Tam yüz ve boyun germe

Yüz germe yüzdeki yaşlanmaya bağlı sarkmaları, kırışıkları gererek ve asarak gidermeye yarayan cerrahi bir yöntemdir. Boyun germe ise çene altı bölgesindeki yağlanma ve deri sarkmalarını gidermek için uygulanır.

Yılların, güneş ışınlarının, günlük streslerin ve diğer etkenlerin (sigara, içki, kötü beslenme) etkisiyle yüz derisi zamanla sarkar, kırışır, üzerinde çeşitli lekeler ve düzensizlikler oluşur. Yaşlı bir yüzde alın çizgileri belirginleşir, kaşlar düşer, göz kapakları sarkar, göz altlarında torbalanmalar ve çizgiler oluşur, ağız-burun bölgesinde derin çizgiler oluşur, yanak sarkar, çene konturları kaybolur, boyun yağlanır ve ciltte katlar oluşur. Deri canlılığını kaybeder üzerinde güneş lekeleri ve diğer benler belirir, incelir ve kırışır.

Tam yüz germe estetiği ile alın, yüz ve boyun derisindeki sarkıklıklar ve düzensizlikler giderilir. Yanak ve boyundaki fazla yağ dokusu alınır, yüz fasyaları ve yağ dokuları ideal pozisyonuna çekilir. Göz kapakları düzeltilir ve göz altı torbaları gerginleştirilir.

Kimler için uygundur?

Yüz germe estetiği için ideal kişiler, yüz ve boyun derisi sarkmaya başlamış ancak cildi hala elastikiyetini tam kaybetmemiş, genel sağlığı yerinde olan kişilerdir. Genellikle 40 yaş üzeri kadın ve erkekler için daha uygundur. Fakat yapısal ve genetik nedenlerle daha erken yaşlarda da yüz germe estetiği tam ya da bölgesel olarak yapılabilir. Yüz germe estetiği, gerekli olması durumunda burun ve göz kapağı estetikleri, alın germe, kaş kaldırma operasyonları da eklenebilir. Hafif kırışıklıklar için botoks ve dolgu enjeksiyonları da uygulanabilir.

Nasıl uygulanır?

Genel anestezi uygulanarak ameliyathane ortamında yapılır. Yüze uygulanacak işlemlere göre 2-3 saat sürebilir. Bazı durumlarda 1 gece kalınması gerekebilir. İzler, şakak bölgesinde saçlı deri içine ya da kulak arkası kıvrımına gizlenebilir. Çene altı bölgesindeki yağlar alınırsa çene altında birkaç milimetrelik bir iz kalabilir. Tüm izlerin estetik ve gizlenir olmasına özen gösterilir.

Ameliyat sonrası iyileşme sürecinde 2-3 hafta içersinde geçmesi gereken yüzde genel bir şişlik ve morarma, uyuşukluk ve gerginlik hissi olabilir. Doku içinde kan birikmesini önlemek amacıyla diren takılabilir. Direnler en geç 2 gün içinde çıkarılır. Sargı 2-3 gün sonra çıkarılır. Dikişler eriyen türde değil ise ortalama 1 hafta sonra alınır. Bu süre içinde yüze soğuk kompres uygulanabilir.

Ameliyattan 1 gün sonra hasta kendi ihtiyaçlarını karşılayabilir hale gelir. Ancak ağır aktiviteler için iki ay beklenmesi gerekir. Güneş ışıklarından uzak durulması gerekir. Bir hafta sonra hafif makyaj yapılabilir.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

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