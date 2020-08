Sağlıklı bir cilt için nasıl beslenmeliyiz?

Cildimize uyguladığımız krem ve bakımlar kadar yediklerimiz de güzelliğimizi etkiler. Yaptığınız tüm bakımlara rağmen, cildiniz döküntüler ve kuruluklarla eski ışıltısını yitirerek yıpranmaya başladıysa, beslenmemizi gözden geçirmenizi öneririm. Bu haftaki köşe yazımda, güzel bir cilt için beslenmemizde nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlatacağım.

Yediğiniz her şey cildinize de yansır. Cildinizin güçlü ve esnek olması için işlenmiş yiyeceklerden uzak durmalı, onu güçlü tutan kolajen, elastikiyetini veren amino asit ve protein temelli bir beslenme biçimini benimsemeniz gerekir. Yaşlı hücreler sürekli olarak genç hücreler tarafından değiştirilir ve bu hızlı büyümeyi destekleyen tek kaynak besinlerdir. Doğru yiyecekleri dengeli olarak tüketerek; yumuşak, esnek ve lekesiz bir cilde sahip olabilirsiniz. Antioksidan açısından zengin meyve ve sebzeler, yağlı balık ve fındıklardan gelen sağlıklı yağları beslenme biçiminize ekleyerek kırışıklıklar ve yaşlılık lekeleri ile mücadele edebilirsiniz. Beta karoten, C ve E vitaminleri, çinko ve selenyum gibi vitamin ve minarellerden destek alarak da cildinizi eski parlak ve sağlıklı günlerine geri döndürebilirsiniz.

Sağlıksız beslenme biçiminin en önemli göstergelerinden biri, cildimizde oluşan akne ve sivilcelerdir. Akne, cildin yağ bezlerinin iltihaplanması ve enfeksiyonundan kaynaklanır. Doğru ve sağlıklı beslenme, ciltte akne oluşumunun önüne geçerek var olan aknelerin iyileşme süreci de hızlanır. Ayrıca abur cuburun yanı sıra kek ve bisküvi, kola, hazır meyve suları gibi içerisinde yüksek oranda şeker barındıran yiyeceklerden uzak durmak gerekir. Brezilya fıstığı, kaju fıstığı, taze ton balığı, ayçiçeği tohumu, ceviz ve kepekli ekmek gibi selenyum açısından zengin yiyecekleri beslenmenize dahil ederek, yeniden sağlıklı ve ışıl ışıl bir cilde kavuşabilirsiniz.

Ancak elbette beslenme biçiminizde değişiklik yaptıktan sonra, hemen bir gecede mucize beklemeyin. Beslenmenizdeki değişimin cildinizde kendini göstermesi, yaklaşık altı hafta sürer. Sağlıklı beslenmeyi bir yaşam biçimi olarak kabul ederseniz, değişimin etkilerini hissetmeniz kaçınılmaz olacaktır.

8 Adımda sağlıklı ve parlak bir cilde kavuşun

1- C vitamini zengini beslenin

Kivi, portakal ve limon tüketiminin yanı sıra gece kremlerinin içine C vitamini takviye ederek cildiniz için gerekli olan C vitaminini elde edin.

2-Selenyum depolayın

Selenyum güçlü bir antioksidandır. Bilimsel çalışmalar, selenyum bakımından zengin bir diyetin cilt kanseri, güneş hasarı ve yaşlılık lekelerine karşı korunmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Brezilya fıstığı, balık, kabuklu deniz ürünleri, yumurta, buğday, domates ve brokoli gibi selenyum açısından zengin besinler tüketin.

3- E vitamini ile cildinizi hasarlardan koruyun

E vitamini bakımından zengin gıdalar arasında yer alan badem, avokado, fındık, çam fıstığı, ayçiçeği ve mısır yağları gibi besinlerden faydalanın.

4-Günde 6-8 bardak su için

Cildin esnek kalabilmesi için neme ihtiyacı vardır. Çalışırken masanızda büyük bir şişe su bulundurun ve düzenli olarak tüketmeye özen gösterin. Karpuz, kabak ve salatalık gibi bazı meyve ve sebzelerin de sıvı alumina katkıda bulunduğunu unutmayın.

5- Sağlıklı yağlardan faydalanın

Avokado, yağlı balık, fındık ve tohumlarda bulunan yağlar, cildiniz için doğal bir nemlendirici görevi görür ve elastikiyetini artırır. Ölçülü olarak tüketmeye özen gösterin.

6- Omega-3 ve Omega-6 zengini beslenin

Yağlı balık, keten tohumu ve yağları, chia tohumları, ceviz ve kolza tohumu yağı gibi bitki kaynakları Omega-3 bakımından zengindir. Omega-3 yağları, vücudunuzu ve cildinizi egzama ve sedef gibi hastalıklardan korur. Üzüm çekirdeği yağı, ceviz, antep fıstığı, badem gibi besinlerde bulunan Omage 6 zengini besinleri beslenmenize ekleyin.

7-Düşük glisemik indeksli beslenmeyi benimseyin

Düşük glisemik indekse sahip fasulye, bakliyat, yulaf lapası gibi karbonhidratlar tüketmeye çalışın. Bisküvi ve çikolata, şekerli içecekler gibi aşırı karbonhidrat içeren yiyecekler kırışıklıkları hızlandırır ve insülin üretimini tetikler. Uzak durun.

8- Çinkodan destek alın

Çinko, ciltteki yağ bezlerinin normal işleyişini sağlayarak cildin hasarını onarmaya yardımcı olur. Balık, yağsız kırmızı et, kümes hayvanları, fındık, tohum ve kabuklu deniz ürünleri gibi çinko bakımından zengin besinlerle beslenmenizi destekleyin.

