Otistik ne Demek? Otistik bebek ve çocuk nasıl anlaşılır, özellikleri nelerdir?

Otistik kelimesi otizm hastalarına verilmekte olan bir isimdir. Otizm nedeni tam olarak bilinemeyen, genetik bir varlık gösterdiği düşünülen hastalıklardan birisini oluşturur.



Otistik ne demek?



Otistik otizm hastalarına verilen genel addır. Otizm hastalığına sahip bireyler otistik adını alır. Bunun yanı sıra bu hastalığın nedeni henüz tam olarak belirlenememiştir. Genellikle 3 yaş itibari ile kendini göstermeye başlar.



Genel olarak kalıtsal bir şekilde oluşum gösteren bir hastalık olmaktadır. Bu hastalığa sahip bireyler de en sık görülen unsur zeka geriliğidir. Zeka geriliğinin yanında duygu durumlarında bozukluk da bulunur. Kendilerini çok net ifade edemezler. Bu konuda sorun yaşarlar. Ancak bu hastalık erken yaşlarda fark edilip kişi rehabilite edilme sürecine başlarsa hastalık çok fazla ilerlemeden normal düzeyde seyir etmesi sağlanmış olur.



Erken tanı ve tedavi bu hastalık için önemli unsurlardan birisini teşkil eder. Öncesinde önüne geçilmediği takdirde belirtiler çok yoğunlaşır. Aynı zamanda hastalık normalden çok daha üst seviye de kendini göstermeye başlar.



Otistik bebek ve çocuk nasıl anlaşılır, özellikleri nelerdir?



Otizmin nedeni tam olarak bilinmeyen hastalık türlerinden birisini oluşturur. Bu hastalığın sebebinin genetik nedenlerden kaynaklı olduğu tıp alanında düşünülmektedir. Bu hastalık erkek bireylerde kızlara nazaran daha sık bir şekilde görülür. Otizm hastalarında zeka geriliği vardır. Zeka geriliği bu hastaların yüzde 70'inde varlık gösteren bir durum olmaktadır. Zeka geriliğinin yanında tam zıttı olarak bu hastaların yüzde 10'unda da üstün zeka görülebilmektedir.



Otizm hastalığının kendini belli ettiği, hastalığın tespiti için önemli olan bazı belirtileri vardır. Bu hastalığa sahip olan bireyler de sosyalleşme konusunda sıkıntı yaşarlar. Sosyal ortamlara giremez, girse de bu ortamlarda iletişim kurma da sıkıntı yaşar. İletişim konusunda bu hastaların genel anlamda sıkıntısı bulunur. Çoğu insanlar ile iletişim kuramaz, kursa da bu iletişim çok sağlıklı biçimler de meydana gelmez. Aynı zamanda konuşma da bozukluk da bu hastalar da sık görülen belirtilerdendir.



Bu hastalar göz teması kuramaz, göz teması kurmaktan genellikle kaçınır. Aşırı hareketli olabilirler. Aşırı tepkiler verme durumları söz konusu olabilir. Çevreleri ile çok ilgili, alakalı olmazlar. Normal çocuklara göre konuşmaları, konuşmaya başlamaları daha geç vakitte olmaktadır. Genel olarak cümlelerini bir kalıp şeklinde kurup söylerler.



Cümlelerini kurarken tartmaz, akıllarından o an ne geçiyorsa o an uygun olup olmadığına bakmadan söylerler. Hayal kurmazlar. Normal çocukların hayali olarak kurup oynadıkları oyunları oynamazlar. Bu çocukların normal çocuklardan farklı bu şekilde belirtileri bulunur.



Otizm tedavisi nasıl olur?



Bu hastalığın erken öğrenilmesi tedavisi açısından çok önemlidir. Erken tanı ile hastalığın çok fazla ilerlemesine izin verilmez. Bu hastalığın tedavisinde öncelik olarak ailelerin eğitimi gelir. Ailelerin bilinçlenmesi çok önemlidir. Sonrasında çocuk bir rehabilite programına alınır. Bunun yanı sıra bu hastalık ilaçlar ile desteklenir.



Yetişkinlikte otizm



Yetişkinlikte otizm de eğer hastalık erkenden tedavi altına, kontrole tabi tutulmuşsa bu hastalar normal bir yetişkin kadar olmasa da hayatlarına devam eder. Bazıları çalışabilme durumunda bile olabilirler. Bu hastalığın erken dönemde düzgün bir biçimde tedavi edilip edilmediği ile alakalı olan bir durumdur.