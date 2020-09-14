Diz kapağındaki sarkmalar nasıl tedavi edilir?

Yüz, göz çevresi, çene ve dirsekler kadar diz kapakları da zamanla deformasyona uğrar. Cildin gençliğinin, parlaklığının ve diriliğinin devam etmesi için kolajen ve elastine ihtiyacı vardır. Ancak cilt yaşlandıkça kolajen ve elastine üretimi azalması nedeniyle ciltte kırışıklık ve sarkmalar oluşur. Siz kapakları da bu sorunun en çok yaşandığı bölgelerin ilk sıralarında yer alır.

Kök hücre ile ömür boyu kalıcı sonuç

Diz estetiğinde başvurduğumuz en etkili uygulamalardan biri Kök Hücre uygulamasıdır. Bu uygulama sayesinde diz kapağında yaşa bağlı olarak kaybolan deri altı yağ dokusunun tekrar yerine koyabiliyor, diz kapaklarının daha diri ve sağlıklı bir görünüm elde edebiliyoruz. Kök Hücre tedavisi ile tek seansta, yaklaşık bir, bir buçuk saat süren bir işlemle, alerji, reddedilme ve yabancı madde reaksiyonu taşımadan kalıcı bir etki sağlayabiliyoruz. Çünkü aldığımız kök hücreler enjekte edilen bölgedeki hücrelere dönüşüp, hemen aktif hale gelerek, hızlı bir değişimin başrol oyuncusu oluyor. Kök Hücre Uygulaması dokuların kendini onarmasında ve yenilemesinde önemli bir rol oynuyor.

Endolift Lazar Ağı ile hızlı çözüm

Dizlerdeki sarkmaları, diz estetiği uygulamaları ile tamamen ortadan kaldırmak mümkün olabiliyor. Bu sarkmalar ile Endolift Lazer Ağı Uygulaması ile mücadele etmek, tek seferde kolajen bantlarını kontrollü bir şekilde uyarmak ve uzun süreli kalıcılık sağlamak mümkün olabiliyor. Saç teli inceliğindeki bu teknoloji ile direkt cildin altına ısı vererek, yarım saatte, acı, ağrı, morarma, kesi ve dikiş olmadan tek seferde bile istediğimiz sonucu elde edebiliyoruz. Bu başarıda büyük bir etken de istediğimiz uzunlukta, derinlikte ve şiddette ısıyı cildin alt tabakasına ulaştırabiliyor oluşumuz oluyor.

Dermaroller ile sağlıklı görünüm

Herhangi bir uygulama yaptırmak istemiyorsanız, evde sarkma gözlemlediğiniz diz kapağınıza Dermaroller da uygulayabilirsiniz. Dermaroller’ın ucundaki ince uçlu iğneler, cilt üzerinde hasar oluşturarak ölü derinin atılmasını ve hücrelerin yenilenerek yerine sağlıklı hücrelerin gelmesine yardımcı oluyor. Uygulamadan sonra gözenekler 10-15 saniye açık kaldığı için uygulama sonrasında bölgeye uygulanan vitamin, nemlendirici, antioksidan kremler ya da Hyalüronik asit desteği, daha hızlı ve daha kolay deri altına ulaşıyor. Hiçbir ürün kullanmasanız bile, uygulama sonrasında gözenekler açılacağı için cildiniz oksijen alacak, kanlanma artacak ve daha sağlıklı bir görünüme kavuşması mümkün oluyor.

“Metinde belirtilen işlemlerin uygulanması ve sonuçları, her kişinin anatomisine, fizyonomisine ve yaşam kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Bahsedilen uygulamadan önce konunun uzmanı bir doktorla görüşülmesini öneririm.”

Op. Dr. Evrim Uçkunkaya Sosyal medya hesapları

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