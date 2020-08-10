Ağustos Ayı Bahçe Bakımı

Yaz mevsiminin son ayı olan ağustos ayında bahçe bakımı yaptınız mı? Yapmadıysanız haydi gelin hep birlikte yapılacak işleri sıralayalım.

Bahçenizi kontrol edin. Kurumuş, solmuş bitkilerinizi temizleyin ve bahçeden uzaklaştırın. Bu işlem bahçe içinde böceklenmeyi engelleyecek ve kötü görüntüyü ortadan kaldıracaktır.

Mevsimlik bitkilerinizin bozulmuş çiceklerini ve yapraklarını temizleyin. Tohumu dökülmüşlerin tohumlarını toplayın ve temiz bir kapta güneş görmeyen yerde muhafaza edin. Sardunyaların çeliklerini almaya başlayın.

Ortancaların geçmiş çiceklerini kesin ve form budaması yapın. Dal çelikleri alın. Çeliklerin köklendirme sonrası küçük saksılara ekimini yapın.

Güllerin geçmiş çiceklerini temizleyin. Dal çelikleri alın. Farklı renk ve form gülleri ile göz aşısı yaptırın. Şuan aşılama için uygun zamandır.

Bahçenizdeki yabani otları temizleyin. Yabani otlar topraktaki fazla suyu emerek, bitkilerinizin susuz kalmasına neden olabilir.

Çim alanlarınızın düzenli biçmeye özen gösterin. Düzenli biçilen çimler daha sağlıklı gelişim gösterir. Hastalıklara karşı dirençli olur.

Meyva ağaçlarınızın zarar görmüş kısımlarını temizleyin. Seyreltme budaması yapın. Olgunlaşmış meyvalarını toplayın.

Sebze bahçenizdeki yabani otları temizleyin. Mevcut toprağı havalandırın. Ürünü biten sebzelerin budamasını yapın.

Bahçenizde hastalanmış bitkileri tespit edin.Hastalık durumuna göre bitkileri fungusit veya insektisit ilaçlarla ilaçlayın.

Yüzme havuzunuzun ve süs havuzunuzun filtrelerini temizleyin. Günlük iç temizliğini ihmal etmeyin.

Sulama sistemlerini kontrol edin. Düzenli ve periyodik sulama yaptığından emin olun. El ile sulama yapılan kısımları akşam serinliğinde veya sabah erken saatlerinde sulama yapmayı ihmal etmeyin.

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