Odaklanamıyorum. Zamanımı yönetemiyorum. Ne o zaman kontrolü benim elimde ama ben hiçbir şeyi kontrol edemiyorum. Aklımda onlarca proje ama her biri yarım yamalak. Neye nerede başlayacağımı bilmiyorum. Yığın oldu her şey üzerime geliyor.

Tanıdık geldi mi?

Geldiyse size birkaç uygulama önerisi. Benim işime yaradı, bakarsınız sizin işinize de yarar.

-Öncelikle masamı toparladım. Bana ilham olan kristal taşlarım, mumlarım ve beni ateşleyecek seramik koç sembolüm haricindeki ne varsa yerlerine kaldırdım.

-Aklımdaki, zihnimdeki beni bekleyen, yapmam gereken, yapmam gerekmeyen ama yapmak istediğim her ne varsa her birini zihin haritalarına oturttum. Yığın halindeki işler bir anda tek bir kağıda sığan renkler ve resimler halini aldı. Gülümsedim.

-Sonra kendime bir konu seçtim. Sadece bir tek konu.

-Ve sadece üzerinde çalıştığım konu ile ilgili kitapları, araçları masanın üzerine aldım.

-Cep telefonumu çalışma masamdan uzaklaştırdım.

-Bilgisayarda çalışıyorsam sadece çalıştığım dosyayı açtım. İnternet, sosyal medya vesaire tüm uygulamaları kapattım. O süre boyunca gerçek potansiyelime odaklandım. Enerjimi tek bir yere kanalize ettim. Enerji neredeyse güç oradadır.

-Yirmi beş dakika sadece odaklandığım konuya çalıştım ve sonra beş dakika mola hakkımı kullandım. Kalktım dans ettim, hareket ettim, tuvalete gittim… Nefis!

-Bir şekilde sürekli ertelediğim kitap düzeltme işi tamamlandı; yeni ürünlerin fotoğrafları çekildi; yeni roman için malzeme toplandı –hatta kısa bir bölüm yazıldı-; jaadoo için ürün geliştirildi, formül üretildi.

Ertele ertele nereye kadar yahu…

Seçenlerin kullanması için birkaç temizleme cümlesi;

-Birden fazla işi aynı yapmanın başarı, zekâ, hız, kazanç olduğuna inandığım, bu fikri satın aldığım her şeyi ve her anı yıkıp yaratımını iptal ediyorum.

-Kendi zamanımı kontrol edemediğim için şikâyet etme enerjisinden çıkıp zamanımı kolaylıkla, neşeyle, keyifle organize etmeyi seçiyorum. Buna engel olan her ne varsa hepsini yıkıp yaratımını iptal ediyorum.

Özlem Çetinkaya

Yazar – Yazar Koçu - Eğitmen