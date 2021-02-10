Origami Yapımı: Adım Adım Ve Kolay Origami Nasıl Yapılır?

Bir tutam sabrı ve bir parça el becerisi olan herkes origami yapabilir. Çocuklar ise bu sanata daha meraklıdır. Onlara yardım ve bu sanata teşvik ederseniz ileride harika sanat eserleri ortaya çıkarabilirler. Origami yapımı hem basit hem de zor modellerden oluşmaktadır. Genellikle insanlar bu sanatı el becerilerini geliştirmek için icra etmektedir.



Bazı insanlar origami yapar katlar çünkü onları rahatlatır. Bazı insanlar ise, origami yapımını zihinlerini rahatlatmak için kullanır. Ayrıca terapi etkisi olduğunu da unutmamak gerekiyor. Çoğu hobi gibi, origaminin temellerini mükemmelleştirirseniz, gelecekte daha karmaşık projelere başlayabilirsiniz.



Basit Origami Modelleri



Origamiden Kalp Yapımı



Dekorasyon için ya da sevdiklerinize hediye etmek amacıyla basit bir kalp yapabilirsiniz. Origamiden kalp yapımı kolay kıvrımlar gerektirir. Bu nedenle yeni başlayanlar için mükemmeldir. Ayrıca ileride daha farklı modeller çıkarabilmeniz için size piramit tabanını öğretir.



Origami Fal Kağıdı



Fal kağıdını okul dönemlerinizden hatırlarsınız. Kağıdı her iki şekilde ikiye katlayarak başlayın. Ardından 4 köşeyi kağıdın ortasına doğru katlayın. Ters çevirin ve tüm köşeleri tekrar ortaya katlayın. İşte bu kadar basit. Her köşenin içine 8 fal yazın. Üçgen gibi göründükleri taraftaki köşeleri açın. Köşelerin küçük kareler oluşturduğu tarafa aynı kategoriden 4 farklı şey yazın.



Origami Uçak Yapımı



Yine çocukluk dönemlerinden hatırladığınız kağıttan uçak yapma da bir origami sanatıdır. Kağıt uçağın daha gelişmiş, daha soğuk versiyonuyla tanışın. Eliniz uçak yapmaya yatkın olduğu için çok daha kolay farklı modeller çıkarabileceksiniz. Origami yapımı öğrenmek isteyenlerin başlaması gereken en ideal modellerden biridir.



Origami Çiçek Yapımı



Çiçekler de yine origamiye başlamanın kolay bir yoludur. Farklı renklerde kağıtlar alarak kolay modelleri çıkarmaya başlayabilirsiniz. Katlayabileceğiniz birçok origami çiçeği türü vardır. Fakat özellikle nilüfer çiçekleri bu sanatın geldiği ülke olan Japonya'da popülerdir. Bu basit çiçeği deneyerek çıkaracağınız diğer modellere zemin hazırlayabilirsiniz.