PARMAK KISALIĞI TEDAVİSİ

Tıp dilinde BrakiMetatarsi adı verilen, ön ayağın kemiklerinden birinin ya da nadiren ikisinin diğerlerinden belirgin ölçüde daha kısa olması durumudur. Ayağımızda bulunan 5 tarak kemiğinden herhangi birinin kısalığı olarak bilinir ve yaygın olarak 4. parmakta kısalık olarak karşımıza çıkar. BrakiMetatarsi yani ayak parmak kısalığı genellikle iki ayakta birden görülür.

Bu durum doğuştandır, genetiktir ve söz konusu kısa tarak kemiğinin büyüme esnasında plaklarının erken kapanması sebebiyle oluşur.

Hastalar genellikle estetik kaygılarla kliniğimize başvursalar da bu hastalıkta ayak ağrısı şikayeti ve yürüyüş bozukluğu gayet belirgindir. Kısa olan metatars yani tarak kemiği yere tam değemez ve kişinin vücut ağırlığından kendi payına düşen kısmını taşıyamaz. Böylelikle ağrılı yürüyüşlere ve acılı nasırlara yol açabilmektedir.

BrakiMetatarsi çocuklukta (0-18 yaş arası ) tedavi edilmez. Çocuklukta en doğru yaklaşım doğru seçilen ayakkabıdır.

Kemik gelişimi tamamlandıktan sonra tedavisi mümkündür. Yeni nesil tedavi anlayışımız ve uyguladığımız cerrahi teknik sayesinde, Ayak Tarak Kemiği yani Ayak Parmak kısalıklarında, yaklaşık 1.5 saatlik ameliyat biter bitmez parmak uzatılmış olarak karşımıza çıkar.

Hastamız hemen mobilize olur, ameliyattan hemen sonra hastanedeyken kimseden yardım almadan yürümeye başlar. Alçı ya da koltuk değneği veya yürüteç kullanımı süreci söz konusu olmamaktadır. Hastanede kalış süresi bir gecedir. Çoğunlukla refakatçiye ihtiyaç duyulmaz. Yurtdışından ve şehir dışından İstanbul'a gelip tedavi olan hastalar 3. gün kontrolden sonra evlerine dönebilmektedirler.

Sonrasında dikiş alınmaması ve pansuman olmaması hastamıza konforlu bir iyileşme süreci sunar.

Hastamız ameliyat günü itibariyle medikal ayakkabı giymeye başlar ve 6 hafta süreyle kullanmaya devam eder. 6. hafta röntgen kontrolü yapılır ve hastamız kendi ayakkabılarını kullanmaya başlar. Topuklu ayakkabı kullanımı ise 3. ay itibariyle mümkündür.

Sağlıklı günlere...

Op.Dr. Gökçe MIK

Yetişkin ve Pediyatrik Ortopedi Uzmanı

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