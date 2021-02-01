Vücut şekil bozukluklarında tedavi mümkün

Çağın hastalığı kabul edilen obezite fazla kilonun yanı sıra, kronik birçok rahatsızlığın da ortaya çıkmasına neden oluyor. Yanlış beslenme ve hareketsiz yaşamın etkili olduğu obeziteyi çözmek için yapılan mide ameliyatları kilo veriminde yardımcı olsa da, hızlı verilen kilolar hastada olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Bu haftaki yazımda, obezite sorunu ve mide ameliyatı sonrası kilo verme sürecinde vücudun estetik olarak toparlanması için gereken aşamaları anlatacağım.Çağın hastalığı kabul edilen obezite fazla kilonun yanı sıra, kronik birçok rahatsızlığın da ortaya çıkmasına neden oluyor. Yanlış beslenme ve hareketsiz yaşamın etkili olduğu obeziteyi çözmek için yapılan mide ameliyatları kilo veriminde yardımcı olsa da, hızlı verilen kilolar hastada olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Bu haftaki yazımda, obezite sorunu ve mide ameliyatı sonrası kilo verme sürecinde vücudun estetik olarak toparlanması için gereken aşamaları anlatacağım.



Obezite nedeniyle ortaya çıkan sorunlarının giderilmesi, uzun ve ciddi bir süreçtir. Hareketsiz yaşamı benimseyen insanların davranış bağımlılıkları nedeniyle sağlıklı bir yaşam modeline geçmeleri hayli zordur. Kronik birçok hastalığı da beraberinde getiren obezite, diyet ve sporla fazla kilolardan kurtulmayı da zorlaştırır. Kilo verme ya da mide ameliyatı sürecinden vücudun estetik olarak toparlanma sürecine kadar uzanan tüm aşamalar, ilgili uzmanlar tarafından dikkatle izlenmelidir. Mide küçültme konusunda uzman genel cerrah, vücut toparlama ameliyatlarında uzman plastik cerrah, obezite konusunda deneyimli bir beslenme uzmanı, obezite, yeme bozuklukları ve bağımlılık konusunda uzman bir psikiatr ve psikolog, spor hocası ve yaşam koçu gibi bu konuda bilgi ve deneyim sahibi olan uzmanların dâhil olmasıyla bu süreç sağlıklı bir şekilde yönetilebilir.



Diyabet, yüksek tansiyon, ağır kansızlık gibi yüksek cerrahi risk taşıyan kişiler operasyona alınmadan önce risk yaratabilecek herşey minimuma indrilmelidir ve eğer bunlar kontrol edilemiyorsa ameliyata alınmamalıdır.

Aşırı kilolu kişilerin, bu kilolardan kurtulma sürecinde vücutlarında istenmeyen birçok deformasyon da meydana gelebilir. Ameliyatla veya ameliyatsız olarak aşırı kilolar verildikten sonraki en önemli problem, vücutta cilt sarkmaları olarak karşımıza çıkar. Vücudun hemen hemen her kısmında; yüz, boyun, memeler, kollar, karın, popo, kalça, kasık ve uyluklarda sarkıklık ve gevşeklik meydana gelebiliyor. Kişinin yaşı, genetiği, yan hastalıkları, yaşam tarzı ve en önemlisi deri kalitesi bu deformasyonların büyüklüğünde önemli rol oynar. Verilen kilo miktarı arttıkça sarkma ihtimali de artabilir. Özellikle genç hastalarda kilo kaybederken yapılan spor, ileri dönemdeki cilt sarkmalarını önemli ölçüde azaltır. Kilo veren kişilerde 3-4 beden küçülme olsa da bir süre sonra, neredeyse ciltleri bol gelebilir. Bedensel olarak, obezite ameliyatlarından sonra esteik cerrahinin devreye girebilmesi için, öncelikle kişinin kalp ve tansiyon değerleri, şeker ve tiroid problemleri, böbrek ve karaciğer fonksiyonları gibi faktörlerinin tekrar sağlıklı hale dönmesi gerekir. Kilo verme sürecinin diyet ve egzersizle desteklenmesi, ileriki dönemlerde kiloyu stabil tutmak, sarkmaları bir nebze de olsa sıkılaştırabilmek açısından önem taşır.



