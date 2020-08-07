Popo estetiği nasıl yapılır?

Popo estetiği, kalça bölgesindeki cildi ve yağı destekleyen dokunun şeklini ve volümünü değiştirmek için uygulanan estetik operasyondur.

Popo estetiği genellikle daha dolgun ve yuvarlak kalçalara sahip olmak isteyen kadınlar tarafından tercih edilir. Bunun yanı sıra kilo dalgalanması, egzersiz eksikliği, hamilelik, genetik özellikler, yaşlanma gibi nedenlerle ciltte elastikiyet ve hacim kaybı sonucunda kalça bölgesinde hacim eksikliği, sarkma ve şekil bozukluğuna neden olabilir.

Popo estetiğinde sıkılaştırma, kaldırma ve şekillendirme işlemleri uygulanır. Bunun için implantlı cerrahi teknikler, liposuction ve yağ enjeksiyonu gibi estetik cerrahi operasyonlarından faydalanılır. Günümüzde implantlı cerrahi seçenekler çok fazla tercih edilmemektedir. Bunun yerine liposuction ve yağ enjeksiyonu teknikleri ile popo şekillendirme seçenekleri daha fazla uygulanmaktadır.

Liposuction ile poponun alt kısımlarından ya da vücudun diğer bölgelerinden yağ alma işlemi uygulanır. Alınan yağlar özel bir işlemden geçirilerek arıtılır, daha kalkık ve daha yuvarlak kıvrımlar elde etmek için belirlenen bölgelere enjekte edilir. Kişinin kendi vücudundan elde edilen doğal yağ sayesinde poponun sağlıklı yollarla çok daha estetik ve çekici görünmesi sağlanır.

Popo estetiğinde iyileşme süreci

Popo estetiği ortalama 2 saat süren minimal invazivli bir işlemdir. ßLiposuction işleminde açılan minimal kesiler için birkaç günlük bir iyileşme süreci gereklidir. Operasyondan sonra şekillendirmeye yardımcı olması için birkaç gün korse giyilmesi tavsiye edilir. İyileşme ve şekillenme yaklaşık 10 gün içinde büyük oranda tamamlanır. Dikişlerin ve dokuların iyileşmesi 1-2 yıl boyunca devam eder.

Operasyondan sonra 2-3 hafta enfeksiyon kapma ihtimali olan havuz, sauna, deniz gibi ortamlardan uzak durulmalıdır. Güneş ışıklarına karşı koruma sağlanmalıdır.

Popo estetiği hasta memnuniyeti oldukça yüksek olan estetik operasyonlar arasında yer alır. Bölgesel olarak incelmesi istenen karın, basen, kol gibi bölgelerden yağ alınarak popoya enjekte edilebilir. Bu sayede hem bölgesel incelme hem de popo estetiği bir arada gerçekleştirilebilir.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

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