Yaz estetiği hakkında A’dan Z’ye bilmeniz gereken her şey

Başarılı bir estetik operasyon için uygulanan işlemler kadar, iyileşme süreci de son derece önemlidir. Uzun süren iyileşme dönemi nedeniyle bazı cerrahi operasyonların yaz aylarında yaptırılması ciddi riskler taşır. Güneş ve deniz gibi etkenler bu sürecin sağlıklı bir şekilde geçirilmesini olumsuz etkileyebilir. Yaz aylarında iyileşme dönemi uzun süren operasyonlar yerine, hızlı ve kesin sonuç alınabilen operasyonlarla tatilin tadını çıkarabilirsiniz. Bu haftaki köşe yazımda yaz mevsiminde hangi uygulamaların yapılabileceğini, hangi uygulamalardan ise uzak durulması gerektiğini anlatacağım.

Başarılı cerrahi operasyonlar için iyileşme süreci önemli

Cerrahi estetik operasyonlarda uzun süren iyileşme dönemlerinin havuz kenarında ya da gölgede kalarak geçirilebileceği varsayımı doğru değildir. Cerrahi operasyonlarda güneş, sıcak ve nem; iyileşme sürecini uzatarak, ödemin, kanamaların artmasına, yara izlerinin kararmasına neden olabilir. Sıcak havada ameliyatlardan sonra giymeniz gereken korselerin vereceği rahatsızlık da cabası! Cerrahi operasyonların ardından iyileşme sürecini sağlıklı ve rahat geçirmek adına, operasyonlar için en geç mayıs ayını hedeflemenizi öneririm. Bu yaz aylarında hızlı ve kesin sonuç alınabilen uygulamaları tercih edebilir, bu dönemi yazın yapılmasını önermediğim uygulamalara hazırlık dönemi olarak değerlendirebilirsiniz.

Lazer ve kimyasal peeling yaptıranlar en az 6 hafta güneş görmemeli

Vücut şekillendirme, karın ve cilt germe, leke, lazer ile cilt yenileme ve sıkılaştırma tedavileri için yaz ayları doğru bir zaman değildir. Lazer tedavilerinde güneş etkisi lekelenmeyi artıracağından, yaz dönemlerinde yaptırılmaması gerekir. Lazer ve kimyasal peelingler ile tedavi ettiğimiz cildin, en az 6 hafta güneş ışığı görmemesi önemlidir. Hasar görmüş cildin güneş ışınlarına hassasiyeti artacağından, lekelenme riski de atar!

Hızlı ve kesin sonuç alınabilen tedavi yöntemlerini deneyin!

Yaz mevsiminde iyileşme dönemi uzun süren operasyonlar yerine, hızlı ve kesin sonuç alınabilen operasyonlarla tatilin tadını çıkarmak, artık yeni teknolojiler ile mümkün. Mezoterapi, soğuk lipoliz, derin lazer ağı, botox ve dolguların mevsimi yok. İyileşme süreci tatil yapmanıza engel değil. Yorgun gözaltlarınız, ince dudaklarınız, gülünce artan kırışıklıklarınızın çözümü için yazın bitmesini beklemeniz gerekmiyor.

Soğuk lipoliz ile tatile ara vermeden devam!

“Bölgesel yağlarınızdan şikâyetçiyseniz; liposuction ile vücut şekillendirme ya da karın germe gibi iyileşme süreci uzun olan bir cerrahi ameliyatlar yerine, 3-4 seans süren soğuk lipoliz uygulamasıyla, tatil yaparken formda kalabilir ve seansların ardından soluğu deniz kenarında alabilirsiniz.

Kök hücre ile plajda güneşlenirken gençleşin!

Vücudunuzdan alınan çok az miktardaki yağın özel olarak laboratuvar ortamında kök hücreden zengin sıvı haline getirilip cildinize uygulanması ile kendi hücrelerinizle gençleşebilirsiniz. Üstelik plajda ya da havuz kenarında güneşlenirken, en az 5 yıl önceki parıltılı ve duru cildinize kavuşarak!

Ameliyatsız tek seansta kalıcı çözüm: Endolift Lazer Ağı

Orta ve alt yüz şekillendirme, çene hatlarının belirginleştirilmesi, üst göz kapağı düşüklükleri, göz torbaları, cilt kırışıklıkları, üst dudak çizgileri ve dekolte bölgesindeki kırışıklık sorunlarına Endolift Lazer Ağı ile hızlı ve güvenli çözüm üretebiliyoruz. Uygulama ayrıca gıdı, boyun, dirsek ve diz kapaklarındaki sarkmalar için, ameliyatsız, yara izi, morluk, ödem olmadan tek seansta kalıcı çözüm sunuyor.

Gece kreminize C vitamini takviye edin

Cildin sıkılaştırılması ve lekelerin açılması için yüksek dozda C vitamini takviyesi alınmasını önemlidir. C vitamini takviyesi, lekelerin açılmasında antioksidan görevi yapar ve cilde sıkılığını veren kolajen sentezinde önemli rol oynar. Kivi, portakal ve limon tüketiminin yanı sıra gece kremlerinin içine C vitamini takviye edilmesi de cildin sıkılaşması yönünde tedavi edici bir etki gösterir. Cildinizin sıkılaşması, ince çizgilerin açılması, cildinizin güneş ve denizden ötürü kurumasını önlemek için akşamları Dermaroller ile Hyaluronic Acid’i birleştirerek cildinize uygulamanızı öneririm. Düzenli kullanımda cildinizde sıkılaşma etkisi göreceksiniz.

Op. Dr. Evrim Uçkunkaya Sosyal medya hesapları

https://www.facebook.com/drevrimuckunkaya

https://www.instagram.com/druckunkaya/

https://www.youtube.com/user/druckunkaya/videos