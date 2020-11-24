Vaser lipo ile yağlardan kalıcı olarak kurtulmak mümkün

Fit bir vucuda sahip olmak herkesin hayalidir. Düzenli spor ve sıkı diyetlere rağmen vücudundaki yağlardan kurtulamayanlar için Vaser Lipo uygulaması, en etkili çözümler arasında yer alır. Bu haftaki köşe yazımda, benim de hastalarıma sıklıkla uyguladığım, çok başarılı sonuçlar elde ettiğimiz Vaser Lipo operasyonlarında kullanılan teknikleri ve uygulama alanlarını anlatacağım.

Tek seferde etkili ve kalıcı şekillendirme imkânı sağlayan Vaser Lipo uygulaması, bir kilo verme yöntemi değil, vücut şekillendirme işlemidir. Yapılan diyetler ve spora rağmen istenilen sonuca ulaşamayanlar için Vaser Lipo uygulaması tek seferde etkili ve kalıcı şekillendirme imkânı sağlar. Karın, bel, bacak içi, diz kenarı, kalça ve sırt bölgesinde düzenli spor, diyet ve egzersizlere rağmen verilemeyen depolanmış yağlar lazer enerjisiyle parçalanır. Kilo alıp verme sonrası oluşan cilt çökmeleri ve selülit problemlerinde de Vaser Lipo hızlı ve kolay bir çözüm sunar.

Vaser Lipo ile klasik liposuction arasındaki fark nedir?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte liposuction operasyonlarında farklı teknikler kullanılmaya başlandı. Vaser Lipo sonrası ciltte düzensizlik oluşma riski, klasik liposuction işlemine göre daha azdır. Bu sistemde, çapları 2 mm veya daha altında mikro kanüllerle çalışılmaktadır. Dolayısıyla yağ alınacak bölgeler üzerinde detaylı olarak birçok noktadan girip çalışmak mümkündür. Bu da klasik liposuctiona göre çok daha düzgün sonuçlar elde etmeyi sağlar. Bu teknikte, kanama minimal olduğu için operasyon sonrası hastalar hemen ayağa kalkarak, çoğu zaman aynı günde taburcu olabilir. Vaser Lipo işleminden sonra hastaların 2-4 hafta korse kullanması gerekir. Yara izleri ise cilt kalitesine göre değişkenlik gösterse de ortalama 9-12 ay sonra solmaya başlar.

Vaser Lipo ile inatçı yağlardan kurtulun

Vaser Lipo uygulamasında amaç zayıflamak değil, inatçı yağların olduğu bölgeleri incelterek diğer bölgelerle daha uyumlu hale getirilmesidir. İnceltme işlemi yapılacak bölgede çeşitli yöntemlerle dirençli yağlar eritilir. Parçalanan ve eriyen yağlar ince kanüller aracılığıyla vakumlama yöntemi ile alınır. Ameliyat izlerinin görünmemesi için vücut kıvrım yerleri ile iç çamaşırı altında kalacak bölgelere uygulanır. Uygulamadan sonra hastanın sıkı bir korse giymesi gerekir. Korse hem vücudun uygulama sonrası şekle girmesini hem de cildin sıkılaşmasını sağlar.

Alınan fazla yağlar meme ve popo büyütme işlemlerinde kullanılıyor

Vaser Lipo işleminden sonra alınan yağlarla vücudun farklı bölgesindeki eksiklikleri de kombine tedavilerle tamamlayabiliyoruz. Örneğin sırttaki depo yağların alınıp popo ya da meme büyütmede kullanılması gibi işlemlerle vücudun ihtiyacı olan uyum sağlanabilir. Bu tür işlemler hasta memnuniyetini de artırır. Cerrahi dışı yağ yakma ve vücut şekillendirme işlemlerinin hiç biri, tek seansta bu kadar kalıcı ve memnun edici sonuçlar vermez.

Yağ alınan bölgelerde tekrar yağlanma olmaz

İnsan doğuştan yağ hücresi sabit sayıda doğar. Kilo aldığımız zaman yağ hücrelerinin sayısı artmaz ancak hücre çapları büyür. Vaser Lipo uygulamasıyla yağ hücresi sayıları azaltabilinir. Kalan yağ hücreleri kilo alındığı zaman genişleyebilme özelliğine sahiptir. Ancak hücre sayısı alınan bölgede azaldığı için o bölgeden eskisi kadar yağlanma olmaz.

“Metinde belirtilen işlemlerin uygulanması ve sonuçları, her kişinin anatomisine, fizyonomisine ve yaşam kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Bahsedilen uygulamadan önce konunun uzmanı bir doktorla görüşülmesini öneririm.”

Op. Dr. Evrim Uçkunkaya Sosyal medya hesapları

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