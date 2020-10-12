Dudaklarınıza gereken önemi verin

Kış aylarına doğru gelirken soğuk ve rüzgârlı havanın etkisinde kalan dudaklar zamanla kurumaya ve çatlamaya başlar. Dudak, yağ üretme özelliği olmadığından ciltte kurumaya en yatkın bölgedir. Doğru zamanda müdahale edilmediğinde ise dudaklarda kanama ve acıya sebep olur. Dudak çatlaklarıyla mücadelenin en bilinen yöntemi düzenli olarak nemlendirmektir. Bu haftaki köşe yazımda kuruyan ve çatlayan dudaklara nasıl bakım yapabileceğinizi sizler için anlatacağım.



Sabah dışarı çıkmadan ve gece yatmadan önce kullanacağınız nemlendiriciler ile dudak kuruluğu ile mücadele ederken, bu uygulamaların yeterli olmadığı ya da daha uzun soluklu çözümler gerektiği durumlarda, başarılı sonuçlar veren estetik uygulamlarından da faydalanabilirsiniz. Hızlı ve etkili sonuç veren nem aşısı, kök hücre ve PRP uygulamaları ile dudak bariyerinizi güçlendirebilir, sağlıklı bir görünüme kavuşabilirsiniz.



Kök hücre uygulaması, nem aşısı ve PRP dudaklar için etkili bir yöntem



Dudak ve cilt bakımında nem aşıları, kök hücre ve PRP uygulamaları en sık başvurduğumuz yöntemler arasında yer almaktadır.

Hyalüronik asit destekli nem aşıları dudağa enjekte edildiğinde su molekülleriyle birleşerek uygulandığı bölgeye nem verir. Nem aşısı, dudak içerisine olduğu gibi etrafına uygulanabilir. İçerisine ilave edilen aminoaistler ve vitaminlerle dudak bariyeri artırılarak daha sağlıklı bir görünüm elde edilir. Kök Hücre uygulamasında ise tek seansta, yaklaşık 1-1.5 saat süren bir işlem ile uygulamanın etkileri operasyonu takip eden 1 ay içerisinde görülmeye başlar. Yine PRP uygulaması, incelen ve kuruyan deriyi içten nemlendirmek ve güçlendirmek için etkili sonuç verir. PRP uygulamasının 2’şer hafta arayla en az 4 kez yapılması ve yılda 1 kez tekrarlanması gerekir. Dudağa yapılan yağ enjeksiyonları ile de dudaktaki kanlanmayı arttırarak daha sağlıklı ve diri görünmesini sağlayabiliyoruz.



Dudaklar üzerindeki ölü deri dermaroller ile temizleniyor



Klinikte yapılabilecek uygulamaların dışında dudak bakımı için evde ağrı ve acı olmadan dermaroller uygulaması da yapabilirsiniz. Dermaroller’ın ucundaki ince uçlu iğneler, dudak üzerinde hasar oluşturarak ölü derinin atılmasını ve hücrelerin yenilenerek yerine sağlıklı hücrelerin gelmesini sağlar. Uygulamadan sonra gözenekler 10-15 saniye açık kalır. Böylece uygulama sonrasında bölgeye uygulanan vitamin, nemlendirici, antioksidan kremler ya da hyalüronik asit desteği, daha hızlı ve daha kolay deri altına ulaşır. Hiçbir ürün kullanmasanız bile, uygulama sonrasında gözenekler açılacağı için cildiniz oksijen alacak, kanlanma artacak ve daha sağlıklı bir görünüme kavuşabilirsiniz. Hassas ve alerjik cilde sahipseniz daha küçük milimetrelerdeki dermaroller kullanmanız gerekir.



Dolgun ve parlak dudaklar için 5 pratik bilgi



• Yumuşak bir diş fırçası yardımı ile dudaklarınızı zaman zaman fırçalamak dudaklarınızı ölü derilerden arındıracaktır.

• Mat ve koyu renk rujlar dudaklarınızın daha da kurumasına neden olabilir. Özellikle kış aylarında bu rujları sürmeden önce nemlendirici kullanmanız dudaklarınızı nemli tutacaktır.

• Nane yağı kullanmak dudaklarınızı nemlendirir. Düzenli olarak nane yağı ile masaj yaptığınız dudaklarınız daha canlı duracaktır.

• Bol bol su içmeye özen göstermelisiniz. Su eksikliği ciltte kurumaya ve dudaklarda yıpranmaya neden olabilir.

• Dudaklarınızı nemlendirecek bitkisel yağlar, peeling ve maske uygulamaları ise dudaklarınızı olduğundan daha canlı gösterecektir.



“Metinde belirtilen işlemlerin uygulanması ve sonuçları, her kişinin anatomisine, fizyonomisine ve yaşam kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Bahsedilen uygulamadan önce konunun uzmanı bir doktorla görüşülmesini öneririm.”

Op. Dr. Evrim Uçkunkaya Sosyal medya hesapları

Facebook: drevrimuckunkaya

Instagram: @druckunkaya

YouTube: druckunkaya