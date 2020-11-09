Atatürk çiçeği bakımı nasıl olmalı?

-Latince ismi euphorbia pulcherrimadır. Diğer ismi "poinsettia"dır.

-Bitkinin orta kısmında küçük sarı çiçekleri ve taç yaprağına benzeyen genellikle kırmızı renkli (beyaz, pembe gibi renkleri de vardır) olan yapraklarla çevrili olan hacimli her daim yeşil bir bitkidir.

-Ilıman iklimin hakim olduğu yerlerde; dış mekanlarda, soğuk iklimlerin olduğu yerlerde ise iç mekanlarda yetiştirilmektedir.

-Gövde yarı odunsu olup kırılgan özelliğe sahiptir. Gövde veya dal kırıldığında süte benzeyen sıvı ortaya çıkar. Bu bitkinin özsuyudur. Bu nedenle sütleğengiller familyasındandır.

-Sıcak ortamları seven bu bitki rüzgarlı ortamları sevmez. Ciçeklenmesi için ortalama sıcaklığın 15-20 derece, çiçeklenme döneminde ise ortalama 15-16 derece olması idealdir.

-Direk güneş sevmez. Yarı gölge yarı güneş ortamlarda iyi gelişme gösterir. Aydınlık mekanlarda gelişimini hızlandırır.

-Yapraklarının kızarıklığı için Eylül ayından itibaren günde en az 12-14 saat karanlık ortamda kalması gereklidir. Karanlık ortam sürekli sabit tutulmalı, bulunduğu yerin hava durumuna göre karanlık ortam devam edilmeli. İlk tomurcuklanmalar görülmeye başlanınca ve yaprakları kızarmaya başlayınca bol ışık alan yere konumlandırılmalı ama direk güneş ışına maruz bırakılmamalıdır.

-Atatürk çiçeği saçak kök yapı sistemine sahip olduğundan toprağı; kumlu, torflu organik gübre bakımından zengin olmalıdır.

-Bitkinin yetiştirileceği saksı; drenaj delikleri olmalı, derinden ziyade yayvan tipli olmalıdır. Bitkinin gelişim durumuna göre senede 1 kez saksı değişimi yapılmalıdır.

-Bitki özellikle hava sıcaklığının 18-25 derece olduğu anlarda gelişimini hızlandırır. Gelişim aşamasında bitki düzenli sulama ister.

-Atatürk çiçekleri bulundukları ortamın tozunu çektiklerinden yapraklarının üzerinde sürekli toz bulunur. Bu nedenle pamuk veya temiz bir bez yardımı ile yaprakları haftada bir kez temizlenmelidir.

-Bu çiçek bulunduğu ortamın enerjisini yükseltir. Şans bereket getirdiğine inanılır.

SAĞLIK,HUZUR,MUTLULUK SİZLERLE OLMASI DİLEĞİMLE…..