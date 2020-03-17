Corona virüsten korunmak için bağışıklığı güçlendirecek 5 öneri

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsü, Covid-19 olarak adlandırılan üst solunum yollarında enfeksiyona yol açan viral bir etkene sahip virüs çeşididir.

Yaşadığımız bu süreçte beslenmenin bağışıklık sistemine etkisi oldukça büyük. Çünkü bağışıklık sistemivücudumuzun savunma mekanizmasıdır. Bu noktada virüsten korunmamız için 5 maddeyi sizinle paylaşacağım.

1. Düşük Kalorili Diyetlerden Uzak Durun

Eğer ki bağışıklık sistemimizi güçlendirmek istiyorsak; düşük kalori diyetlerin uzun süreli yapılması sonucunda bir miktar vitamin ve mineral yoksunluğu gözlemlenmektedir. Dolayısıyla süreci multivitamin veya takviye ürünlerle yönetmek yerine dengeli ve doğru bir beslenme planı ile ilerletmek en sağlıklısıdır.

2. Detoks Sularına, Tek Besin Gruplarına Dikkat

Maalesef sıvı bazlı besinlerin uzun süre tüketilmesi bağırsak floramız için oldukça risklidir. Bağırsak florasında ki aksaklıklar bağışıklık sisteminin düşmesine neden olabilir. Bununla beraber tek öğün beslenme kalıpları yeteri kadar besin alımına engel olacaktır.

3. Bağırsak Florası İçin Her Gün 1 Bardak Kefir

Bağırsak floramız ne kadar güçlüyse o kadar dirençli bir bireyiz. Vücudumuzu zararlı bakterilere ve enfeksiyonlara karşı koruyan bu dost bakteriler direncimiz için önemlidir. Bu yararlı bakterilere en güzel besin örneği kefirdir. Bununla beraber bu dönemde özellikle pancarı beslenmemize eklemeye özen gösterelim. Çünkü pancar içerdiğiglutatyon peroksidaz enzimi, probiyotik ve prebiyotiklerle beyaz kan hücrelerinin artmasını sağlarken serbest radikallerin oluşumunu engellemektedir.

4. Selenyum Desteği Alın

Selenyum vücudun bağışıklık sistemi enzimi olan glutatyon peroksidazın yapısına katılır. Glutatyon peroksidaz hücreleri bizi oksidadif strese karşı korumaktadır. Brezilya cevizi,sığır ve hindi eti, yumurta başlıca Selenyum kaynaklarıdır.

5. Egzersiz Yapmaktan Korkmayın

Yapılan çalışmalarda hafif ve orta şiddetli egzersizlerin bağışıklık sistemine olumlu etki ettiği belirtilmektedir. Bu süreçte alanında uzman kişilerden alacağınız egzersiz desteği ve ona uygun bir beslenme planı ile bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye destek olun.

Tüm maddeler bağışıklık sistemimiz için oldukça etkenken; bireyin alması gereken besin ihtiyaçları farklılık göstermektedir. Bu süreçte basit karbonhidratlardan uzak, bol su tükettiğimiz ve antioksidanları ihtiyacımız doğrultusunda aldığımız bir süreç olması dileğiyle…

Sağlıklı ve şifa dolu günlere

Dyt. Öykü Yıldırım