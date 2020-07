'Kök'ten yenilenme hareketi başlatın!

Hepimiz farklı yaşlanırız. Çünkü kişisel ve genetik farklılıklar, beslenme, spor ve yaşam tarzı gibi etkenler yaşlanma sürecini etkiler. Bazı ciltler 30’lu yaşlarında yaşlanma etkilerini gösterirken, bazıları 40’lı yaşlarında bile 20’li yaşların tazeliğini yansıtabilir. Günümüzde teknolojik cihazlar kullanılarak yapılan işlemler ya da farklı ameliyatsız estetik uygulamaları, sadece cildi ve cilt altı dokusunu biraz içten birazda yüzeyel olarak destekler. Cildin en alt tabakasına ulaşamaz ve yaşlanan hücreleri asla tedavi edemez! Dolayısıyla sürekli kalıcılık elde edemez. Ancak Liposuction yöntemiyle alınan yağlardan elde edilen kök hücreleri kullanarak gerçekleştirilen Kök Hücre uygulaması ile artık yaşlanma süreci, sürekli kalıcılık elde edecek şekilde tersine çevrilebiliyor. Bu haftaki yazımda sizlere kök hücre tedavisini ve bu tedavinin uygulama alanlarını anlatacağım.



Kök Hücre uygulaması; yüz, boyun ve dekolte bölgesi ile el, dirsek ve diz kapağı gençleştirilmesi, yara ve yanık izlerinin tedavisi, meme büyütme, kalça dikleştirme, dolgunlaştırma işlemleri ile elmacık kemiklerinin ve çene hatlarının belirginleştirilmesi ve saç dökülmelerinin ortadan kaldırılmasına yönelik işlemlerde çok başarılı sonuçlar veriyor. Uygulama ile cilt altında eksilmiş olan hücreler cildin en alt tabakasına geri veriliyor ve içinizden gelen güzellik yine kendi hücrelerinizle size kazandırabiliyor. Kök Hücre uygulaması ile yaş ilerledikçe kaybedilen hücreler tekrar yerine konduğu için cilt 8- 10 yıl önceki haline dönebiliyor. İşte tam da bu şekilde, tek seansta sorunlu bölgede, alerji, reddedilme ve yabancı madde reaksiyonu riski taşımadan “kök”ten yenilenme hareketi başlatmak mümkün!



Nasıl uygulanıyor?



Kök Hücre uygulamasında tek seansta, yaklaşık 1-1.5 saat süren bir işlem uygulanıyor. Öncelikle Liposuction yöntemiyle kişiden bir miktar yağ alınıyor, bu yaklaşık 10 dakika sürüyor. Daha sonra alınan yağlar, özel işlemden geçirilerek kök hücreden zengin hale getiriliyor. Bu işlem de yaklaşık 30-40 dakika sürüyor. Operasyonun son 10 dakikasında ise alınan hücreler sorunlu bölgeye enjekte ediliyor. Sonrasında hücrelerin cilt altında çoğalması etkinleşmesi süreci başlıyor. Uygulamanın etkilerini, operasyonu takip eden 1 ay içerisinde görülmeye başlanıyor. 9-12 ay sonra etkisi en üst seviyeye ulaşıyor. Yaşa, genetiğe ve yaşam şekline bağlı olarak bazı hastalarda bu süre 18 ile 24 aya kadar uzayabiliyor. Tedavi sonrası jest ve mimiklerde değişiklik görülmez, ifade kaybı yaşanmaz. Yüzün genel hali korunarak gençleştirme tamamlanır. Kök Hücre Tedavisi doğal bir uygulama olduğu için bir alt-üst yaş sınırlaması yoktur. Kadın-erkek her yaştan kişiye uygulanabilir.



Kök Hücre Uygulaması etkileri nelerdir?

• Cilt kırışıklıklarının giderilmesi (Yüz, boyun, dekolte, el, dirsek, diz kapakları vs.)

• Cildin neminin ve canlılığının geri kazandırması

• Cilt lekelerinin tedavisi (Güneş, sivilce, yara vs.)

• Cilt çatlaklarının sıkılaştırılması (Doğum ve kilo verme sonrası)

• Meme büyütmede silikon yerine kök hücre ile zenginleştirilmiş yağ kullanılması

• Akne, sivilce, su çiçeği izleri ve sonrasında oluşabilen çukur izlerinin tedavisi

• Ameliyat yada kazadan ötürü oluşan yara izlerinin tedavisi • Kapanmayan kronik yara tedavileri

• Kaza yada doğumda meydana gelen doku kayıplarının tedavisi • Yanık, travma, cerrahi sonrası oluşan oyuk ve nedbe tedavisi• Saç güçlendirme tedavisi



