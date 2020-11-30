Kış mevsiminde cildimizi nasıl koruruz?

Kış mevsimine girdiğimiz bu günlerde soğuyan havalar nedeniyle ciltte nem ve esneklik kaybı çok artar. Cildi dış etkenlerden korumak ve sağlıklı bir görünüm için mevsim sebzeleri ile beslenmek cildin ihtiyacı olan nemi ve esnekliği geri kazandırır. Mevsim değişikliklerinde kuruyan ciltleriniz için nem aşısı gibi uygulamaları yaptırabileceğiniz gibi, evinizde kış sebzeleri ile cildinize destek olabilirsiniz. Bu haftaki yazımda, kış ayının güzellik sebzeleri ile cildimizi nasıl koruyabileceğimizi anlatacağım. Kış mevsimine girdiğimiz bu günlerde soğuyan havalar nedeniyle ciltte nem ve esneklik kaybı çok artar. Cildi dış etkenlerden korumak ve sağlıklı bir görünüm için mevsim sebzeleri ile beslenmek cildin ihtiyacı olan nemi ve esnekliği geri kazandırır. Mevsim değişikliklerinde kuruyan ciltleriniz için nem aşısı gibi uygulamaları yaptırabileceğiniz gibi, evinizde kış sebzeleri ile cildinize destek olabilirsiniz. Bu haftaki yazımda, kış ayının güzellik sebzeleri ile cildimizi nasıl koruyabileceğimizi anlatacağım.



Sağlıklı ve taze bir cilde sahip olmanın en önemli anahtarlarından biri doğru beslenmedir.

Adeta güzellik sebzeleri olan kereviz ve ıspanağın içerdiği vitaminlerle kış ayının sert hava koşullarından etkilenen cildin kaybettiği diriliği geri kazanmak mümkündür. İçerisinde bolca demir bulunan ıspanak, cildimizin ihtiyacı olan tam bir beta- karoten kaynağıdır. Güçlü bir antioksidan olan beta- karoten, yaşlanma etkilerine karşı savaşır. Ispanak, yüksek miktarda B6 vitamini, kalsiyum, potasyum, folik asit, C vitamini ve magnezyum içerir. Bu vitamin ve minerallerle de yaşlanmaya karşı savaşı hızlandırır.



Zengin bir besin kaynağı olarak sağlıklı yaşamın başrol oyuncularından olan kereviz aynı zamanda cilt sağlığı için de mucizeler yaratır. İçerisindeki kuvvetli antioksidanlar sayesinde cildin kaybettiği nemi ve esnekliği geri kazandırma fonksiyonuna sahip olan kereviz, bu yönüyle de cilde dirilik kazandırır. Ciltte oluşabilecek pullu döküntülerin tedavisini destekler. Ciltte beklenen etkininin elde edilmesi için bu sebzelerin mevsiminde ve düzenli tüketilmesi önemlidir.



Kışın “Güzellik Sebzeleri” nin ciltte yarattığı mucizevî etkileri nelerdir?

Kereviz

• Kereviz, antioksidan içeriği ile kanı toksinlerden ve zararlı yağlardan arındırıp siyah nokta ve akne oluşumunu önler.

• Omega-6 yağ asidi bakımından zengin bir besin olduğu için cilde parlaklık ve esneklik verir.

• Cildin elastikiyetini artırır.

• Özellikle yağlı bir cilde sahip olanlar PH dengesinin sağlanması için kereviz suyu tüketmelidir. Sedef hastalığı, egzama, akne ve rosacea (gül hastalığı) gibi çeşitli cilt rahatsızlıklarının tedavisinde önemli bir rol oynar.

Ispanak

• Cildin ihtiyaç duyduğu tüm vitamin ve mineralleri içerisinde barındırır.

• Ispanak tüketen kişilerin ciltlerinde hücre yenilenmesi daha hızlı gerçekleşir.

• Cildi aradığı parkalığa kavuşturarak sağlıklı güzelleştirir.

• Bol miktarda Flavonoid içerdiğinden yapılan araştırmalar sonucunda cilt kanseri riskini de büyük oranda azalttığı belirlenmiştir.

“Metinde belirtilen işlemlerin uygulanması ve sonuçları, her kişinin anatomisine, fizyonomisine ve yaşam kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Bahsedilen uygulamadan önce konunun uzmanı bir doktorla görüşülmesini öneririm.”

Op. Dr. Evrim Uçkunkaya Sosyal medya hesapları

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