Trichorrhexis Nodosa Nedir?

Saç kurutma ve ve şekillendirme için kullanılan termal araçlar saç düzleştiriciler ve saç kurutma makineleridir. Isı, saçta hasara neden olan bir fiziksel etkendir. Kimyasal bir işlem olsun ya da olmasın termal düzleştirme saç telini hasarlar. Saç yüksek sıcağa maruz kaldığında ki bu uzun süren güneş ışığı da olabilir saçın protein yapısındaki korteks kısmı (dış kısım) mikro fibrillerleri denature olur ve saçın kuvvet ve elastisitesi gibi mekanik özellikleri değişir. Düz ütü şeklindeki seramik ütüler ve saç maşaları şeklinde düzleştiriciler, saç kurutma makinelerinden daha fazla zarar verirler. Bu cihazlarda sıcaklık 5 dakika içinde 175-215 dereceye kadar yükselir ve bu ısı saçta hasar yapmak için yeterli bir miktardır. Oluşan hasar, kişinin saç tipine/yapısına, işlemin ne sıklıkla yapıldığına, eş zamanlı yapılan diğer saç bakım işlemlerine ve ısı miktarına bağlıdır (ısının 175 °C dereceyi aşmaması önerilir). Bu araçların fazla kullanılması “trichorrhexis nodosa” denilen bir hasara neden olur. Normalde saç kılı içinde hava boşlukları vardır. Yüksek sıcaklıklarda bu hava boşluklarında buharlaşma ve genleşme meydana gelerek saç yapısında düğüm şeklinde genişlemelere ve adeta patlamlara neden olabilir. Saç kılı içindeki genişlemiş hava kabarcıklarıyla adeta bir sünger halini alır, kolaylıkla kırılır ve cansız bir hal alır. Aslında halk arasında saçların yanması olarak tarif edilen bir saç bozunumudur.