Erkeklerin kabusu: Jinekomasti

Modern dünyanın getirileri ile yaşam tarzlarımızdaki değişiklikler, vücut yapımızı da etkilemekte. Yanlış beslenme, GDO’lu ürünler, genetik faktörler, bunlara bağlı olarak aşırı kilo alma ve verme gibi durumlar, erkeklerde meme büyümesine yol açabiliyor. Bu haftaki köşe yazımda, erkeklerde iyi huylu aşırı meme gelişimi olarak bilinen ve tıp dilinde ‘’Jinekomasti’’ olarak adlandırılan meme gelişiminin sebeplerini, belirtilerinin nasıl ortaya çıktığını ve Jinekomasti tedavisini anlatacağım.Modern dünyanın getirileri ile yaşam tarzlarımızdaki değişiklikler, vücut yapımızı da etkilemekte. Yanlış beslenme, GDO’lu ürünler, genetik faktörler, bunlara bağlı olarak aşırı kilo alma ve verme gibi durumlar, erkeklerde meme büyümesine yol açabiliyor. Bu haftaki köşe yazımda, erkeklerde iyi huylu aşırı meme gelişimi olarak bilinen ve tıp dilinde ‘’Jinekomasti’’ olarak adlandırılan meme gelişiminin sebeplerini, belirtilerinin nasıl ortaya çıktığını ve Jinekomasti tedavisini anlatacağım.



Jinekomasti nedir?



Jinekomasti, erkeklerde iyi huylu aşırı meme gelişimi, bir başka deyişle erkeklerde kadın tipi meme gelişimi anlamına gelir. Bebeklikte ve yaşlılıkta da sıklıkla gözlemlen bu durum en çok ergenlik döneminde görülür. Ülkemizde yapılan bir çalışmaya göre ergenlik dönemindeki erkeklerde görülme sıklığı yüzde 35 civarında. Jinekomasti rahatsızlığının en büyük nedenleri arasında testosteron ve östrojenlerin düzensizliği ya da dengesizliği yer alır. Bu hormonal değişikliklerin birçok sebebi olabilir. Bu değişikliklerin bir kısmı doğal ve altında yatan başka tıbbi bir durum yokken, başka rahatsızlıklar jinekomasti rahatsızlığına neden olabilir.

Bebeklik döneminde erkek bebekler doğar doğmaz annelerinden kendilerine geçen östrojen nedeni ile daha büyük memeli doğarlar. Ama bu 2-3 hafta içerisinde kendiliğinden kaybolur. Ergenlik döneminde ise erkeklerin hormon düzensizlikleri nedeni ile sıklıkla görülür. Bu durum, yüzde 90 oranında altı ayla iki yıl arasında kendiliğinden eski haline döner. Erişkinlerde ise bu daha çok 50 ile 70 yaş arasında görülür. Bu yaş grubuna dâhil olan erkeklerin 4’te 1’inde ise Jinekomasti görülür.



Jinekomastinin üç ana tipi vardır; Glandüler, Lipomatöz, Mikst- Glandüler tipte büyümeyi gerçek meme dokusu sağlamaktadır. - Lipomatöz tipte yağ dokusu artışı oluşturmaktadır. - Mikst (karışık) tipte ise hem bir meme dokusu artışı, hem de yağ dokusunda artış bulunmaktadır.

Jinekomasti erkeklerde ergenlik döneminde psikolojik sorunlara yol açabilirKız ve erkek çocuklarının ergenlik çağına geçişinden itibaren, fizyolojik ve psikolojik sorunlarının ihmal edilmesi, gelecekte çözümü güç sonuçlar yaratabilir. Jinekomasti; özellikle ergenlik çağındaki ya da ilk gençliklerini yaşayan erkeklerin bir anlamda gizli kâbusudur. Hastalığın, hastada oluşturduğu en önemli problem utanma duygusudur. Bu da kişinin giyiminden özel yaşamına kadar birçok alanı etkiler.



Hem estetik hem psikolojik destek alınmalı



Olması gerekenden fazla olan meme dokusu ergenlik döneminde ve hatta ileri yaşlarda dahi hastanın sosyal ortamlardan kaçmasına neden olur. Hatta bazı vakalarda, spor yaparken ve denize girerken bol t-shirt giymek, çıplak görünmemek adına denize, havuza girmemek, sauna ve hamam gibi kalabalık ortamlarda bulunmamaya kadar ileri gidebilir. Bu tarz durumlarda hastaya estetik müdahale ve psikolojik destek sağlanması önemlidir. Bu rahatsızlıkta değişim sadece vücutta değil ruhsal anlamda da olmaktadır.

Kullanılan ilaçlar da neden olabilir Jinekomasti’ye ilaçlar da sebep olabilir. Steroidler, vücut geliştirmede kullanılan androjenler, anksiyete ilaçları ve antidepresanlar, jinekomastiyi tetikleyebilir. Bazı antibiyotikler ve kemoterapi ilaçları, hatta alkol ve uyuşturucu maddeler büyük etkendir.



Ayrıca bazı sağlık sorunları da Jinekomasti’ye sebep olabiliyor. Çeşitli tümörler, testis tümörü ve böbrek üstü tümörleri ve hipofiz bezi tümörleri, cinsiyet hormonu düzenini bozabilir. Troid hormonun fazla salgılanması, böbrek yetersizliği, karaciğer yetersizlikleri ve siroz da Jinekomasti’ye sebep olabilirken, sabunlarda ve şampuanlarda bulunan çay ağacı, lavanta yağları gibi içinde hormonal durumları etkileyen maddeler de etken olabilir.



Peki, Jinekomasti nasıl tedavi edilir?



Jinekomasti ameliyatı, yağ alma ameliyatı yani liposuction yöntemi ile yapılmaktadır. Bu izli bir ameliyat değildir. Meme ucunun altından minik bir kesi ile meme bölgesindeki yağlar alınır, eğer meme bezi dokusu fazla ise meme başının altından yarım daire şeklinde ufak bir kesik yapılır ve meme bezi buradan çıkartılır. İki hafta sadece bir bandaj takılması yeterli olur. İşlem ortalama bir saat sürer ve ağrılı bir ameliyat değildir, hastanede yatmak da gerekmez.



Dikkat etmekte fayda var!Meme büyüklüğü ile meme başı arkasında yer alan, ceviz büyüklüğünde ele sert gelen bir kitle var ise bu duruma kesinlikle jinekomasti denilemez, mutlaka tedaviden önce ultrasonla bakılması önemlidir. Jinekomasti’de tedavi seçeneği cerrahidir ve kendi kendine düzelen bir sağlık sorunu değildir. Ama eğer tedavi planlanmışsa da ilk önce yapılması gereken ultrason çekilmesidir, ikincisi de bir Endokronolog uzmanına başvurulması doğrudur. Çünkü altta yatan başka bir hastalık varsa onun tedavi edilmesi önemlidir.



“Metinde belirtilen işlemlerin uygulanması ve sonuçları, her kişinin anatomisine, fizyonomisine ve yaşam kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Bahsedilen uygulamadan önce konunun uzmanı bir doktorla görüşülmesini öneririm.”

Op. Dr. Evrim Uçkunkaya Sosyal medya hesapları

Facebook: drevrimuckunkaya

Instagram: @druckunkaya

YouTube: druckunkaya