise onun koruyucu katmanı olan asit mantosunu yok etmektir. Cildi kurutan sabunlar, kimyasal içeren temizleyiciler, sigara, ve güneşin zararlı ışınları asit mantosuna zarar verir. Bu manto etkinliğini yitirdiğinde cildin kendini koruma yetisi azalır, kullanılan bakım ürünleri doğru emilemez ve cilt hasarlanmaya açık hale gelir. Yeterince su tüketmemek, hareketsiz yaşam, yanlış beslenme ile de birleştiğinde cilt lekelerinin oluşmasına zemin hazırlanır. Bu haftaki köşe yazımda sizlere cilt lekelerinin neden oluştuğunu ve nasıl tedavi edileceğini anlatacağım.



Cilt lekeleri artık kimsenin korkulu rüyası değil



Cilt yüzeyinde çeşitli faktörler sonucu oluşan cilt lekeleri, birçok insanda özgüven kaybına ve kendini kötü hisetmeye yol açabilir. Ancak gelişen estetik ve medikal uygulamalar ile cilt yenileme ve cilt lekeleri sorununu ortadan kaldırmak artık eskisi kadar zor değil. Hem doğal hem de medikal uygulamalar ile tedavi edilebilen cilt lekeleri, genellikle ergenlik sürecinden kalma akne izleri veya korumasız şekilde fazla güneşe maruz kalma sonucu ortaya çıkabilir.



Cilt lekesi deyip atlamamak gerek



Bazı cilt lekeleri akne, güneş, teknolojik cihazlar, yaşlılık lekeleri gibi çevresel faktörler sonucu oluşsa da her leke bu nedenlerle oluşmayabilir. Bazı cilt lekeleri cilt kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarının da başlangıcı olabileceğinden uzman bir doktor tarafından takip edilerek tedavi edilmelidir. Cilt lekesi deyip geçmemek gerektiğini, vücudumuzda oluşan her bir kırmızı alarmın aslında vücudumuz tarafından bize bir sinyal olduğunu unutmamak gerekir.



Cilt lekelerinin çeşitleri nelerdir?



• Doğum kontrol hapı kullanımı veya hamilelik sırasında oluşan hormonal değişiklikler, melanin denilen renk maddesinin aşırı üretimine neden olur. Bunun sonucunda alın, burun üzeri, yanak, dudak üstü ve çene gibi bölgelerde lekeler oluşabilir.

• Ağızdan alınan veya bölgesel sürülen bazı ilaçlar ve kozmetikler lekelenmelere yol açabilir.

• Güneş ışınları veya solaryum etkisiyle, cilt kendini korumak amacıyla daha kalınlaşır ve melanin üretimini artırır. Bu da lekelerde artışa sebep olabilir.

• Doğuştan var olan ve en çok alın, burun üzeri, yanaklar ve çenede görülen lekeler, çil olarak tanımlanır. Açık veya koyu kahve renklerde olabilirler. Genelde güneşli mevsimlerde belirgin hale gelirken, güneşin etkisinin az olduğu mevsimlerde renkleri solar.

• Yaşlılık lekeleri, güneşin uzun süreli etkisi sonucunda oluştukları için ileri yaşlarda ortaya çıkar. Değişik boyutlarda, açık kahverenginden siyaha kadar değişen renklerde ve çeşitli çaplarda görülebilirler.

• Yanık, sivilce ve akne yaraları, iyileşirken koyu lekeler bırakabilir. Ten rengi koyu olanlarda daha belirgin lekeler oluşabilir.

• Cilt üzerinde özellikle güneşin zararlı ışınları nedeniyle oluşan lekelenmeler ise ilerleyen aşamalarda cilt kanserine neden olabilir.

• Cilt lekeleri öncelikle saçlı deri, yüz, dudaklar, kulaklar, boyun, göğüs, kollar ve eller ve kadınlarda bacaklar dâhil olmak üzere cildin güneşe maruz kalan alanlarında ortaya çıkabilir. Ancak el ayası, el ayak tırnaklarının altı ve genital bölge gibi gün ışığını nadiren gören alanlarda da oluşabilir.

• Bazı cerrrahi işlemler, işlem yapılan bölgeye bağlı olarak vücutta derin izler bırakabilir.

• Telefon, bilgisayar, tablet gibi teknolojik cihazların aşırı kullanımı, bu cihazlardan gelen UV ışınları nedeniyle, ciltte istenmeyen lekelere neden olabilir.

• Alanında uzman olmayan kişiler tarafından yapılan yanlış estetik uygulamalar, cilt üzerinde yanıklar ve lekelenmelerle sonuçlanabilir.

Peki, cilt lekeleri nasıl tedavi edilir?

