Sizi ışıl ışıl saçlara kavuşturacak o yöntemler

Günlük hayat koşuşturması içinde stres, endişe, sağlıksız beslenme, uyku düzeni bozukluğu, kronik hastalıklar, saç dökülmesi sorununa neden olabiliyor. Özellikle son dönemde artış gösteren saç dökülme problemi, kişileri sosyal anlamda da olumsuz etkiliyor. Bu haftaki köşe yazımda yıpranan ve dökülen saçlar için neler yapmamız gerektiğini anlatacağım.

Yapılan araştırmalara göre dünyada en çok yaptırılan ameliyatsız estetik uygulamaları arasında saç özelinde yapılan uygulamalar üçüncü sırada yer alıyor. Özellikle yaz aylarında deniz, güneş gibi etkenler saçları daha da yıpratıyor. Saçlarımızda dış etkenler nedeniyle oluşan aşırı dökülme ve hasarlanma gibi sorunlara Saç Mezoterapisi ve PRP Uygulaması ile çözüm bulabilir, kendi hücrelerinizle yeniden ışıl ışıl saçlara kavuşabilirsiniz.

PRP, zayıf düşmüş bölgeyi destekler

Saçların canlandırılması ve kayıpların önüne geçilmesinde en etkili tedavi yöntemlerinden biri PRP Uygulaması’dır. PRP, kişiden alınan az miktarda kanın özel bir sistem ile ayrıştırılması ve bu sıvının içindeki büyüme faktörlerinin enjeksiyon yoluyla sorunlu bölgeye geri verilmesi işlemidir. Kişinin kendi kanının kullanılmasından dolayı hiç bir alerjik reaksiyon riski oluşturmaz. Bu işlemle saç köküne daha fazla miktarda kan, oksijen, vitamin taşınmasına olanak sağlanır. Salgıladığı büyüme faktörleri ile saç kökü hücrelerini uyarır ve saç üretimini hızlandırır. Böylece saçların daha sağlıklı hale gelmesini sağlar. Özellikle saç dökülmesi olan bölgede uygulandığında dökülmeyi durduran bir işlevi bulunur. Uygulama; güçsüz, kırılmış, hasarlı saçlarla birlikte saç üretimi yeteneğini kaybeden saç köklerini uyararak hem saç dökülmesini durdurur hem de saçların daha parlak ve canlı görülmesini sağlar.

PRP Uygulaması cildin savunma mekanizmasını güçlendirici özelliğe sahiptir ve sizde olanı size daha güçlü bir şekilde geri verir. Sorunlu olan bölgeyi sadece iyileştirmez, aynı zamanda savunması zayıflamış bölgeyi de destekler. Dolayısıyla bir tek saç problemlerinde değil aynı zamanda ciltte oluşmuş sarkmaların düzeltilmesi, cilt kırışıklıklarının ve cilt lekelerinin giderilmesi, sivilce ve yara izlerinin küçülmesi, çatlakların giderilmesinde de etkilidir. PRP Uygulaması’nda sorunun büyüklüğüne bağlı olarak birden çok seans uygulanabilir. Seanslar, uygulama yapılacak bölgenin büyüklüğüne göre değişse de, en fazla 30 -40 dakika sürer. Uygulama sonrasında kişi sosyal hayatına devamedebilir. Bazen yapılan iğnelere bağlı olarak küçük ve geçici morluklar oluşabilir. Kan sulandırıcı kullananlar, geçmişinde kanser öyküsü olanlar ile hamilelik ve emzirme dönemini yaşayanlarda uygulama yapılmasını önermiyorum.

Saç Mezoterapisi hem kadına hem de erkeğe başarıyla uygulanabilmektedir



Saç problemlerine karşı etkili bir diğer tedavi yöntemi ise Saç Mezoterapisi’dir. Saç Mezoterapisi, yararlı ürünleri doğrudan ilgili dokuların etrafına veren bir tıbbi tekniktir. Bu yöntemle saçın ihtiyacı olan vitamin, minarel ve proteinler gibi maddeler saçlı deri içine çok ince iğnelerle enjekte edilir. Saç Mezoterapisi, kıl köklerini besleyen vitaminler, antioksidanlar ve kan dolaşımını arttırıcı ilaçların 2 veya 4 mm’lik özel iğneler ve bir enjektör vasıtasıyla direkt kıl köklerine verilmesine dayanır. Saç Mezoterapisi, dökülmeyi iyileştirmek ve kontrol altına almak için ek bir yöntemdir. Sonuçları yüz güldürücü ve kalıcıdır. Ufak dozlar halinde deri içine enjeksiyonlar yapılır. Deri içine yapılan bu enjeksiyon, hücresel metabolizmayı uyarır ve dokuları canlandırmak için uygun zemin hazırlar.

Saç mezoterapisi ile saçlı derinini kan dolaşımında düzelme ve saç hücrelerinin beslenmesinde artış meydana gelir. Saç dökülmeleri çok azalır ya da tamamen durur. İncelmiş olan saçlar kalınlaşır, parlak ve canlı hale gelir. Saç Mezoterapisi, hem kadına hem de erkeğe başarıyla uygulanabilmektedir. Mezoterapiden fayda gören saç dökülmeleri; strese bağlı, mevsimsel, metabolik nedenli saç dökülmeleri ve gebelik sonrası ani saç dökülmeleri olarak sıralanabilir. Özellikle kıl kökünde bir küçülmenin gözlendiği ve kılın oluşum ve büyüme evresi olan “anajen evresinde” kısalmanın saptandığı “androjenik alopesilerde (erkek tipi saç dökülmesi)” mezoterapi uygulanması faydalıdır. Hormonal ve genetik saç dökülmelerinde ve tamamen çıplak hale gelmiş alanlarda ise bu yöntem destek tedavi olarak tercih edilebilir. Dökülmüş saçları tekrar çıkarmak ve saçsız bir alanda saçların tekrar büyümesini sağlamak ise olası değildir.

Saç dökülmesi yaşıyorsanız; kulaktan dolma tedaviler denemek yerine doktorunuza danışmanız, sorunun daha sağlıklı ve kolay çözülmesini sağlayacaktır.