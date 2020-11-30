Aralık ayında yapmanız gereken bahçe işleri

İşte yılın son ayıda geldi. ’’Sağlık, huzur, bereket getirmesi dileğimle!’’ dedikten sonra bu ayda bahçede neler yapılması gerektiğini gelin hep birlikte belirleyelim!.

-Bahçenizin kontrol edin. Donlardan, kardan etkilenebilecek bitkilerinizi, eşyalarınızı tespit edin

-Bahçenize dökülmüş yaprakları temizleyin ve kompost gübre yapımı için geniş bir kapta biriktirin.

-Sert esen rüzgarlardan etkilenen bitkilerinizin kırılmış dallarını budayın ve budadığınız kısımlara aşı macunu sürün.

-Ay içerisinde sert esen kış rüzgarlardan etkilenmiş bahçe mobilyanızı, çardaklarınızı veya bahçe aksesuarlarınızı tamir edin ve cila sürün. Koruyucu örtüler ile kapatın.

-Bulunduğunuz yerin iklim şartlarını baz alarak ağaçlarınıza ve çalı grup bitkilerinize budama yapabilirsiniz. Budama yaptıktan sonra mutlaka aşı macunu ile kesim yerlerini kapatın.

-Bu aydan itibaren bitkiler uyku dönemine girdiği için bahçenizde ki tüm bitkilerin yerlerini değiştirebilirsiniz. Bu işlem için mutlaka bir uzmandan yardım alınız.

-Çimlerinizi kontrol edin. Mantar, böceklenme var ise ilaçlama yapmayı ihmal etmeyin. Çimleriniz arasındaki yabani otları temizleyin. Çimlerinizi çok kısa biçmeyin.

-Güllerinizi budayın ve bordo bulamacı karışımı ile ilaçlayın. Bu ilaçlama sayesinde bitkiniz hastalıklara karşı dirençli olacaktır. Özellikle fungusit ve bakteriyel hastalıkları karşı korumada kullanabilirsiniz.

-Bordo bulamacını yaprağını dökmüş ve budanmış meyve ağaçlarında da kullanabilirsiniz.

-Soğuklardan çabucak etkilenebilecek çalılarınızın ve ağaçlarınızın kökleri donmaması için toprak üzerine; yaprak torfu, yanmış koyun gübresi veya malç koyun.

-Sebze bahçenizde bozulmuş, kırılmış, hasar görmüş dal ve gövde kısımlarını temizleyin, budayın. Toprak altı sebzelerin soğuktan etkilenmemesi için üst yüzeye yanmış hayvan gübresi serin.

-Meyve ağaçlarınızın üzerine kışlık yağ cilası sürün. Soğuk hava şartlarına karşı ağaçlarınız dayanıklı olacaktır.

KOLAY GELSİN…..!

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ÖZLEM ÖZDEMİRTAŞ///YUKSEK PEYZAJ MİMARI

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