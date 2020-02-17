Bahar öncesi güllerin bakımı nasıl yapılır?

Hemen herkes gül bitkilerini çok sever. Bahçelerimizde, evlerimizde, balkonumuzda büyük veya küçük olarak yetiştiririz. Ağaç güller, çalı güller, sarmaşık güller, bodur güller her zaman çicek severlerin gözdesi olmuştur. Bahar mevsimi gelmeden güllerinizin baharda daha sağlıklı daha çok çicekli olmasını ister misiniz? Cevabınız evet ise başlayalım!!!

•Öncelikle saksıda veya bahçede olan güllerinizi detaylı inceleyin. Çünkü yerine konumuna, boyutuna ve cinsine göre istekleri farklı olur.

•Soğuk hava nedeniyle kırılmış veya zarar görmüş bitkilerinizi tesbit edin. Kırılmış olan dalları temiz bir budama makası ile kesin ve kesilen yere aşı macunu sürün. Eğer rüzgar nedeniyle gülleriniz savrulmuş ise bir veya birkaç destek çubuğu ile bitkiniz destekleyin, rüzgara karşı bitkinizi koruyun.

•Bitkinizde erken tomurcuklanma var ise tomurcukları budayın veya seyreltme budaması yapın. Erken gelişen bitki bahar mevsiminin hava değişiminden (don, çiğ, rüzgar…) çabuk etkilenir. Bu da bitkinizin sağlıksız gelişimine neden olur.

•Gülleriniz ister saksıda ister bahçedeki toprak alanınızda olsun mutlaka mevcut toprağı kontrol edin. Toprağını havalandırın ve hayvan gübresi ile besleyin. Bu işlem bitkinin sağlığını olumlu yönde fayda sağlayacaktır.

•Saksıda gülleriniz var ise bahçenizin veya balkonunuzun bol güneş ışığı alan yere konumlandırın. Güller güneş ışığını çok severler.

•Saksıdaki ve/veya bahçenizdeki güllerin topraklarındaki suyu kontrol edin. Yağmur, kar nedeniyle birikmiş ve sabit kalmış suyu toprağından uzaklaştırın. Fazla su topraktaki kökleri çürütür. Kökleri çürüyen güller zamanla ölmesine neden olur.

•Hava sıcaklığı 15-20 derecelerde olduğunda bitkileri gençleştirme budaması yapın. Güllerin bahar mevsimi itibari ile çok çicek açması için bitkiye gençleştirme budaması yapılmalıdır. Özellikle yaşlı dallar; dal başlangıcından budanmalı, budanan yerlere aşı macunu sürülmeli ve çok güneş ışığı alması sağlamalıdır.

•Bahar döneminde güller yapı itibariyle çok çabuk hastalanır. Bu nedenle hangi cins ve tür olursa olsun güllerinizi sağlıklı tutun. Toprağına doğal böcek kovucu gübreler yaparak da bunu sağlamış olursunuz. Tarçınlı, sarımsaklı veya ısırgan otu suları ile bunu sağlamış olursunuz.

ÇİCEKLERİN POZİTİF ENERJİSİ SİZİ SEVGİ İLE SARMASI DİLEĞİMLE……..