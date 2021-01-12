Çocuklarda yaşanan estetik sorunlarda nelere dikkat etmeliyiz?

Çocuklarda doğuştan gelen estetik sorunları, okul çağına gelindiğinde daha belirgin bir hale dönüşür. Ebeveynlerin panikleyip çok erken dönemde operasyon kararı vermeleri sakıncalı sonuçlara neden olabilir. Bu haftaki yazımda çocuklarda sıklıkla görülen estetik sorunlarını, yapılması gerekenleri, operasyona uzanan süreçleri ve operasyon yöntemlerini anlatacağım.

Çocuklarda doğuştan gelen estetik sorunları arasında en çok kepçe kulak, yarık dudak, el ve parmak deformasyonları, yüzde doğum lekeleri ve göz kapağı düşüklükleri görülmektedir. Estetik sorunları olan çocukların, ebeveynlerinin gözetiminde çok iyi takip edilmesi gerekir. Çocukların okul çağına kadar geçen sürede gelişimleri üzerindeki etkileri uzmanlar tarafından izlenerek operasyon kararı verilmelidir. Operasyon için okula başlamadan önce harekete geçilmeli ancak çocuklar doğar doğmaz estetik operasyona başvurulmamalıdır. Bu tarz sağlık sorunları karşısında gerçekten bir estetik operasyona ihtiyaç olup olmadığını anlamak için uzman görüşü alınmalıdır. Ebeveynlerin bu tür sorunlar karşısında, bir uzman işbirliğinde çocuğun yaşı, psikolojisi ve fiziksel durumunu çok iyi tespit ederek, planlı hareket etmeleri gerekir.

Sosyalleşmeyle birlikte yaşanan psikolojik sorunlar ebeveynler için problem oluşturabilir. Çocuklar okul döneminde maalesef arkadaşları tarafından alay konusu olabilir ve bu durum çocuklarda telafisi olmayan psikolojik sorunlar yaratabilir. Bu sorunları göz önünde bulundurarak operasyon gerektiren problemler karşısında, okul öncesinde hareket edilmesi çocuğun psikolojisi için önemlidir.

Çocuklarda görülen estetik sorunları sadece doğuştan değil zaman içinde de ortaya çıkabilir. Yüz yaralanmaları gibi zaman içinde oluşan estetik sorunlar, çocukların okul başarısını ve sosyal hayatlarını derinden etkileyebilir ve ileri aşamalarda ömür boyu süren olumsuz durumlara neden olabilir.

Çocuklarda en sık görülen estetik sorunlardan göz kapağı düşüklüğü, kepçe kulak, yarık dudaklar ve el deformasyonları gibi sorunlara mutlaka cerrahi müdahalede bulunulması gerekir. Çocuklarda yaşanabilen estetik sorunlara ne zaman ve ne şekilde müdahale edilmesi gerektiğini iyi tespit etmek gerekir.

Kulak şekil bozukluğu olarak görülen kepçe kulak sorunu, çoğunlukla doğuştan gelen bir estetik sorundur. Bebeklik döneminde henüz kıkırdak oluşumu tamamlanmadığı için ameliyat yapılamaz ama erken dönemde müdahale edilmesi çocuğun gelişiminde iyi olur. Ameliyat öncesinde operasyon için aile tarafından çocuğun da onayının alınması çocuğun psikolojisi için önemlidir.

Doğuştan gelen göz kapağı düşüklüğü karşısında, görmeye engel olacak bir durum yoksa işlem yapılmadan takibe alınmalıdır. Çünkü bebeklerde 1 yaşından sonra bu lezyonlar küçülür. Görme duyusu etkilenmediği sürece tedaviye başlanmaz. Bu sorunlara sahip bebekler, 6 ayda bir, 4 yaşına kadar göz muayenesinden geçirilir. 4 yaşına gelindiğinde muayenelerden gelen sonuca göre ameliyata karar verilebilir.

Çocuklarda burun estetiği, herhangi bir ciddi yaralanma karşısında yapılır. Asla keyfe keder yapılmamalıdır. Çocuklarda kemik yapısı ve kıkırdak doku oturmadığı için ufak kazalarda dahi burun bölgesinde kalıcı hasarlar oluşabilir. Bu hasarlar estetik operasyon ile tedavi edilebilir. Ancak henüz oturmamış kıkırdak doku, yanlış operasyonlarla deforme olabilir. Bu da, onarılması güç ve çocuğun gelişimini engelleyen sonuçlar doğurabilir.

Çocuklarda görülen el rahatsızlıkları; bilinen adlarıyla perdeli parmaklar, fazla parmak, tetik parmak, başparmak eksikliği, kısa parmaklar ve eksik parmaklardır. Bu rahatsızlıklar çocuğun psikolojisini ve meslek seçimini olumsuz etkileyebilir. Bu sorunun takip edilmesi ve cerrahi müdahale ile düzeltilmesi gerekebilir.

Sünnet operasyonu, gelecekte çocukların ruh ve beden sağlığını yakından ilgilendiren önemli bir cerrahi bir girişimdir. Bu operasyonun 'sünnetçiler' değil tıp doktorları tarafından yapılması gerekir. Konunun uzmanı tarafından uygun koşullarda yapılmayan operasyonlar, ileride çocukların cinsel organında şekil bozuklukları yaratabilir, cinsel hayatını olumsuz yönde etkileyebilir.

“Metinde belirtilen işlemlerin uygulanması ve sonuçları, her kişinin anatomisine, fizyonomisine ve yaşam kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Bahsedilen uygulamadan önce konunun uzmanı bir doktorla görüşülmesini öneririm.”

Op. Dr. Evrim Uçkunkaya Sosyal medya hesapları

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