Endolift lazer ağı ile hızlı ve acısız güzellik

Yoğun hayat akışı içinde tek seferde uzun süre kalıcılık sağlayan ve işlem sonrası iz bırakmayan uygulamalar, herkesin önceliği oluyor. Ameliyatsız, acısız, ağrısız, morarma ve kızarma gibi yan etkilerin yaşanmadığı müdahelelerle güzelleşip, hayatımıza en hızlı şekilde kaldığımız yerden devam etmek en önemli beklentimiz. Bu haftaki köşe yazımda, uzun süre kalıcılık sağlayan ve yan etkileri olmayan Endolift Lazer Ağı yöntemini anlatacağım.

Teknolojideki gelişim, arzu edilen hızlı, acı, ağrı, kızarma, morarma olmadan uzun süreli güzelliğe ulaşılmasını kolaylaştırıyor. Daha önce, birçok teknolojik uygulamayı en az 3 ya da 4 seans yaptırmanız gerekiyor, yapılan uygulamanın kalıcılığı için de ara dönemlerde yeniden çeşitli işlemler ve uygulamalara devam etmeniz gerekiyordu. Teknolojik açıdan hangi seviyede olursa olsun, yapılan tüm işlemlerin amacı; cilt bariyerini güçlendirmek, lekeleri açmak, renk seviyesini aynı tona getirmek, cildi parlatmak, sıkılaştırmak, yüzü yukarıda tutmaktır. İşte bunları yapabilmek için de cildin altındaki kolajen bantları ısı ile uyarmak gerekiyor. Bugüne kadar olan tüm teknolojik uygulamalarda bu bantları direkt uyarmak mümkün olmuyordu. Çünkü yeteri kadar ısıyı veremiyor, bu yüzden de istediğimiz etkiyi alana kadar seanslara devam etmek zorunda kalıyorduk. Her kişide farklı sayıda seanslarda sonuç alırken aynı zamanda, işlemin kalıcılığı ve başarı oranında istediğimiz seviyelere ulaşamıyorduk.

Bugünün teknolojileriyle ne değişti? Bugün artık tek seferde kolajen bantları kontrollü bir şekilde direkt uyarmak ve tek seferde uzun süreli bir kalıcılık sağlamak mümkün hale geldi. Bu teknolojilerden biri de Endolift Lazer Ağı. Saç teli inceliğine sahip bu teknoloji ile direkt cildin altına ısı vererek yarım saatte, acı, ağrı, morarma, kesi ve dikiş olmadan tek seferde istediğimiz sonucu elde edebiliyoruz. İstediğimiz uzunlukta, derinlikte ve şiddette ısıyı cildin alt tabakasına ulaştırabiliyoruz. Üst göz kapağı düşüklükleri, göz torbaları, cilt kırışıklıkları, üst dudak çizgileri, boyun kırışıklıkları ve dekolte bölgesindeki kırışıklık sorunlarına hızlı ve güvenli çözüm üretebiliyoruz.

Endolift Lazer Ağı ile istediğimiz bölgede ısı ayarlarını değiştirip, kontrollü yağ yakarak şekillendirme yapabiliyoruz. Örneğin, gıdı ve boyun bölgesi, sütyen kenarından önden ve arkadan yanlara doğru taşan bölgeler, diz içleri, selülitli bölgelerde başarılı sonuçlar alabiliyoruz. Bu uygulama ile her ne kadar ısıyı cildin altına verip kolajeni uyarsakta da ısı sadece uygulanan bölgede kalmayıp dağıldığı için cildin üstünde de harika etkiler yaratabiliyoruz. Kolajenin uyarılması ve ısı ile cildin üstündeki porlar küçülmeye, sivilce lekeleri azalmaya, cilt lekeleri açılmaya ve ciltte bebeksi bir etki ve parlaklık oluşmaya başlıyor. Üstelik uygulama sonrasında sosyal hayatınıza kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz.

Diğer ameliyatsız uygulamalarda olduğu gibi Endolift Lazer Ağı uygulamasında da her kişi üzerinde aynı sonucu elde etmek zor. Doğru besleyici ve koruyucu ürünlerle bakım yapılmamış koruyucu bariyeri ve kolajen bağları güçlü olmayan, derin kırışıklıklar hatta sarkmalar oluşan bir cilt ile iyi bir bakım uygulanan ciltte aynı sonucu alamayız. Unutmamak gerekir ki, iyi bakılmamış bir cilt karşısında hiçbir uzman doktor, teknoloji ve ameliyatlar sihirli bir değnek dokunuşunda bulunamaz. Bu nedenle yapılan uygulamadan alınan sonuç ve kalıcılığı da kişiye özeldir. Erken yaşlarda doğru ürünler kullanılarak yapılan bakımlar, doğru beslenme ve doğru yaşam tarzının benimsenmesi cildinize yapacağınız en güzel yatırımdır. Kendinize ne kadar erken bakmaya başlar ve sağlıklı yaşarsanız ileride yaptıracağınız işlemlerden daha kısa sürede ve daha kalıcı sonuçlar alabilir, bu uygulamalara çok daha geç yaşlarda ihtiyaç duyarsınız.

Cildinize bakmanın yaşı yok, erken bakım ve yatırım size ileride güzellik olarak geri dönecektir.

Op. Dr. Evrim Uçkunkaya Sosyal medya hesapları

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