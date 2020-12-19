Diyetlerde, sağlıklı atıştırmalıklarda oldukça yer verilen hindistan cevizi yağının son dönemlerde neden bu kadar popüler olduğunu düşündünüz mü?

Bazı besinler içerdikleri karbon atom sayısına göre kısa, orta ve uzun zincirli olmak üzere üçe ayrılır. Hindistan cevizi yağı, hurma çekirdeği yağı, süt yağı, tereyağı gibi besinler ise orta zincirli yağ asitleridir.

Neden tüketmeliyiz?

Mct grubu yağlar, kalori bazından diğer yağlara oranla yaklaşık olarak 1 kalori daha düşüktür. Fakat bu gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz anlamına gelmemektedir. Diğer yağ grupları metabolize olurken lenfotik dolaşıma katılıp kas ve yağ dokuları gibi vücuttaki dokuları kullanıp sonrasında karaciğere ulaşırlar. Mct yağ asitleri ise keton cisimlerine çevrilip enerji için kullanılırken vücut dolaşımına katılmadan direkt karaciğere ulaşarak hızlıca metabolize olurlar.

Tüm bu yolaklar göz önünde bulundurulduğunda Mct yağ asitlerinin kilo yönetim sürecinde diğer yağ gruplarına kıyasla kan kolesterolü, damar sertliği oluşumunu önlemede etkili oldukları bilinmekle beraber yapılan çalışmalar ile kanıtlanmıştır.

Ketojenik Diyetin Gözbebeği

Önceki bloglarımda aldığım ‘Ketojenik Diyet’ konusunu bilimsel boyutları ile kaleme almıştım.

Mct yağ asitleri keton cisimlerine de dönüştüğü için nörolojik bozuklukların tedavisi için beslenmede yer verilmektedir. Bununla beraber kanser, alzheimer ve parkinson gibi hastalıkların tedavisinde de keton cisimlerinin artması sağlığa olumlu etkiler sağlamaktadır. Dolayısıyla bu rahatsızlıklarda beslenmenizde ki enerji ihtiyacı doğrultusunda Mct yağ asitlerine yer verebilirsiniz.

Isı Etkileşimine Dikkat

Özellikle yağlarda en çok dikkat edilmesi gerekilen nokta ısı etkileşimidir. Erime noktaları çok düşük olan Mct yağ asitleri oda sıcaklığında sıvı formda bulunmaktadır. Buna en iyi örnek hindistan cevizi yağı olabilir. Yüksek ısıya maruz kalan yağlarda kimyasal etkileşimler artarak sağlığa zararlı hale gelirler. Bu nedenle direk ısıyla temas etmeden tüketilmelidir.

Spor Öncesi Diyetinize Ekleyin

Spor öncesi yapılan bir öğünde en çok dikkat edilecek nokta; doğru besin içeriği ve antrenman sırasında performansa etkisidir. Mct yağ asitleri ile yapılacak bir öğün veya shaker kolay metabolize olarak şişkinliğe neden olmazken, yağ kaybınızı ve dengeli bir beslenme ile kan değerlerinizi olumlu etkileyecektir.

Sınırlar Doğrultusunda Tüketilmeli

Her ne kadar sağlıklı etkilerini kaleme alınsa da, Mct yağ asitlerinin yağ olduğunu unutmadan tüketmeliyiz. Çalışmalar maksimum tolere edilebilen mct yağ asiti miktarını 25-30 gram olduğunu belirtmektedir. Bu miktarın üzerinde tüketimi bulantı, kusma, şişkinlik, sindirim sistemi rahatsızlıkları, karın krampları ve ishale neden olabilmektedir.

Dyt. Öykü Yıldırım