Bahçe Aksesuarları Nelerdir?

Aksesuarlar; mevcut bahçenizi daha renkli, daha keyifli ve daha kullanışlı hale getirir. Bahçe aksesuarları neler olduğunu ve nasıl kullanıldığını biliyor musunuz? Haydi bahçenizde kullanabileceğiniz aksesuarları hep birlikte göz atalım….

Aydınlatma elemanları- Bahçenizde en çok kullandığınız yerlerine konulmalı, bahçe dekorunuz ile uyumlu olmalı, güvenli ve sağlam olmalıdır. Aydınlatma elemanlarını güneş enerjisi ile çalışabilecek malzemelerden seçerseniz; bahçeniz için tasarruflu ve verimli kullanıma olanak sağlarsınız.

Bahçenizde en çok kullandığınız yerlerine konulmalı, bahçe dekorunuz ile uyumlu olmalı, güvenli ve sağlam olmalıdır. Aydınlatma elemanlarını güneş enerjisi ile çalışabilecek malzemelerden seçerseniz; bahçeniz için tasarruflu ve verimli kullanıma olanak sağlarsınız. Şemsiyeler- Bulunduğunuz yere uygun olmalı,rüzgara, sıcağa, yağmura dayanıklı olmalı ve taşınabilir olmalıdır.

Bulunduğunuz yere uygun olmalı,rüzgara, sıcağa, yağmura dayanıklı olmalı ve taşınabilir olmalıdır. Biblolar, heykeller- Özellikle tarz bahçelere renk ve hareketlilik katan heykeller sağlam şekilde konumlandırılmalıdır. Süs havuzunun kenarlarına koyacağınız balık, kurbağa heykelcikleri veya oyun alanına koyacağınız çizgi film kahramanları bahçenize her zaman farklılık katacaktır.

Özellikle tarz bahçelere renk ve hareketlilik katan heykeller sağlam şekilde konumlandırılmalıdır. Süs havuzunun kenarlarına koyacağınız balık, kurbağa heykelcikleri veya oyun alanına koyacağınız çizgi film kahramanları bahçenize her zaman farklılık katacaktır. Salıncaklar- Özellikle yaz mevsimlerinde en çok tercih edilen salıncaklar; bahçenizin büyüklüğüne ve kullanımına uygun olarak seçilmeli. Tercihinize göre sabit veya taşınabilir olmalıdır.

Özellikle yaz mevsimlerinde en çok tercih edilen salıncaklar; bahçenizin büyüklüğüne ve kullanımına uygun olarak seçilmeli. Tercihinize göre sabit veya taşınabilir olmalıdır. Küçük süs havuzları- Oturma birimlerinizin yanına, verandanızın, pergolanızın yanına koyacağınız küçük süs havuzları sesi ile sizi dinlendirecek, konumu ile sizi ferahlandıracaktır.

Oturma birimlerinizin yanına, verandanızın, pergolanızın yanına koyacağınız küçük süs havuzları sesi ile sizi dinlendirecek, konumu ile sizi ferahlandıracaktır. Duvar saksılıkları- Bahçesi küçük olanlar için sıkça tercih edilen duvar saksılıkları; bahçenizi hareketlendirir ve estetik görünüm sağlar. İçine koyacağınız hedera, sarkıcı petunya ve sarkıcı sardunya gibi bitkiler istenmeyen görüntüyü kapatmak içinde kullanabilirsiniz.

Bahçesi küçük olanlar için sıkça tercih edilen duvar saksılıkları; bahçenizi hareketlendirir ve estetik görünüm sağlar. İçine koyacağınız hedera, sarkıcı petunya ve sarkıcı sardunya gibi bitkiler istenmeyen görüntüyü kapatmak içinde kullanabilirsiniz. Bahçe saksılıkları- Küçük bahçelerde, bahçe toprağı verimsiz olan yerlerde, daha fazla bitki bakmak niyetiyle tercih edilen bahçe saksılıkları; bahçe dekorunuza uygun olmalı ve içine dikeceğiniz bitkilerin büyüklüğüne uyumlu seçilmelidir.

Küçük bahçelerde, bahçe toprağı verimsiz olan yerlerde, daha fazla bitki bakmak niyetiyle tercih edilen bahçe saksılıkları; bahçe dekorunuza uygun olmalı ve içine dikeceğiniz bitkilerin büyüklüğüne uyumlu seçilmelidir. Dekoratif taşlar- Özellikle tasarım bahçeler için kullanılan irili ufaklı kaya parçaları; bahçenizde doğal bir görünüm kazandırır. Kaktüs bahçeleri için kullanacağınız taşlar; hem estetik hem aktif bir görünüm sağlayacaktır.

Özellikle tasarım bahçeler için kullanılan irili ufaklı kaya parçaları; bahçenizde doğal bir görünüm kazandırır. Kaktüs bahçeleri için kullanacağınız taşlar; hem estetik hem aktif bir görünüm sağlayacaktır. Ahşap kütükler- Bahçede doğal ve salaş bir görünüm elde etmeyi sevenler için tercih edilen ahşap kütükler; kullanım amacınıza göre büyük veya küçük ölçülerde seçilmelidir.

Bahçede doğal ve salaş bir görünüm elde etmeyi sevenler için tercih edilen ahşap kütükler; kullanım amacınıza göre büyük veya küçük ölçülerde seçilmelidir. Minderler- Özellikle yaz mevsiminde en çok tercih edilen minderler bahçe dekorunuza uyumlu olmalı, yıkanabilmeli ve sağlam olmalıdır.

Özellikle yaz mevsiminde en çok tercih edilen minderler bahçe dekorunuza uyumlu olmalı, yıkanabilmeli ve sağlam olmalıdır. Bahçe mobilyaları-Bahçe dekorunuza, büyüklüğüne ve kullanım sıklığınıza göre dayanıklı olmalıdır. Mobilyada kullanacağınızın ürünün malzemesini bulunduğunuz yerin iklim şartlarına göre seçmelisiniz.

HUZURUN MUTLULUĞUN ÇOK OLDUĞU NİCE GÜZEL BAYRAMLAR YAŞAMINIZ DİLEĞİMLE……İYİ BAYRAMLAR