Medikal ve doğal yöntemlerle selülit tedavileri

Cilt yüzeyinde çukurlu ve tümsekli bir görünüme neden olan, genellikçe kalça, uyluk ve karın bölgelerinde ortaya çıkan Selülit, lokalize bir estetik cilt problemidir. Özellikle kadınlar arasında yaygın olan selülit sorunu, aşırı yağlı beslenme ve hareketsizlik nedeniyle ortaya çıkar. Vücutta kan dolaşımının azalması, deride sarkmaların oluşması ve bölgesel yağlanmalar ile görülmeye başlanan selülit, hem medikal hem de doğal yollar ile tedavi edilebilir. Gelişen estetik teknolojisi ile selülitten kolayca kurtulurken, beslenme ile selülitin tekrar oluşması engellenebilir. Bu haftaki köşe yazımda hareketsiz ve sağlıksız yaşamın tetiklediği selülit ile nasıl mücadele edebiliriz, sizler için anlatacağım.



Cilt yüzeyinde çukurlu ve tümsekli bir görünüme neden olan, genellikçe kalça, uyluk ve karın bölgelerinde ortaya çıkan selülit, lokalize bir estetik cilt problemidir. Özellikle kadınlar arasında yaygın olan selülit sorunu, aşırı yağlı beslenme ve hareketsizlik nedeniyle ortaya çıkar. Vücutta kan dolaşımının azalması, deride sarkmaların oluşması ve bölgesel yağlanmalar ile görülmeye başlanan selülit, hem medikal hem de doğal yollar ile tedavi edilebilir. Gelişen estetik teknolojisi ile selülitten kolayca kurtulurken, beslenme ile selülitin tekrar oluşması engellenebilir. Bu haftaki köşe yazımda hareketsiz ve sağlıksız yaşamın tetiklediği selülit ile nasıl mücadele edebiliriz, sizler için anlatacağım.



Endolift Lazer Ağı ve Mezoterapi Uygulamaları ile Selülite Dur Deyin!



Selülit tedavisinde yenilikçi lazer sistemi Endolift Lazer Ağı ve Mezoterapi uygulamalarıyla kısa sürede başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz.



Endolift Lazer Ağı teknolojisi ile selülitli bölgeyi kontrollü bir şekilde direkt uyararak, selülit bağlarının kırılmasını sağlayabiliyoruz. Saç teli inceliğindeki bu teknoloji ile direkt cildin altına ısı vererek yarım saatte, acı, ağrı, morarma, kesi ve dikiş olmadan tek seferde arzu ettiğimiz sonucu yakalamamız mümkün olabiliyor. İstediğimiz uzunlukta, derinlikte ve şiddette ısıyı cildin alt tabakasına ulaştırabildiğimiz bu uygulamada, her ne kadar ısıyı cildin altına verip kolajeni uyarsak da ısı sadece uygulanan bölgede kalmayıp dağıldığı için, cildin üstünde de güzel etkiler yaratabiliyoruz. Üstelik uygulama sonrasında kişi, sosyal hayatına kaldığı yerden devam edebiliyor.



Selülit tedavisinde sıkça başvurduğumuz diğer yöntem ise Mezoterapi. Mezoterapi uygulaması ile bölgede biriken yağların parçalanmasını sağlanarak portakal kabuğu olarak bilenen selülit ve çatlak görünümü en aza indirilebiliyoruz. Böylece daha düzenli ve simetrik bir görünüm elde ediyoruz. Mezoterapi’de cildin kalitesi ve ihtiyaçlarına göre cildin altına mikro iğnelerle hyaluronik asit, kolajen, vitamin gibi maddeler küçük miktarlarda veriliyor. Uygulama yaklaşık 15-30 dakika sürüyor ve iğneler son derece ince olduklarından ağrı, acı hissi olmuyor. Mezoterapi sonuçları ikinci seanstan sonra ortaya çıkmaya başlıyor ve 6 ayda bir tekrarı yapılabiliyor.

Anti-selülit Dostu 5 Besin



1) Brokoli: İçeriği bakımından oldukça düşük kalorili ve sağlıklı bir sebzedir. İçerisinde bulunan alfa-lipoik madde ile selülitin azalmasına yardımcı oluyor.

2) Muz: Çinko oranının yüksek olması ile cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur. Kan akışını da hızlandıran bu mucizevi meyve, selülitin onarılmasında büyük rol oynar.

3) Yumurta: İçerdiği lesitin maddesi ile hücrelere giren ve çıkan besinlerin düzenlenmesine yardımcı olur.

4) Ananas: Bromelain enzimi ile proteinlerin sindirimine yardımcı olan ananas, aynı zamanda fibrin birikiminin parçalanmasına da yardımcı olur. Bu durum vücutta bulan selülitlerin tedavisinde oldukça etkilidir.

5) Domates: Sofraların vazgeçilmezi olan domates, içerdiği A ve E vitamini yönünden zengin bir besindir. Kan dolaşımını hızlandırır ve çok iyi bir antioksidandır. Cildi yenileyici özelliği ile pürüzsüz bir cilt için faydalıdır.

“Metinde belirtilen işlemlerin uygulanması ve sonuçları, her kişinin anatomisine, fizyonomisine ve yaşam kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Bahsedilen uygulamadan önce konunun uzmanı bir doktorla görüşülmesini öneririm.”

Op. Dr. Evrim Uçkunkaya Sosyal medya hesapları

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