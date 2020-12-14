Bebeklerde sıçrama/büyüme atağı

Tam şu dönem 9. sıçrama denilen büyüme atağının 14. günündeyiz ve hala 20 günümüz var. Bu yüzden bugün biraz bundan bahsetmek istedim.

Büyüme atakları/sıçramaları beklerin fiziksel ve bilişsel olarak girdikleri değişim süreçleridir. Baktığımızda özünde bebeğimiz büyüyor gelişiyordur. Ancak iyi bir şeyin yan etkileri varmış gibi düşünebiliriz. Çünkü sakin, uyku ve beslenme düzeni oluşturduğumuz bebeklerimiz bu dönemlerde, huysuz, uykusuz, yemek yemeyi reddeden hiç tanıyamadığımız bir hal alıyorlar. İşte bunlar büyüme ataklarının etkileri oluyor. Bu dönemlerin sonunda bebeğinizin kendine yeni bir şey kattığını mutlaka fark ediyorsunuz.

0-2 yaş dönemi arasında 10 büyüme atağı var ve her bebek hepsini şiddetli geçirecek diye bir kural yok elbet. Ancak genel olarak bebekler tabii beraberinde anneler de bu dönemlerden etkileniyorlar.

Hesaplanışına gelirsek; Bebeğin doğduğu tarih değil de beklenen doğum tarihi üzerinden hesaplanıyor. Ve sırasıyla 5, 8, 12, 14, 23, 36, 55, 64, 75. haftalarda karşımıza çıkıyor. Manuel olarak hesaplanabildiği gibi bazı otomatik hesaplayan uygulamalarda var. Ben onlarda birini kullanıyorum.

2 yaş sonrası da bitiyor sanmayın. O zamanda 2 yaş sendromu başlıyor Ondan da başka bir zaman bahsederiz. Herkese ataksız haftalar diliyorum.