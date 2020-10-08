 Bebeklere yumurtasız krem karamel tarifi / 8+

Malum yumurta alerjimizden dolayı her şeyi yumurtasız üretmek ya da uyarlamak durumunda kalıyorum. Marin şimdilerde 1 yaşına girdi. Ve doktorumuz onayladığında yumurta için tekrar deneme yapacağız. Umarım tekrar alerjen tepki vermez ve yemeye başlar.

Sizin alerjiniz yok ise ayına uygun şekilde muhallebisine yumurta sarısı ekleyebilirsiniz.

Krem karamel benim en sevdiğim tatlılar arasındadır. O sebeple kızım içinde uyarlamak istedim ve gerçekten Marin çok severek yiyor.

O zaman tarife bakalım. Sabahtan yaparsanız ara öğüne çay saati gibi yetişebilir. Çünkü 3 saat kadar dolapta beklemesi gerekiyor.

Malzemeler:

*1.5 çay bardağı yulaf sütü(tarifi profilimde mevcut)

*1 yemek kaşığı tam buğday unu

*1 yemek kaşığı vanilya özü(tarifi profilimde mevcut)

*1 çay kaşığı elma özü

*1 tatlı kaşığı pekmez







Yapılışı:

Öncelikle pekmez hariç tüm malzemeleri birleştirip ocakta orta ateşte pişirip koyu kıvamlı bir muhallebi elde ediyoruz.

Sonrasında bir fincan ya da dar bir kasenin dibine pekmezi döküp tabana yayıyoruz.

Ardından muhallebisini üzerine ekliyoruz. Ve buzdolabında 3 saat kadar bekletiyoruz.

Sonrasında çıkarıp tabağa ters çeviriyoruz. Ve hazır.

Afiyet olsun.