Avasküler kalça nekrozu (AVN) nedir?

Avasküler nekroz (AVN) femur yani kalça kemiğinin baş kısmının (yuvarlak kısmı) kan damarlarıyla beslenememesi sonucu kıkırdakta oluşan çürümeler ve çökmelerdir.

İlk belirtiler yürüme ve yük verme esnasında oluşan ağrı, sızı ve hareket kısıtlılıklarıdır.

İleri evrelerde kalçada güç kaybı ve topallama görülür.

AVN ‘nin 4 safhası vardır; Grade 1,2,3,4.

1 ve 2. safhasında hastada sadece ağrı şikayeti varken MR’da tespit edilen ciddi bir kıkırdak bozulması görülmez.

3 ve 4. Safhada ise şikayetler artmış olabilir. Röntgende görülecek kadar ciddi kıkırdak bozulmalarını izleriz.

AVASKÜLER KALÇA NEKROZU (AVN) NEDENLERİ

-Kaza ve ciddi travmalar

-Yanlış ameliyatlar

-Aşırı alkol tüketimi

-Uzun süre kortizon kullanımı

AVASKÜLER KALÇA NEKROZU (AVN) TEDAVİLERİ

**Canlandırma Ameliyatıyla Avasküler Kalça Nekrozu (AVN) Tedavisi **

Erken safhalarda (1 ve 2. Evre) kan damarlarıyla beslenmesi bozulmuş olan femur başının daha çok beslenmesini sağlayacak yöntemler hedeflenir.

Canlandırma ameliyatlarında Femur başının iyileşmesini teşvik edici olarak bu bölgeye vücudun kendi ürettiği iyileştirici kan hücrelerinin ve kök hücrelerin göç etmesini sağlayıcı yeni cerrrahi teknikler kullanılmaktadır.

PRP ve Kök Hücre enjeksiyonu gibi dışarıdan enjekte edilen tedavi yaklaşımlarının kanıtlanmış bir etkisi bulunmamaktadır.

3. evrede daha radikal bir yöntem olarak; vücudun başka bir yerinden alınan (fibula) damarla beraber fibula kemiğinin, kalçada AVN olan bölgeye naklinin gerçekleşmesidir. Bu yöntem, vakaların yaklaşık %50 sinde fayda sağlamaktadır ama iyileşme süreci bakımından ağır bir ameliyattır.

4. evrede ise protez ameliyatı gerekmektedir.

**Protez ameliyatı ile Avasküler Kalça Nekrozu (AVN) Tedavisi **

AVN sebebiyle hasar görmüş kısımlar çıkarılır ve yerine yapay bir kalça eklemi yerleştirilir. Böylece kalça protezi tamamiyle bozulan eklemin yerine alır ve hastanın şikayetleri %98 oranında geçer.

Op.Dr. Gökçe MIK

Yetişkin ve Pediyatrik Ortopedi Uzmanı

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