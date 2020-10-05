İşiniz de sağlığınız da sizinle olsun!

İş hayatında bilgisayar, cep telefonu gibi teknolojik cihazların sıkça kullanımı ve aşırı stres gibi faktörler, özellikle el bölgesinde görülen sağlık problemlerine, ciltte lekelenmelerine ve aşırı terleme sorunlarına yol açabiliyor. İş hayatının etken olduğu bu hastalıkları; botoks, nem aşıları, PRP ve dermapen gibi uygulamalar ile hızlı ve güvenilir bir şekilde ortadan kaldırmak mümkün. Bu haftaki köşe yazımda, yoğun iş hayatının neden olduğu sağlık sorunlarını ve çözüm yöntemlerini sizler için anlatacağım.

İş hayatında çok fazla bilgisayar kullanımı ile ortaya çıkan sağlık sorunları tetik parmak, avuç içi ve başparmak ağrılarıyla kendini gösterir. Tetik parmak rahatsızlığında, parmakları büken tendonlar, avuç içerisinde özel makaraların içinden geçer. Bu makaraların kalınlaşıp daralması, tendonların sıkışarak parmakların bükülememesine neden olur. Kapalı halde duran el, açılmak istendiğinde özellikle orta, yüzük ve küçük parmakta kasılmayla beraber takılmalar oluşur. Bu parmakları açmak için daha çok güç sarf edildiğinde parmak, tetiklenerek, “tık” sesi ortaya çıkarak açılır. Bu sorun, tedavi edilmediği zaman tendon kopmasına neden olabilir. Tedavide ilk olarak ilaç, dinlendirme atelleri ve soğutma gibi yöntemler öneririz. Ağrıların devam etmesi durumunda ise cerrahi yöntemler kullanılarak sorunu gidermek mümkün olur.

Yoğun çalışma temposu ve teknoloji sağlığımızı etkiliyor

Tetik parmak sorununa ek, ofis çalışanlarında aşırı bilgisayar, tablet ve cep telefonu kullanımına bağlı olarak en sık; tenisçi dirseği, başparmak sendromu, kapral tünel ve parmak sıkışmaları gibi el cerrahisini kapsayan hastalıklar öne çıkıyor.

Çok fazla bilgisayar ve mause kullanımına bağlı olarak gelişen karpal tünel sendromu, ön koldan gelen kasların el bileği hizasında tendon kılıfı içerisinde sıkışmasıyla oluşan bir rahatsızlıktır. Bileğe uzun süre aşırı güç uygulanması, sürekli tekrarlanan hareketler ve bileğin zorlayıcı bir pozisyonda kalması, bu rahatsızlığa neden olur. Parmaklarda hissizlik, gece krampları, elde güçsüzlük gibi kişinin günlük hayatını etkileyecek belirtilerle kendini gösterir.

Teknolojij cihazlar o kadar da masum değil!

Bilgisayar, tablet ve cep telefonlarından yayılan zararlı ışınlar, göz korneası ve lenslere de zarar verir. Aynı zamanda yayılan dalgalar, cildin altındaki koruyucu mineral yapıyı bozar ve cildin ışıltısını kaybetmesine neden olabilir. Cildin DNA bantlarının kırılmasını, bozulmasını tetiklediği için de yaşlanmayı hızlandırır ve ciltte lekelenmelere neden olur. Aşırı teknolojik cihazlar nedeniyle oluşan cilt lekelenmelerini, nem aşıları, PRP Uygulamaları, dermapen ve anti aging için yapılan lazer uygulamalarıyla kalıcı olarak ortadan kaldırabiliyoruz. Bu uygulamalar sayesinde cildin derinliklerine ulaşıp, cilt hücrelerini yeniden aktive ederek, cildin kalınlaşıp sıkılaştırılmasını sağlayabiliyoruz.

Yoğun çalışma hayatı, yorgunluk ve strese bağlı olarak diş sıkma, migren ve aşırı terleme problemleri de çalışanların iş hayatındaki başarısını olumsuz etkileyebiliyor.

Diş sıkma, direkt çiğneme kaslarını hedef alır ve buna bağlı olarak çene ve dişlerde ağrıya sebep olur. İlerleyen aşamalarda dişte mine kaybına ve çene sorunlarına neden olarak, çalışanların hayatlarını kâbusa çevirebilir. Çalışanlarda strese bağlı olarak yaşanan bir diğer sorun olan aşırı terleme ise; işe adapte olamama, etrafa karşı rahatsızlık uyandırma endişesiyle görünürlükten uzaklaşarak işe katkı sağlayamamak gibi sorunların oluşmasına zemin hazırlar. Özgüven kaybına da neden olan, ağırlıklı olarak koltuk altı, avuç içi ve ayak bölgesinde görülen aşırı terleme ile migren ve diş sıkma sorunlarına, botoks ile basit ve hızlı bir şekilde çözüm sunabiliyoruz.

Ofis ortamında klimadan yayılan mikroorganizmalar, birçok hastalığın yayılmasına neden olarak sağlıksız bir çalışma ortamına zemin hazırlar. Sürekli klimaya maruz kalmak; gribal enfeksiyonlara, şiddetli migren ve baş ağrılarına, adale tutulmalarına, cilt kuruluğuna sebep olabilir. Özellikle başta oluşan migren ve boyun ağrıları, çalışanların performansını olumsuz etkiler. Öte yandan klimanın havayı kurutucu etkisi, cildin nem kaybederek kurumasına neden olur. Bu durumun olumsuz etkilerini en aza indirmek için öncelikli olarak cilt temizliğine önem verilmesini, nemlendirici ve C vitamini içeren antioksidan kremlerle cildin desteklenmesini öneriyorum.

“Metinde belirtilen işlemlerin uygulanması ve sonuçları, her kişinin anatomisine, fizyonomisine ve yaşam kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Bahsedilen uygulamadan önce konunun uzmanı bir doktorla görüşülmesini öneririm.”

Op. Dr. Evrim Uçkunkaya Sosyal medya hesapları

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