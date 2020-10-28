BAŞPARMAK KEMİK ÇIKINTISI

HALLUX VALGUS DEFORMİTESİ(Başparmak Kemik Çıkıntısı)

Hallux Valgus, başparmağın yanındaki yumru olarak tanımlanır, ayağın ön tarafındaki kemik iskeletindeki değişiklikleri yansıtır. Başparmak dosdoğru ileriyi işaret etmesi gerekirken ikinci parmağa doğru yana yatar. Bu kemikleri hizadan çıkarır ve bir yumru meydana getirir.

Hallux Valgus zamanla ilerleyen bir hastalıktır. Başparmağın yana yatmasıyla başlar, gitgide yıllar içinde kemiklerin açısını değişir ki; gittikçe artarak göze çarpan bir hal alır. Belirtiler çoğunlukla ileri safhalarda daha agresif görülür. Bu durumdan diğer parmaklar da zaman içinde etkilenirler.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Kemik çıkıntısının ağrısı günlük aktiviteleri engellemeye başladıysa, yaşam kaliteniz düşüyorsa, istediğiniz ayakkabıyı giyemiyorsanız doktorunuzla cerrahi müdahale seçenekleri hakkında görüşmenin zamanı gelmiş demektir. Ameliyat kararı için hastanın kemik gelişiminin tamamlanmış olması gerekir. 19 yaşını doldurmuş hastalar bu ameliyatı olabilirler. Herhangi bir üst yaş sınırı bulunmamaktadır.

AMELİYAT ÖNCESİ

Hallux Valgus ameliyat randevunuzu aldıktan sonra ilk yapılması gereken ayakta basarak çekilmiş AP Lateral röntgen çektirmektir.

Ameliyat öncesi düzenli kullandığınız ilaçlarla ilgili doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçların ameliyattan bir hafta önce kesilmesi gerekmektedir. Bitkisel gıda takviyeleri de kanamayı etkileyebileceğinden bir hafta öncesinde kesilmesi uygun olacaktır.

Sigara kullanımının dokuların iyileşmesinde ve kemik kaynama sürecindeki olumsuz etkileri sebebiyle, tütün ve ürünlerinin ameliyat öncesinde kesilmesi ve sonrası iyileşme sürecinde de kullanılmaması önemlidir.

AMELİYAT GÜNÜ

Ameliyattan önce en az 8 saatlik süre boyunca herhangi bir yiyecek ve içecek tüketilmemelidir.

Kullanmanız gereken bir ilaç varsa bununla ilgili önceden doktorunuza danışmalısınız.

Belirlenen ameliyat saatinizden 2 (iki) saat önce hastanede olmanız gerekmektedir.

Tek ayak HV ameliyatı yaklaşık 45 dakika, iki ayak HV ameliyatı ise yaklaşık 90 dakika sürmektedir. Ameliyathaneye giriş ve operasyon sonrasında uyanma odasında bir müddet dinlenme ardından odanıza geçiş süreniz yaklaşık 2-3 saati bulabilir.

Hallux Valgus ameliyatlarında genel anestezi ve spinal / epidural anestezi mümkündür.

HASTANE SÜRECİ

Hastalar ameliyat oldukları gün, özel ameliyat ayakkabıları giyerek yürümeye başlarlar. Herhangi bir alçı yapılmaz. Koltuk değneği kullandırılmaz. Hastaların tümü, 1.5 Ay (6 hafta) boyunca ameliyat ayakkabılarını kullanırlar.

Ameliyat ayakkabısı, her hastanın ayağına uygun olarak ameliyat günü hastaneye getirilmektedir.

Ayakkabılar sayesinde hastalar ilk gün itibariyle günlük yaşamlarına dönerler, kendi ihtiyaçlarını karşılarlar ve desteksiz olarak, ayaklarına tam yük vererek yürüyebilirler.

Hastanede 1 gece kalınır. Ertesi gün taburcu olunur.

EVE DÖNÜŞ

Ameliyatın başarısını etkileyen en önemli faktörlerden biri operasyon sonrası doktorunuzun tavsiyelerine harfiyen uymanızdır. İşbirliği içinde olmalısınız.

Bandajların Çıkarılması: Ameliyattan sonra 15. gün bandajlar çıkarılır. Bandajlar açıldıktan sonra göreceğiniz şeffaf bantlar kendiliğinden düşene kadar beklenir. Çıkarmaya çalışmayınız.

Banyo: İlk 15 gün boyunca bandajların kesinlikle ıslanmaması son derece önemlidir. Gerekirse banyo yapmayınız. Bandajlar çıkarıldıktan sonra, akıp giden suda (küvette değil) duş alabilirsiniz. Duş sonrası şeffaf bantları fön makinesiyle çok iyi bir şekilde kurutmak gerekmektedir.

İlaçlar: Doktorun reçete edeceği ilaçların önerildiği şekilde kullanılması gerekmektedir.

Beslenme: Ameliyat sonrası iyileşme sürecinizde iyi beslenme çok önemlidir. Kas ve doku gücünüzü kazanma açısından protein bakımından zengin bir diyet yapılmalıdır. Bu süreçte sigara kullanmamaya özen gösterin.

Aktivite: Ameliyat günü itibariyle ayaklarınıza tam yük vererek yürüyebilirsiniz. 1.5 ay boyunca hiçbir spor faaliyeti yapılamaz. 6 hafta sonunda hafif sporlara başlanabilir. 3 ay sonunda tüm sporlar yapılır.

İş Hayatı: Ofis çalışanları 4. -5. Gün işbaşı yapabilmektedirler. Sürekli ayakta çalışanlar için bu süre birkaç gün daha uzamaktadır. İş temposuna ve hastanın tercihine göre 10 gün, 6 hafta ya da 8 haftalık süreçlerle rapor verilmesi mümkündür.

Fizik Tedavi: Bu ameliyatın ardından herhangi bir fizik tedavi süreci bulunmamaktadır.

AMELİYAT SONRASI KONTROL

Ameliyat sonrası ilk kontrol 1. Haftada gerçekleşir. Eğer hasta şehir dışından/ülke dışından geliyorsa, 3. gün kontrolden sonra evine dönebilir.

HV ameliyatında kullanılan dikişler kendiliğinden eriyen türdendir. Dolayısıyla dikişlerin alınmasına gerek bulunmamaktadır.

6. haftada kontrol röntgeni çektirilir ve kemik kaynama durumu doktorunuz tarafından değerlendirilir.

Şehir dışından / ülke dışından gelen hastaların 6. Hafta kontrol röntgenlerini kendi bulundukları yerde çektirip göndermeleri yeterlidir.

Op.Dr. Gökçe MIK

Yetişkin ve Pediyatrik Ortopedi Uzmanı



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