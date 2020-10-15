PROTEZ AMELİYATINDA YAŞANANLAR

TOTAL DİZ PROTEZİ AMELİYATLARI

Diz ekleminde, ileri dereceye ulaşmış kireçlenmeler diz protezi cerrahisi ile tedavi edilir.

Diz kireçlenmesinin ilk safhalarında, ilaç, fizik tedavi ve çeşitli diz içi enjeksiyon yöntemleri uygulanabilmektedir. Erken dönemde başlanan bu tür tedaviler, kireçlenmeyi tamamen yok etmese de hastalığın ilerlemesini ciddi oranda yavaşlatmaktadır.

Kireçlenme ilerlediğinde, ilaçlara yanıt vermeyen sürekli bir ağrı söz konusu olur, bu aşamada diz içi enjeksiyonlar denenmelidir. Şayet enjeksiyonlar hastaya 3 aydan daha kısa bir iyileşme hali sağlamakta ise artık hasta için diz protezi cerrahisi planlama zamanı gelmiş demektir.

AMELİYAT ÖNCESİ

Ameliyat günü belirlendikten sonra, ameliyat gününden 1 hafta önce burun sürüntüsü kültürü ve idrar kültürleri yaptırılır. Aynı gün hasta anestezi uzman doktoru ile de görüşmesini gerçekleştirir.

Ameliyat öncesi düzenli kullandığınız ilaçlarla ilgili doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçların ameliyattan bir hafta önce kesilmesi gerekmektedir. Bitkisel gıda takviyeleri de kanamayı etkileyebileceğinden bir hafta öncesinde kesilmesi uygun olacaktır.

Sigara kullanımının dokuların iyileşmesinde ve kemik kaynama sürecindeki olumsuz etkileri sebebiyle, tütün ve ürünlerinin ameliyat öncesinde kesilmesi ve sonrası iyileşme sürecinde de kullanılmaması önemlidir.

AMELİYAT GÜNÜ

Ameliyattan önce en az 8 saatlik süre boyunca herhangi bir yiyecek ve içecek tüketilmemelidir.

Kullanmanız gereken bir ilaç varsa bununla ilgili önceden doktorunuza danışmalısınız.

Belirlenen ameliyat saatinizden 2 (iki) saat önce hastanede olmanız gerekmektedir.

Operasyon süresi 1 saattir. Ameliyathaneye giriş ve operasyon sonrasında uyanma odasında bir müddet dinlenme ardından odanıza geçiş süreniz yaklaşık 2 saati bulabilir.

Total diz protezi ameliyatlarında, çoğunlukla sadece belinizin alt bölgesinin uyuşturulduğu spinal / epidural anestezi kullanılmaktadır. Elbette genel anestezi ile de yapılabilir. Anestezi uzmanı ile yapılacak görüşmede hastaya en uygun olan anestezi türüne karar verilmektedir.

HASTANE SÜRECİ

Hastalar ameliyat oldukları gün, walker / yürüteç yardımıyla yürümeye başlarlar. Koridor yürüyüşleriyle başlayan fiziksel çalışmalar, ameliyatın ikinci gününde merdiven inip çıkma çalışmaları ile devam eder. WC ihtiyaçlarını giderme, oturup kalkabilme gibi temel ihtiyaçlar hastanede kalınan süre boyunca yapılmaktadır.

Hastanede kalış boyunca CPM cihazı ile fizik tedavi yapılmaktadır (Continuous Passive Motion)

Hastanede kalış süresi, hastanın yaşına göre 3 ile 5 gün arasındadır.

EVE DÖNÜŞ

Ameliyatın başarısını etkileyen en önemli faktörlerden biri operasyon sonrası doktorunuzun tavsiyelerine harfiyen uymanızdır. İşbirliği içinde olmalısınız.

Bandajların Çıkarılması: Ameliyattan sonra İlk 15 gün boyunca kesinlikle banyo yapılmamalıdır. Su teması yasaktır. 15. gün bandajlar doktorunuz tarafından çıkarılır.

İlaçlar: Doktorun reçete edeceği ilaçların önerildiği şekilde kullanılması gerekmektedir.

Beslenme: Ameliyat sonrası iyileşme sürecinizde iyi beslenme çok önemlidir. Kas ve doku gücünüzü kazanma açısından protein bakımından zengin bir diyet yapılmalıdır. Bu süreçte sigara kullanmamaya özen gösterin.

Aktivite: Hastanın yaşına göre ameliyat olunan gün ya da 24 saat itibariyle tam yük vererek, yürüteç yardımıyla yürünebilir. Yürüteci bırakma zamanına 15.gün kontrolde karar verilmektedir. Doktorunuzun vereceği egzersizler mutlaka düzenli olarak yapılmalıdır.

Araba kullanımı, hasta rahatça yürüyebildiği, oturabildiği ve pedal kullanmaya başladığı zaman mümkündür. Ortalama 3-4 hafta içinde kullanılabilmektedir.

Op.Dr. Gökçe MIK

Yetişkin ve Pediyatrik Ortopedi Uzmanı



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