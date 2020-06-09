Opal Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Opal Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Bir kuvars çeşidi olarak öne çıkan opal taşı, aynı zamanda silis grubuna ait bir taş olarak dikkat çekiyor. Birçok farklı özelliğinin yanı sıra aynı zamanda yeryüzünde çeşitleri de bulunmaktadır. Bu çeşitler renk açısından da farklılık yaratabilmektedir. Bu doğrultuda ateş opal, siyah opal, kristal opal, jelimsi opal ve beyaz opal ile süt opal gibi daha birçok değişik çeşit yer alır.



Opal Taşı Nedir, Nasıl Oluşur?



Halk arasında panzehir taşı ya da gökkuşağı taşı olarak bilinen, yeryüzündeki en değerli taşlardan birine opal taşı denir. Yeraltı sularının hareket etmesi ile beraber, kayalar arasında oluşan boşlukların çökelmesi neticesinde oluşan bir taştır. Yağsı ve camsı bir görünüm sahibi taşlardan biridir. Özellikle ışıklı yapısı sayesinde taşın içerisinde renk ve ışık oyunları ortaya çıkar. Böylece çok daha güzel ve özel bir görsel üzerinden etki yaratır. Bu yüzden mücevher taşı olarak değerlendirilmesinde önemli bir potansiyel teşkil ediyor.



Çok değerli bir taş olan Opal, farklı renk oynamaları ile bunu sağlar ve barındırdığı silika küreleri nedeniyle bu durum ortaya çıkar. Zira silika küreleri ışığı kırmak suretiyle çevreye farklı renklerin yayılmasına olanak verir. Bu doğrultuda taş için kürelerin yarıçapının büyük olması, renk zenginliğini daha üst noktaya çıkarmaktadır.



Opal Taşının Özellikleri, Anlamı ve Faydaları Nelerdir?



Genel olarak takı ve mücevher olarak kullanılan çok değerli taşlar içerisindeki opal, 5,5-6 sertlik derecesine sahiptir. Çok sert bir taş olmadığı için kullanırken dikkatli olunması çok önemlidir. Ayrıca sıcak ve güneş ile beraber ısıya karşı duyarlıdır. Vücut ısısına göre renk değiştirebilme özelliği en önemli ayrıcalıkları içerisinde bulunuyor. Zira bu özelliği yeryüzündeki başka bir taşta yer almıyor. Halk arasında daha çok gökkuşağı taşı ya da panzehir taşı olarak bilinir. Çünkü fayda açısından en şifalı taşlardan biri olarak öne çıkmaktadır.



Bu sebepten dolayı opal taşının faydaları insan sağlığı noktasında oldukça büyüktür. Sağladığı doğal şifa etkisi ve sunduğu faydaları üzerinden büyük bir öneme sahip olduğunu söylemek mümkün.



- Kızgın halini yatıştırma özelliğine sahiptir.

- Göz sağlığına iyi gelindiği biliniyor.

- Aklı daha dengeli hale getirir ve duyguları kontrol etme imkanı verir.

- Kötü huylardan koruduğu gibi kişinin özgüvenini daha yüksek noktaya çıkarır.

- Bağımsızlık ve özgürlük taşı olması ile beraber, kendini ifade etme özgürlüğü sağlar.

- Böbrek hastalıkları için faydalıdır.

- Eklem ağrılarına iyi gelir.

- Kan hastalıkları konusunda iyileştirici etkisi bulunur.

- Parkinson tedavisinde önemli bir destek sağlar.

- Kişinin üzerindeki negatif enerjiyi alarak bunu pozitif hale dönüştürür.

- Utangaçlığın azalması için etkilidir.



Görüldüğü üzere bu gibi faydaları ile beraber insan sağlığı noktasında önemli ve değerli taşlar arasında opal taşı geliyor. Daha çok değerli takı ve mücevherlerde kullanıldığını söylemek mümkündür.