Kuruyan ciltler için etkili çözümler

Özellikle kış aylarında cildimizde kuruma görülür. Cilt kuruluğunda önlem alınmazsa çatlama ve egzama rahatsızlıkları ortaya çıkabilir. Yaşadığımız bu sorunları evde yapabileceğimiz ufak bakımlar ile ortadan kaldırabiliriz. Bu haftaki yazımda, evde yapabilecek basit ama etkili cilt bakımı önerilerini anlatacağım. Özellikle kış aylarında cildimizde kuruma görülür. Cilt kuruluğunda önlem alınmazsa çatlama ve egzama rahatsızlıkları ortaya çıkabilir. Yaşadığımız bu sorunları evde yapabileceğimiz ufak bakımlar ile ortadan kaldırabiliriz. Bu haftaki yazımda, evde yapabilecek basit ama etkili cilt bakımı önerilerini anlatacağım.



Hijyen için sık sık kullandığımız kimyasal el dezenfektanları, kolonya ve ıslak mendil gibi ürünler ellerimizin kuruyup yıpranmasına neden oluyor. Ellerde oluşan kuruluk ilerleyen aşamalarda egzamaya neden olabiliyor. Kaşıntılı, sulu, kızarık yaralar şeklinde kendini gösteren egzamaya dikkat etmeli, mümkün olduğunca nemlendirici krem kullanmalı ve evlerde bulunan zeytinyağından faydalanmalıyız.



Kuruyan, çatlayan eller için zeytinyağı

Kuruyan ve çatlayan eller için 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı şeker ile hasar gören ellere hızlı ve kolay bir çözüm sağlanabilir. Avucunuza şekeri alarak yavaş yavaş elinize zeytinyağını damlatmaya başlayın. Daha sonra aynı işlemi diğer el için de yapın. Ellerinize güzelce yaydıktan sonra iki elinizi de birleştirerek 1 dakika boyunca ovalamaya devam edin. Ellerinizin dış kısımları ve parmaklarınıza da uygulayabileceğiniz bu maske sayesinde elleriniz nemli ve rahat hissedecektir. Daha sonra Ilık su ile durulayarak temizleyin.



Kuruyan yüzünüz için doğal mineral maden suyu

Silisyum açısından oldukça zengin olan maden suyu, çok fazla yıkandığı için kuruyan cildi canlandıracaktır. Musluk suyunun içindeki demir, bakır, magnezyum, çinko ve kurşun gibi ağır metaller, serbest radikallerle etkileşime girerek cildin kolajen dokusunu zayıflatır. Gözeneklerin tıkanmasına akne, siyah nokta oluşumuna neden oluyor. Düzenli olarak yüzünüzü maden suyuyla yıkayarak daha canlı bir cilde kavuşabilirsiniz. Maden suyunu buz kalıbında dondurun ve sabahları bu kalıplarla cildinizi temizleyin. Kısa süre sonra cildinizdeki canlılığı fark etmeye başlayacaksınız.



Maden suyunun cilt temizliğinde kullanım yöntemleri



• Cildin gerekli olan su ve mineral ihtiyacını da karşılayarak, cildin pürüzsüz ve canlı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur.

• Vücudu ve cildi toksinlerden arındırarak rahatlayıcı bir etki yaratır.• İçerisinde bulunan silisyum sayesinde cildi güçlendirerek gözenekleri sıkılaştırır.

• Yüz bölgesine pamuğa sürülerek uygulandığında temizleyici olarak kullanılabilir.

• Yağ yakıcı etkisinin yanı sıra temizleyici etkisi ile cildi kirlerden arındırır.

• Sprey olarak kullanıldığında ciltte ferahlatıcı bir etki yaratır.



En doğal nemlendirici: Gül suyu

Mümkün ise cildinizi gül suyu ile temizleyin. Gül suyu antioksidan ve antibakteriyel özelliğe sahiptir. Gül suyu, en doğal nemlendiricilerden biridir. Yüzünüzü ve ellerinizi her sabah gül suyu ile nemlendirirseniz yorulan cildiniz temizlenir, ferahlar ve nemlenir.

“Metinde belirtilen işlemlerin uygulanması ve sonuçları, her kişinin anatomisine, fizyonomisine ve yaşam kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Bahsedilen uygulamadan önce konunun uzmanı bir doktorla görüşülmesini öneririm.”

Op. Dr. Evrim Uçkunkaya Sosyal medya hesapları

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