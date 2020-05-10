10 Adımda Bahçe Yenileme

Bahçeme neler dikebilirim? Bahçemde neleri yenileyebilirim? Bahçemi nasıl güzel ve kullanışlı hale getirebilirim?……diye çoğalan düşüncelerinizi hep birlikte cevaplamaya ne dersiniz? Haydi başlayalım!!!!

Öncelikle herkesin bahçe formu farklıdır. Bu noktayı bilerek yapılan uygun dizayn bahçeyi her zaman kullanışlı yapar. Bahçenizde istemediğiniz eşyaları, bitkileri kaldırın (farklı bölümlerde kullanabileceğinizi unutmayın) ve değişiklik yapmak istediğiniz kısımları belirleyin. Bahçenizin güneşlenme durumunu, rüzgar yönünü, manzara açısını, toprak halini, drenaj durumunu kontrol edin ve not alın. Çünkü bunlar bahçe düzenlemenin en önemli unsurlarındandır. Unutmayın her bitki her yerde olmaz. Bu nedenle çevrenizde yetişebilen bitkileri gözlemleyin ve buna göre bitki türlerini belirleyin. Olmazsa bu konuda bir uzmandan yardım alın. İllaki kendi bulunduğunuz yerin iklim şartlarına uygun olmayan bir bitki seçtiyseniz, bitkiniz korumak için bitkinin boyutlarına göre sera ortamı kurmalısınız. Mevcut bahçe toprağınızı havalandırın ve gübre ile zenginleştirin. Çünkü bitkilerin sağlıklı gelişimi için toprak hazırlığı gereklidir. Gübre seçiminiz mevcut toprağınızın ihtiyacına göre belirlemelisiniz. Bahçenizde havuz, çardak, süs havuzu gibi tasarımlı kullanımlar yapmak istiyorsanız mutlaka bir uzmandan destek alın. Bu tarz kullanımlar bahçenin fiziksel durumuna göre şekillenir. Şekillenen bahçenin görünümü bir anda değişir. Drenaj sorunu çözülmemiş bir bahçe her zaman bakımsız ve kullanışsız gözükmeye mecburdur. Bu nedenle bahçe drenajı çözülmelidir. Drenajı çözülmüş bahçenin bitkileri daha sağlıklı ve daha güzel gelişir. Bahçenize meyva ve sebze bahçesi yapmak istiyorsanız yine bahçenin fiziksel özelliklerine dikkat edin. Toprağını zenginleştirin. Sebze ve bahçenin sınırlarını belirleyin. Çime önem verin çim bahçeyi en güzel ve bakımlı gösteren unsurdur.

SAĞLIKLI, HUZURLU VE MUTLU GÜNLER YAŞAMANIZ DİLEĞİMLE……