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15.02.2021 - 01:43 |

Otizm Ne Demek? Otizm Neden Olur, Nasıl Anlaşılır? İşte Detaylar...

Otizm hastalığı doğuştan gelen hastalıklardan biridir. Ancak erken dönemde teşhis edilmesi ve eğitimlerin düzenli bir şekilde verilmesi etkilerinin azalmasında oldukça faydalı olmaktadır. Teşhisi ne kadar erken dönemde olursa verilen eğitimin etkisini göstermesi de o kadar başarılı olmaktadır. Otizm ne demek, otizm neden olur, nasıl anlaşılır? Soruları ile alakalı cevapları derledik.

Otizm Ne Demek? Otizm Neden Olur, Nasıl Anlaşılır? İşte Detaylar...
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Günümüzde çocuklarda otizm görülme oranı çok daha fazladır. Bu rahatsızlık doğuştan gelir. Bunun yanında doğumdan sonra üç yıl içerisinde hastalık teşhisi konabilmektedir. Bir gelişimsel bozukluk olarak karşımıza çıkan bu rahatsızlık çocukların sosyal ilişkilerinin zayıf olması, konuşmayı geç öğrenmeleri gibi belirtiler ile kendini gösterebilmektedir.

 Otizm Ne Demek?

 Otizm hastalığı spektrum bir bozukluk olarak karşımıza çıkar. Hamilelik döneminde ya da doğumdan kısa bir süre sonra gelişebilmektedir. Bunu biraz daha açacak olursak; nöro gelişimsel bir bozukluk olduğunu söylemek mümkündür. 

 Otizm hastalığının tam olarak ne sebeple ortaya çıktığı net olarak bilinmemektedir. Ancak beyindeki sinir hücrelerinde meydana gelen bir takım bozukluklar sonucunda ortaya çıktığı bilinmektedir. Otizm hastalığı olan kişiler sosyal olarak insanlarla ilişki içinde olmakta oldukça zorlanırlar. Bu kişiler genelde kendi iç dünyalarında yaşamaya meyillidirler ve kendilerini bu şekilde çok daha rahat hissederler.

 Otizm Neden Oluşur, Nasıl Anlaşılır?

 Otizm, beyin yapısında meydana gelen bazı sinirsel bozukluklar sebebi ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Genelde yaşamın ilk üç senesinde teşhis koymak mümkündür. Otizm genel olarak çocukların sosyal yaşamlarında sıkıntı yaşamaları, dil gelişimlerinin çok yavaş ilerlemesi ve bazı takıntılı davranışlar geliştirmeleri ile kendini göstermektedir.

 Özellikle son yıllarda yeni doğanlarda otizm görülme sıklığı çok daha fazla olmaya başlamıştır. 1980'li yıllarda her 2500 çocuktan birinde bu hastalık görülmekteyken günümüzde bu oran her 68 çocuktan biri şeklindedir.

 Başka bir istatistiğe göre ise otizm hastalığı kız çocuklarına oranlar erkek çocuklarında çok daha fazla görülmektedir. Türkiye'de toplamda 600.000 civarında otizmli genç olduğu düşünülmektedir. Günden güne bu sayı giderek artsa da bu hastalığa karşı hala yeterince farkındalık sağlanabilmiş değil.

 Otizm Tedavisi Nasıl Olmalıdır?

 Otizm hastalığının ne yazık ki belirgin bir tedavisi yoktur. Ancak teşhisin erken konulması bu alanda çocukların yeterli bir eğitim alması ve takıntılı hareketlerin azaltılmasında oldukça etkili olmaktadır. Verilen yoğun eğitimler sayesinde çocuklar çok daha rahat bir şekilde sosyalleşebilir, daha kolay konuşmayı öğrenebilir ve yaşamlarını daha kolay bir şekilde idame ettirebilirler.

 Otizm Belirtileri Nelerdir?

 Otizm hastalığının spesifik bazı belirtileri vardır. Çocuklarda bu gibi belirtiler var ise zaman kaybetmeden doktora gidilmeli ve teşhis konursa eğitimlere hemen başlanması çocuğun fiziksel ve sosyal gelişimi açısından oldukça önemlidir. Otizm belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

Normal bir çocuğun öğrenme metotları ile öğrenmekte çok zorluk çekerler.

İnsanlarla göz teması kurma konusunda çok zorlanırlar ya da çok kısa bir süreliğine göz teması kurabilirler.

Çoğu zaman toplumda yapılan bir imayı anlamazlar. Esprilere karşı tepkisiz kalırlar.

İsimleri ile seslenildiği zaman bakmalar ya da herhangi bir tepki vermezler.

Çoğu zaman acıya karşı hissiz olurlar.

Bazı otizm hastaları aşırı hareketli olurken bazıları ise çok hareketsiz olabilir.

Tehlikeli durumları anlayamaz ya da öngöremezler.

Çevre ile çok fazla ilgili değillerdir. Genelde iç dünyalarında yaşarlar.

Kriz anında çevrelerine hatta kendilerine zarar vermektedirler.

İnsanlar ile sarılma ya da öpme gibi fiziksel temasta bulunmaktan kaçınırlar.

Çoğu otizm hastalarında yeme bozukluğu da bulunur.

Diğer çocuklara göre konuşmayı çok daha zor öğrenirler.

Sosyal ortamlarda gerilebilir hatta aşırı tepkiler verebilirler.



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