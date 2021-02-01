Bebeklerde BLW (Baby Led Weaning) beslenme ve parmak gıda

Bebeklerde beslenme düzeni oluştururken her anne, onların tüm besinlerden faydalanmasını, yediklerini sevmesini, ek gıda sürecine geçişte pütürlü, katı gıdaları tüketmeyi öğrenmesini ister. Bu noktada da blw (baby led weaning) yani bebeklerin kendi liderliklerinde beslenmesi devreye girer.

Genel olarak ebeveynlerde gözlemlediğim, katı gıdayı eline verirsem boğazına kaçar, boğulur korkusu. Tabii ki her zaman gözetimimiz altında olmaları şartı ile, onlara parmak gıda dediğimiz, şekli ve yumuşaklığı onlar için uygun gıdaları, uzmanlara göre 6. ayını doldurmuş, sindirim sistemi ek gıdaya hazır hale gelmiş bebeğinize verebilirsiniz. Bebeğiniz desteksiz bir şekilde oturabiliyor, nesnelere uzanıp alıyor, oyuncaklarının tadına bakmaya çalışıyorsa blw için hazır demektir. Sebze ve meyveleri hafif haşlamak, ince uzun dilimler halinde önlerine koymak ilk başlayanlar için uygun olacaktır.

Bebeklerin kendi liderliklerinde beslenme alışkanlığı edinmelerinin onlar için birçok faydası var.

En başta ebeveyn desteksiz yemek yemeyi öğreniyorlar. Yedikleri besinin tadını, kokusunu inceleme, dokusuna dokunma, rengini, şeklini gözlemleme gibi aslında bir nevi duyu bütünleme aktivitesi yapmalarını sağlıyor. Püreler, bulamaçlar gibi pürüzsüz gıdalar yerine direkt dişleri, damakları ile parçalayarak yedikleri için çiğneme, yutma yetilerinin gelişmesine ve katı gıdaya alışma sürecine destek oluyor.

Ayrıca bebeğiniz ile birlikte yemek masasına oturup, bebeğiniz kendisi yerken siz de onunla birlikte soğumadan yemek yeme imkanına sahip olabilirsiniz. Sıcak yemek yemenin ya da soğumadan bir kahve içmenin anneler için ne anlama geldiğini çok iyi bilirim. Bu taraftan baktığımızda da blw beslenmenin bebeklere olduğu kadar annelere de faydası olduğunu görüyoruz.