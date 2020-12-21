Dekolte güzelliği için en etkili uygulamalar

Dekolte bölgesi olarak adlandırdığımız dudak etrafı, alt yüz, çene, gıdı, boyun bölgeleri ve eller yaşımızı en çok ele veren bölgelerdir. Yaşın ilerlemesine bağlı olarak cilde parlaklığını veren hormonların azalması, sık kilo alıp verme, genetik faktörler, yanlış beslenme, cildin neminin azalması, kirli hava, sigara, güneş ciltte kırışıklıklara ve sarkmalara neden olabiliyor. Bu haftaki yazımda dekolte güzelliği için en etkili çözümler olan Endolift Lazer Ağı ve Kök Hücre uygulamalarını anlatacağım.

Tüm dünyada giderek yaygınlaşan, sunduğu fayda ile büyük ilgi gören uygulamalardan olan Endolift Lazer Ağı ve Kök Hücre uygulamalarıyla kırışıklıklara ve sarkmalara çözüm sağlamak mümkün. Artık genel anestezi ile yapılan yüz germe, boyun germe gibi uzun süren, ameliyatlardan sonra bir iki gün hastanede kalmanız gereken, iyileşme ve sosyal hayata geri dönme süreci uzun olan bu zorlu ameliyatların yerini yeni teknolojiler aldı. Yeni teknolojilerle yapılan bu tedavilerde; yara izi, morarma, şişme gibi problemler yaşanmadığı için uygulanan işlemin ardından kişi hayatına hiç ara vermeden kaldığı yerden devam edebiliyor.

Hızlı ve etkili çözüm: Endolift Lazer Ağı

Türkiye için yeni olan Endolift Lazer Ağı, dünyada yaklaşık 15 yıldır kullanılan bir lazer teknolojisi, en sık da Amerika ve İtalya’da kullanılıyor. Bilinen geleneksel tedavi yöntemlerine göre çok hızlı ve kalıcı çözüm sunan bu yöntemle sadece 45 dakikada etkili bir sonuca ulaşmak mümkün. Kesi gerektirmeden ve iz bırakmadan uygulanabilen bu yöntemle, yüz ve boyundaki yağlanmalar, sarkmalar, kırışıklıklar ve lekeler gideriliyor. Endolift lazer yapılan bölgede cilt altında ısı kontrolü artırılarak istenilen bölgelerde yağ yakılıp küçültülüyor, kırışıklıklar açılıyor, çene hattı ve yüz kontürü belirginleşiyor. Yapılan işlemle yeni damar oluşumu teşvik edildiği için cilt sıkılaşıyor. Tek bir seansta istenen en iyi sonuca ulaşmak mümkün ancak yaş, genetik, yan hastalıkları olan hastalarda bazen 6 ay sonra ikinci bir uygulama da yapabiliyoruz.

Ömür boyu kalıcı çözüm: Kök Hücre Uygulaması

Kök hücreler kendini yenileme yeteneğine sahip olan ve hasar görmüş hücrelerin yerine sağlıklı hücreler oluşturmak için kullanılan özel hücrelerdir. Yaşlanma, güneş, hormonlar, sigara gibi etkenler cildin elastikiyetini ve nemini kaybetmesi neden oluyor. Yıpranan ve yaşlanan cilde en etkili tek tedavi yöntemi kök hücredir.

Cilt altı yağ dokusundan alınan yağlardan elde edilen kök hücrelerin cilde enjekte edilmesiyle uygulanan kök hücre tedavisinde lokal anestezi kullanılır. Herhangi bir alerji riski barındırmayan bu yöntem, ömür boyu kalıcı bir etki yaratır. Geleneksel kırışıklık operasyonlarında kullanılan protez ve silikon yerine kök hücre kullanılarak, etki ömür boyu garanti altına alınır. Kök hücre uygulamasının bir diğer avantajı da iyileşme süreci gerektirmemesidir.

“Metinde belirtilen işlemlerin uygulanması ve sonuçları, her kişinin anatomisine, fizyonomisine ve yaşam kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Bahsedilen uygulamadan önce konunun uzmanı bir doktorla görüşülmesini öneririm.”

Op. Dr. Evrim Uçkunkaya Sosyal medya hesapları

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