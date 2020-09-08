Göz kapağı estetiği: Blefaroplasti

Genetik faktörler, çevresel faktörler, beslenme, uyku ve yaş almaya bağlı olarak ortaya çıkan göz çevresindeki değişiklikler, yüzde en erken fark edilen yaşlanma belirtisidir. Göz etrafındaki cilt, vücudumuzun en ince derisine sahipken kırışmaması neredeyse imkansızdır. Göz çevresini gençleştirme ameliyatları arasında en sık uygulanan estetik operasyon alt ve üst göz kapağı estetiğidir. Bu haftaki köşe yazımda göz çevresi yaşlanmaları için neler yapılabileceğini anlatacağım. Genetik faktörler, çevresel faktörler, beslenme, uyku ve yaş almaya bağlı olarak ortaya çıkan göz çevresindeki değişiklikler, yüzde en erken fark edilen yaşlanma belirtisidir. Göz etrafındaki cilt, vücudumuzun en ince derisine sahipken kırışmaması neredeyse imkansızdır. Göz çevresini gençleştirme ameliyatları arasında en sık uygulanan estetik operasyon alt ve üst göz kapağı estetiğidir. Bu haftaki köşe yazımda göz çevresi yaşlanmaları için neler yapılabileceğini anlatacağım.



Göz estetiği ameliyatları göz çevresi yaşlanmalarını onararak gözleri daha genç ve duru bir görünüme kavuşturur. Göz kapağı cerrahisi olan blefaroplasti, görme alanının sarkmış göz kapağı tarafından kapatılması, göz kapaklarında sürekli ağırlık hissi gibi gerekli durumlarda veya kişinin yorgun ve yaşlanmış görünümünü iyileştirmek için gerçekleştirilen cerrahi bir işlemdir. Göz kapağının sarkması ya da kirpikli uçların saydam tabakayı 4-5 milimetre kapatmasına göz kapağı düşüklüğü (pitozis) denir. Göz kapağı düşüklüğü doğuştan olabileceği gibi ileri yaşlarda da oluşabilir. Göz çevresindeki yaşlanma belirtileri genellikle 40’lı yaşlarda başlar ve 50’li yaşlarda üst göz kapağındaki kaslar ve derideki incelme göz kapağı sarkmalarına sebep olur. Bunun dışında kaza, travma, felç, beyin problemleri geçirenlerde de ortaya çıkabilir. Kapaktaki sinir ve kas sorunları, göz ameliyatları ve tümör gibi nedenler de bu soruna yol açabilir. Aynı zamanda kontak lens kullanımı da alerji yaparak gözde kapak düşüklüğüne sebep olabilir. Bu düşüklükler görmeyi ve görme alanını etkilerse, o zaman düzeltilmesi gerekir. Göz kapaklarımız gözün saydam tabakasını ortalama 1-2 milimetre kapatan cilt dokusuna sahiptir. Yaşlanmanın ilk en erken görülen ve önemli bulguları arasında yer alan göz kapağı sarkması, gözaltı torbaları ve göz kenarlarında oluşan kırışıkları tedavi etmede, alt ve üst göz kapağı ameliyatlarına başvuruyoruz.

Yaşın ilerlemesiyle birlikte gözün etrafındaki bağ dokusu ve liflerdeki gevşemeyle birlikte göz çukurundaki yağ yastıkçıkları dışarıya fıtıklaşarak göz torbalarını da belirginleştirir. Alt göz kapağının kirpiklerle beraber içe veya dışa dönmesi estetik görünümün bozulmasının yanı sıra gözün saydam tabakasını da etkileyerek görme azlığına neden olabilir. Bunun yanı sıra göz çevresinin iyileştirilmesine bir bütün olarak bakmak gerekir. Eğer kazayağı bölgesi, alın çizgilerinin kırışıklıkları tedavisi, kaş kaldırma ve şekillendirme, botoks yöntemleri de gerekiyorsa göz çevresini gençleştirmek için tedaviye eklenebilir.



Hangi durumlarda cerrahi operasyonlara başvurulur?

• Göz kapak uçlarının ve kirpiklerin içe dönmesi sonucunda batma ve yaşarma gibi şikayetler varsa, gözün saydam tabakasında zamanla hassasiyet oluştuğu anlamına gelir. Eğer müdahale edilmezse görme kaybına kadar giden ciddi bir tablo ortaya çıkabilir.

• Göz kapağı düşüklüğü çocuklarda göz bebeğini kapatıyorsa ileride göz tembelliğine neden olmaması için mümkün olduğunca erken cerrahi yapılmalıdır.

• Göz kapağı düşüklüğü erişkinlerde yorgun ve yaşlı görünüme neden oluyorsa estetik görünümü düzeltmek için de yapılmaktadır.

• Alt göz kapağının uçları içe değil de dışa dönerse, kapağın gözle teması olmayacağından gözyaşı dağılımı düzensiz olacaktır ve gözde sürekli olarak sulanma, kızarıklık ve enfeksiyonlar oluşacaktır. Geçmeyen göz sulanmasını ve enfeksiyonları engellemek için cerrahi gerekmektedir.



Göz estetiği ameliyatlarının riskleri nelerdir?

Göz kapağını açan ve kapayan kas; yağ dokuları, gözyaşı bezi, cilt ve destek dokularından oluşur. Üst göz kapağı torbaları için yapılacak cerrahi öncesinde ölçüm dikkatlice yapılmalıdır. Ölçüm hatalı yapılırsa, cerrahi sonrasında göz kapağının kapanma fonksiyonu bozulabilir. Üst göz kapağı için yapılacak cerrahide dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta ise olası kaş düşüklüğünün belirlenmesidir. Bu durumda mutlaka kaş düşüklüğü tedavi edildikten sonra kapak cerrahisi yapılmalıdır. Alt göz kapağı torbaları için yapılacak işlemde ise, cerrahın tecrübesi daha da önemlidir. İşlem sırasında yapılacak fazla düzeltme, hastanın yukarı baktığında ve ağzını açtığında alt kapağın dışa dönmesine neden olabilir.

Göz estetiği ameliyatlarında hassasiyet gösterilmesi gerekir. Cerrahi girişimlerin tümünde sağlam dokuların zarar görmemesi ve sadece gerekli yere müdahalenin yapılması çok önemlidir. Komplikasyon riskinin az olması ve hızlı bir iyileşme süreci için ameliyatın uzman plastik cerrahlar tarafından gerçekleşmesi önemlidir.