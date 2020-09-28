Kuru ciltler için evde yapılabilecek öneriler

Koronavirüsle birlikte hijyen konusunda daha da hassaslaştığımız bu günlerde fazla kolonya ve dezenfektan kullanımından dolayı ellerimizde ve yüzümüzde kuruma, çatlama, egzama gibi sağlık sorunları görülebiliyor. Bu haftaki yazımda sizlere yaşadığımız bu sorunlar için evde pratik olarak neler yapabileceğimizi anlatacağım.



Hijyenden vazgeçmeyerek yaşadığımız bu sorunları ufak bakımlar ile ortadan kaldırabilmek mümkün. Evde yapabileceğiniz basit ama etkili uygulamalarla kolonya, dezenfektan gibi kimyasal maddelerin kullanımından dolayı ellerde oluşabilecek hasarlara karşı önlem alabilirsiniz. Ellerin sabun, deterjan gibi kimyasal maddeler ve suyla çok fazla temas halinde olması nedeniyle ellerimiz kuruyor ve ellerde oluşan kuruluk ilerleyen aşamalarda egzama sorununa kadar gidebiliyor. Bu nedenle kaşıntılı, sulu, kızarık yaralar şeklinde kendini gösteren egzamaya, dikkat etmeliyiz. Peki ne yapabiliriz?



Kuruyan, çatlayan eller için zeytinyağı



Hasar gören elleriniz için evde herkesin mutfağında olan ürünlerden; 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı şeker ile hızlı ve kolay bir çözüm elde edebilirsiniz. Avucunuza şekeri alarak yavaş yavaş elinize zeytinyağını damlatmaya başlayın. Daha sonra aynı işlemi diğer el için de yapın. Ellerinize güzelce yaydıktan sonra iki elinizi de birleştirerek 1 dakika boyunca ovalamaya devam edin. Ellerinizin dış kısımları ve parmaklarınıza da uygulayabileceğiniz bu maske sayesinde elleriniz nemli ve rahat hissedecektir. Ilık su ile durulayarak temizleyin.



En doğal nemlendirici gül suyu



Bu dönemde kuruyan ellerimiz ve yüzümüz için nemlendirici kremlerden de faydalanabilirsiniz. Mümkün ise cildinizi gül suyu ile temizleyin. Gül suyu antioksidan ve antibakteriyel özelliğe sahiptir. Gül suyu, en doğal nemlendiricilerden biridir. Yüzünüzü ve elleriniz her sabah gül suyu ile nemlendirirseniz yorulan cildiniz temizlenir, ferahlar ve nemlendir.



Kuruyan yüzünüz için doğal mineral maden suyu



Cilt temizliğinde kullanabileceğiniz bir diğer ürün ise maden suyu. Silisyum açısından oldukça zengin olan maden suyu, çok fazla yıkandığı için kuruyan cildi canlandırmaya yardımcı olacaktır. Musluk suyunun içindeki demir, bakır, magnezyum, çinko ve kurşun gibi ağır metaller, serbest radikallerle etkileşime girerek cildin kolajen dokusunu zayıflatıyor. Gözeneklerin tıkanmasına akne, siyah nokta oluşumuna neden oluyor. Düzenli olarak yüzünüzü maden suyuyla yıkayarak daha canlı bir cilde kavuşabilirsiniz. Maden suyunu buz kalıbında dondurun ve sabahları bu kalıplarla cildinizi temizleyin. Kısa süre sonra cildinizdeki canlılığı fark etmeye başlayacaksınız.



Maden suyunun faydaları:



• Cildin gerekli olan su ve mineral ihtiyacını da karşılayarak, cildin pürüzsüz ve canlı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur.

• Vücudu ve cildi toksinlerden arındırarak rahatlayıcı bir etki yaratır.

• İçerisinde bulunan silisyum sayesinde cildi güçlendirerek gözenekleri sıkılaştırır.

• Yüz bölgesine pamuğa sürülerek uygulandığında temizleyici olarak kullanılabilir.

• Yağ yakıcı etkisinin yanı sıra temizleyici etkisi ile cildi kirlerden arındırır.

• Sprey olarak kullanıldığında ciltte ferahlatıcı bir etki yaratır.