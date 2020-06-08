Aromatik Bitkinin Önemi

Hangi iklim koşullarında olursanız olun, mutlaka bahçenizde aromatik bitkiler köşesi olsun. İster kekik, nane, adaçayı, lavanta, biberiye ister fesleğen, kekik, melisa, ısırgan, maydanoz olsun, bahçenizde aromatik bitkiler olsun. Çünkü aromatik bitkiler yapı itibariyle hem bahçenize hem kendinize çok yarar sağlayan bitki gruplarıdır. Haydi gelin bahçenize aromatik bitkilerin kazandırdığı yararları hep birlikte öğrenelim;

Bahçeyi güzelleştirir. Gerek görüntüsü gerek yapraklarının doku yapısı itibariyle diğer bitkilerden ayrılır. Adaçayı yaprak dokusunun pütürlü olması renginin ise soluk mavi olması dikkat çekici özellik katar. Biberiye bitkisinin yaprakları iğne formunda olması yine dikkatleri çekmektedir.

Bahçeye mis kokular verir. Aromatik bitkilerin yapısında bulunan bazı maddeler o kadar kuvvetlidir ki etrafa hoş kokular yayarlar. Bazen bu kokular; tozlaşma ve kendini korumak için bulundukları yerlerde farklılaşabilmektedir. İnsanları rahatlatıcı, dinlendirici ve şifa verici özelliklere sahiptir. Bazı aromatik bitkilerin yaprakları çok güzel kokarken (fesleğen, nane, kekik, melisa) , bazı bitkilerin ise çicekleri (lavanta, ekinezya) çok güzel kokmaktadır.

Bahçeyi renklendirir. Aromatik bitkilerin yaprak renkleri, çiceklerinin farklılığı bile renkli olmayan bir bahçeyi hareketlendirir, güzelleştirir. Lavanta, biberiye, adaçayı, karahindiba, kekik, ısırgan otu…. bunlardan birkaçıdır.

Bahçeyi zararlılardan korur. Özellikle yaz mevsiminde daha çok görülen insektisit ve fungusit zararlılar; mevcut bitkileri savunmasız hale getirmektedir. Bu durumda doğal zararlı kovucu ilaç tercih edilmeli. Bahçenize ekeceğiniz ısırgan otu, sarımsak mevcut bitkilerinizi doğal koruma yöntemlerindendir. Isırgan otundan toplanılan yaprakları belli miktarda su içerisinde bekletin veya kaynatarak soğumaya bırakın. Bir veya iki hafta su içerinde bekletilen ısırgan otu suyunu özellikle sebze bahçesine dökün. Farkı yakın zamanda görürsünüz. Hem toprağı besleyecek hem zararlılara (yaprak bitleri, kırmızı örümcek) karşı koruyacaktır. Fesleğen, sinek kovucu olarak özellikle yaz akşamları için tercih edilen bitkilerdendir. Sarımsak ve tarcın gibi aromatik bitkilerde zararlı kovucu özelliğindedir.

Bahçedeki diğer canlıları çeker. Aromatik bitkiler yapısındaki maddelerden ve etrafa yaydıkları kokular nedeniyle kelebekleri, arıları, kuşları kendilerine çeker. Özellikle tozlaşmanın olduğu ilkbahar döneminde adeta doğal döngü ile etrafa pozitif enerji yayarlar.

Bahçe kullanıcılara şifa verir. Aromatik bitkiler gerek tibbi alanda gerek kozmetik alanda kullanılmaktadır. Aromatik bitkilerden elde edilen yağlar günümüzde birçok deri hastalıklarında iyileştirici özelliği ile bilinmektedir. Özellikle insan sağlığına katkıları büyüktür. Aromatik bitkiler iştah açıcı, tat verici, yaraları iyileştirici, sinirleri yatıştırıcı, bağışıklığı kuvvetlendirici……gibi daha bir çok özelliği ile çokca tercih edilmektedir.

BİTKİLERİN GÜCÜ SİZE SAĞLIK, HUZUR VERMESİ DİLEĞİMLE……