Cilt lekerinin tedavisi öncesinde, mutlaka lekenin derin mi yoksa yüzeyel mi olduğu tespit edilmelidir. Çoğu leke cildin hem yüzeyel hem de derin tabakasındadır. Bu yüzden leke tedavisinde genellikle kombine tedaviler daha iyi sonuçlar vermektedir. Lekenin durumunun tespit edilmesi, tedavi yöntemini belirlememizde yol göstericidir. Yüzeyel lekelerde bazen leke giderici kremler ve yüzeyel kimyasal peelingler yeterli olabilirken ileri teknolojiye sahip cihazlarla, hem derin hem de yüzeyel cilt lekelerini tedavi edebilmekteyiz. Aynı zamanda cilt altı tabakasını besleyici, kolajen ve elastin doku artışını destekleyen ürünler kullanılarak cilt dokusu daha da canlı hale getirilebilmektedir.



Cihazsız Tedavi Seçenekleri:

• Peeling: Yüzeysel bir soyma işlemi olan peeling, ciltteki melanin hücre sayısını azaltarak lekelerin açılmasını sağlar. Peelingler genellikle 1-2 hafta ara ile 6-8 seans uygulanır. Aynı zamanda ciltte yenilenme, parlama ve canlanma yaratarak cildin daha iyi görünmesini sağlar.

• PRP Tedavisi https://druckunkaya.com/prp: Kişinin kendi kanındaki büyüme faktörleri ayrıştırılır. Bu büyüme faktörleri lekeli olan bölgeye verildiğinde bir onarım faaliyeti başlatırlar. Lekeye sebep olan hücreleri oradan uzaklaştırırken, hücre yenilenmesini hızlandırırlar.

• Somon DNA: Bu uygulama cilt yapısını güçlendirerek, cildin elaskiyet ve sıkılığını artırır. Cildin azalan nem dengesini düzenleyerek pürüzsüz, sağlıklı bir görünüme kavuşturur.

• Mezoterapi: Cildin yeniden canlandırılması va daha genç bir görünüme kavuşturulmasına yönelik etkili bir çözüm sunan bu işlemle, ortalama 4- 6 seansta cilt dokusu üzerinde canlanma hareketi yaratılır. Aynı zamanda lekelerin açılması da sağlanır.

• Kremler: Özellikle Retinoik asit, C ve E vitamini içeren kremlerin leke açıcı özelliği vardır. Leke giderici kremlerin doktorunuz tarafından sizin cildinize uygun dozda verilmesi ve gece kullanılması doğrudur.

Cihazlı Tedavi Seçenekleri:

• Scarlet S: Mikroiğneler, cildin altına inerken cilt yüzeyini uyararak doğal iyileşme süreci başlatırlar. Böylece ciltteki ton farklılıkları, lekeler ve ince kırışıklıkların tedavisini mümkün kılarlar. Seanslar ayda 1 olarak yapılır. Lekelerden tamamen kurtulmak için 3 seans yeterlidir.

• Dermaroller: Micro iğneleri sayesinde ciltteki ölü derinin atılmasında ve akne sonrasında oluşan lekelerin ortadan kaldırılmasında etkili olur.

• Q-switched Nd Yag Lazer: Lazer ışığını kullanarak etrafındaki normal dokuya zarar vermeden pigmentleri azaltır ve yok eder. 1-2 hafta ara ile olguya göre 6-10 seans uygulanır.

• CO2 Fraksiyonel Lazer: Bu lazer, ciltte tam kat bir yenilenme sağladığı için hem derin hem de yüzeysel lekelerin azaltılmasında oldukça etkilidir. Genellikle leke tedavisinin başlangıcında 1-2 seans uygulanması yeterlidir.



Cilt lekelerini aldığımız ufak önlemler ile de önleyebiliriz.



Gelişen en yeni teknolojiler sayesinde, cilt lekelerinin yüzde 90’ı tedavi edilebiliyor. Bazı derin lekeler ve pigment hasarları, tedavilerinden sonra özellikle yaz aylarında tekrar kendini gösterebiliyor. Bu tür lekeleri önlemek için güneşten korunmak çok önemlidir. Özellikle ultraviyole A ve ultraviyole B içerikli olan, yüksek koruma faktörüne sahip kremler kullanmak gerekiyor.

Unutmamak gerek ki…Leke tedavisine başlamadan önce her lekenin tamamen ortadan kaldırılamayacağı bilinmelidir. En etkili tedavi bile, cilt lekelerinde tatminkar bir azalma sağlasa da lekeleri tamamen yok edemeyebilir. Tedavi sonucunda yüzde 60-70 azalma elde edilmesi, tedavide altın standarttır. Bazı cilt lekelerinin tedaviye cevap vermesi daha uzun sürebilir. Seans aralarında leke giderici krem ve güneş koruyucu krem uygulanmalıdır. Leke tedavisi birçok klinikte yapılabilir fakat konun uzmanınca, lekenize uygun teknolojik cihazlarla ve kombine metotlar kullanılarak uygulanan tedavi protokolleri, çok daha başarılı sonuçlar verecektir.

“Metinde belirtilen işlemlerin uygulanması ve sonuçları, her kişinin anatomisine, fizyonomisine ve yaşam kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Bahsedilen uygulamadan önce konunun uzmanı bir doktorla görüşülmesini öneririm.”

