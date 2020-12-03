Yeni bir yıla giriyoruz. Yeniye ait merak, umut, heyecan, coşku. Yeninin getirdiği özenle hepsi bir arada. Yaklaşık beş senedir her yeni yıla girerken kendime bir hayal panosu hazırlıyorum. Bazıları adına yaratım panosu, bazıları vizyon panosu diyor. İsimleri farklı olsa da hepsi aynı aslında. “Hayal” kelimesi bana sanırım diğerlerinden daha yumuşak ve eğlenceli geliyor. İşin içine bir de renkli kalemler, resimler, fotoğraflar girdi mi daha da eğlenceli oluyor.

Hayallere giden en kestirme yol onları görselleştirmekten geçiyor. Sen hayalini resmettiğinde ya da bir görselle sembolize ettiğinde beynin de onu senin gerçeğin kılmak için devreye giriyor. Sen ne kadar hayalinin içine girer, onu yaşar, onu somutlaştırırsan beyin de onu o kadar gerçek olarak algılıyor.

Hayalinde neler var, nelere sahip olmak istiyorsun?

Evde, orada, burada bulduğun dergileri, gazeteleri topla.

Teker teker sayfalarını çevirmeye başla.

Sayfaları çevirirken bir şekilde dikkatini çeken görsellerin olduğu sayfaları yırt, kopar. Bu görsel neden dikkatimi çekti? diye düşünme. Sadece kopar ve bir kenara koy.

Hepsi bittikten sonra ayırdığın tüm görselleri gözden geçir, sana ne ifade ettiklerini sor kendine, cevap mutlaka içeriden bir yerden gelir.

Görsele baktığında içindeki duyguyu keşfet, bedeninde olanları fark et.

Hayallerini düşün.

Hayallerinin sendeki hangi duygulara hizmet ettiğini fark et…

Ve görsellerin sana hissettirdiği duygular ile hayallerinin duyguları arasındaki ortaklığı keşfet.

Duygularının sembolü olan görseli al ve kartonun üzerine yapıştır.

Görsel sadece fotoğraf olmak zorunda değil, içinden geliyorsa kendi çizdiğin bir sembol ya da resim de olabilir ya da bir kelime.

“Özgürleşmek” niyetin varsa yeni yıl hayallerinde, o zaman bir tekne görseli de koyabilirsin, bir çocuk görseli de.

Bodrum’da bir ev görseli dikkatini çektiyse, sor kendine; “Bu görsel bana ne hissettiriyor?” Belki de hayalin Bodrum’a yerleşmek değil, sadece mekân değiştirmek, biraz kendinden ve alışkanlıklarından uzaklaşmaktır.

Hayallere farkındalıkla baktığımızda aslında ne kadar çok hayalimizin gerçek olduğunu ama bizim onu algılamadığımız da fark ediyoruz. Bir tek yol yok, bir tek olasılık yok. Hayallerinizi tek bir olasılık içine hapsetmeyin.

Hayal panolarınızın fotoğraflarını bana mail atsanız ne çok sevinirim…

Sevgilerimle

Özlem