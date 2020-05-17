Brezilya saç bakımları , saçları düzleştirmek ve daha ışıltılı hale getirmek için kullanılan; yapısında formaldehit ve hidrolize keratin içeren bir bakım türü. Her türlü saça (düzleştirme yapılmış, ağartılmış, boyanmış, örgü ve uzatma işlemleriyle zarar görmüş saçlara) uygulanabilir. Ancak uygun olmayan kullanımda saçlarınıza ve cildinize ciddi zarar verebilir.

2000 li yılların başında populer hale gelmiştir. Ürün saça uygulandıktan sonra içeriğindeki aldehit ajanı, bakım ürünü içindeki hidrolize keratin ve saç keratini arasında kimyasal bağ oluşturur. Ürün içindeki formaldehit, allerji, solunum güçlüğü, solunum sisteminde irritasyon, sedef hastalığına benzer deri reaksiyonları (aşırı pullanma, kızarıklık vs ) yapabilir; yüksek seviyelerde kanserojenik etkisi olabilir. İşlem sırasında fön makinesi ya da maşalarla saçın ısıtılması keratin bağı kuvvetlendirir. Hidrolize keratinin saça diffüz ederek keratin boşlukları doldurur ve saçı daha güçlü hale getirirek 3 ay devam eden bir düzleşme sağlar. Isıl işlemin uzun süre uygulanması saçta kırılmalara neden olur, kırılganlığı artırır. Özellikle doğal kıvırcık saça sahip kişilerde saçın düzleşmesi için daha fazla keratin kros kimyasal bağlar gerektiği için bu tür düzleştirici uygulamalar kıcvırcık saçlarda kırılganlığı daha da artırabiliyor.