Çok fazla kilo verme sonrası oluşan vücut şekil bozukluklarını gidermek için, plastik ve rekonstrüktif cerrahinin uzmanlık alanı olan Post-Bariatrik Cerrahisi kapsamında tüm vücudu şekillendirme operasyonu olan Belt Lipektomi yöntemini uygularız. Tüm vücudu şekillendirme olarak tanımlanan bu ameliyatla vücut sarkıklarını tekrar istenilen forma sokarak, zayıflama sonrası oluşan istenmeyen sarkık görüntülerin ortadan kaldırılmasını hedefleriz. Burada bilinmesi gereken bir diğer önemli nokta ise, obezite cerrahisinden sonra kişileri bambaşka bir hayatın beklediğidir. Bu yüzden hastalar en başından multidisipliner olarak birçok doktor tarafından bilgilendirilmeli ve gelecek yeni hayatına uzmanlar tarafından alıştırılmalıdır. Fazla kilolardan kurtulma döneminin hemen ardından kişilerin deformasyona uğrayan fazla ciltleriyle savaşı başlar. Bu noktada kişileri ileride olabilecek ameliyatlar, yara izleri ve istirahat süreci hakkında önceden bilgilendirmek önemlidir. Vücut sarkıklarını toplarlama ameliyatları birçok etapta yapılmaktadır. Ameliyatlardan sonra yapılan işlemin büyüklüğüne göre hastanede kalış süresi 2 ile 5 gün arasında değişmektedir. Bu ameliyatlardan sonra vücudun 4 hafta boyunca bir korse ile desteklenmesi de şarttır. Germe işlemleri sonrasında yıllara bağlı olarak solabilen izler kalabilmektedir.



Post Bariatrik Cerrahi ile vücut şekillendirmede doğru zaman, mide ameliyatlarından sonra 1- 1,5 yıl beklemektir. Kişiler, obezite ameliyatlından sonra ilk 6 ayda hızlıca kilo verecek, sonraki 6 ayda ise daha yavaş kilolarını vermeye devam edecektir. Hedeflenen kiloya ulaşılması yaklaşık bir yıl sürecektir. Burada önemli olan hedeflenen kilo değil, bu kiloyu en az 6 ay sabit tutabilmektir. Hedeflenen kilonun sabit kalması, planlanan germe ameliyatının gidişatını ve sonuçlarını etkileyecektir. Çünkü, germe ameliyatından sonra kişi kilo vermeye devam ederse ciltte yine sarkmalar olacaktır. Ameliyatlardan sonra cilt kilo vermeyi 8 kiloya kadar tolere eder ama sonra yeniden sarkmaya başlar ve ameliyat boşuna yapılmış olur. Ya da kişi eski yeme alışkanlığına ameliyattan sonra da devam ederse yeniden kilo alma olacak, farklı deformiteler ve rahatsızlıklar ortaya çıkacaktır. Bu standartlar sağlandığında, kişinin isteğine ve sağlık durumuna göre düzeltme ameliyatları planlanmaya başlanmalıdır.



Obezite Tedavisi Sonrası Uygulanan Vücut Şekillendirme Operasyonları Nelerdir?

• 360 derece Vücut Germe

• Abdominoplasti Karın Germe

• Popo Germe

• Mamoplasti Göğüs Dikleştirilmesi

• Jinekomasti

• Üst Kol Germe

• Üst Bacak Germe

• Alt Beden Germe

• Yüz Gençleştirme

• Genital Germe

• Sırt Germe

“Metinde belirtilen işlemlerin uygulanması ve sonuçları, her kişinin anatomisine, fizyonomisine ve yaşam kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Bahsedilen uygulamadan önce konunun uzmanı bir doktorla görüşülmesini öneririm.”

Op. Dr. Evrim Uçkunkaya Sosyal medya hesapları

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