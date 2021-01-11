Bahçe ile ilgili merak ettiğiniz sorular ve cevapları

Sizlerden gelen soruları derledim, toparladım ve bahçe ile ilgili en çok merak ettiğiniz soruları (10) cevaplandırdım. İşte bahçe ile ilgili sorularınızın cevapları burada. Haydi, başlayalım!

SORU: Limon bitkisi aldım. Belli bir süre sonra yaprak uçları sararmaya ve dökülmeye başladı? Acaba neden? Eskisi gibi yaprakları yeşil olur mu?

CEVAP: İki neden olabilir. Birinci neden; limon ağaçları çok soğukları sevmez. İdeal sıcaklığı 15-20 derecedir. Bulunduğu ortamın sıcaklığına dikkat edin. İkinci nedeni; Bitkide demir eksikliğinden kaynaklanabilir. Demir içeren gübrelerden temin edin ve bitkinize 15-20günde bir toprağına verin.

SORU: Çok güzel ve büyük bir bahçem var. Bahçede meyve ağaçlarım var. Bu sene portakal ve nar ağaçlarımın meyvelerinde çatlamalar oldu. Bende meyveleri toplamak zorunda kaldım. Acaba bu meyve çatlamaları neden olur ve ne yapmam lazım?

CEVAP: Meyve ağaçlarınızın düzenli budamasını yapın. Budama konusunda bir uzmandan destek alın. Özellikle bitkilerin meyveye durdukları zamanlarda sulamayı düzenli yapın. Birde topraktaki bor eksikliği meyvelerin çatlamasına neden olur.

SORU: Bahçemde çok yer olmadığından saksıda kekik yetiştirmek istiyorum. Bunu için ne yapabilirim ve nasıl bakmalıyım?

CEVAP: Öncelikle saksıda kekik bakabilirsiniz. İster fide ister tohum olarak yetiştirebilirsiniz. Saksınız geniş ağızlı ve tabanında delik olmasına dikkat edin. Kumlu ve gübre karışımlı toprak kullanın. Bol ışık ve sıcak ortamda bakımını yapın.

SORU: Kış mevsiminde bahçeme bakım nasıl yapmalıyım?

CEVAP: Bunun cevabının detaylarını daha önceki yazımda bahsetmiştim. Yazımı inceleyebilirsiniz. Unutmayın bahçenizin bulunduğu ortamın hava şartlarını ve yapısını göz önünde bulundurarak bakımını yapın. Başarılı olacaksınız.

SORU: Şifalı bitkileri çok seviyorum. Gerek çay olarak gerek yemeklerde sık sık kullanıyorum. Bu aralar ısırgan otu çayı faydalarından dolayı çok içiyorum. Aktardan almak yerine kendim yetiştirip kullanmak istiyorum. Acaba saksıda ısırgan otu yetiştirebilir miyim? Ne yapmam gerekli

CEVAP: Isırgan otunu saksıda fideden veya tohumdan yetiştirebilirsiniz. Fide halinde yetiştirirken temin edeceğiniz fidecikleri eldiven yardımı ile dikimini yapın. Çıplak elde kaşıntı yapar. Bakımı çok kolaydır. Yarı gölge yarı güneşli ortamda yaşarlar. Kumlu toprakta iyi gelişir. Nemli toprakları severler. Bununla ilgili detaylı bilgiyi bir önceki Isırgan otu ile ilgili yazımda bulabilirsiniz.

SORU: Lavantaları çok severim. Hemen hemen bahçede çok çeşitli lavanta türlerim var. Lavantalarımın düzenli büyümesini istiyorum Bunun için ne yapmalıyım?

CEVAP: Budama ve düzenli sulama bitkinizin formlu büyümesini sağlayacaktır. Budamaları lavantalarınızın çiçeklenme dönemi geçtikten sonra veya ilkbahar öncesi budama yaparsanız bitkiniz sağlıklı gelişecektir.

SORU: Küçük bir bahçem var. İçini istediğim gibi dekore ettim. Çevresinde büyük ağaçlar olduğundan dolayı bahçem gölge ağırlıklı bir alan sahip. Günde 2 veya 3 saat güneş görüyor. Genelde aydınlık bir ortam. Acaba böyle bir bahçede hangi bitkileri yetiştirebilirim?

CEVAP: Aucuba, Fatsia, Hedera, Oxalıs,Carex,Azalea, Rhodendron, Camelia, Hydreangea gibi bitki türlerinden kullanabilirsiniz.

SORU: Bahçede çok güzel kamelya ağaçlarım var. Şu zamanda çok güzel çiçek açtı. Her sabah kahvemi kamelyamın çiçeklerini seyrederek içiyorum. Ama zamansız çiçeklerini dökmeye başladı. Bu duruma çok üzülüyorum. Sebebi nedir? Ne yapmam gerekli?

CEVAP: Öncelikle bitkinizi gözlemleyin. Bitkinizde kırmızı örümcek, pamukçuk gibi zararlıların olup olmadığını kontrol edin. Sulamanıza dikkat edin. Özellikle kış mevsiminde fazla sulama bitkinin çiçeklerinin dökmesine neden olur. Bir diğer nedeni de Toprakta potasyum eksikliğidir. Hemen kamelya gübresi temin edin ve toprağına karıştırın.

SORU: Balkonumda çok sardunyam var. Sardunyalarımdan arkadaşlarıma hediye vermek istiyorum. Bu zamanda sardunyalarımdan çelik alabilir miyim? Hava şartları çelik almak için uygun mudur?

CEVAP: Sardunyaları çelik alarak üretebilirsiniz. Aldığınız çelikleri temiz bir kap içerisindeki su da köklendirerek çoğaltabilirsiniz. Köklenme uzun sürebilir. Haftada bir suyunu değiştirin. Köklenmiş fidelerinizi; torflu ve gübreli toprak karışımlı saksılara dikin.

SORU: Gülleri çok seviyorum. Bahçemin her yerinde güllerim var. Bahçem gül yetiştirmek için uygun. Güllerim güneşli ve hafif esintili bir ortamda büyüyorlar. Güllerime iyi bakmama rağmen yapraklarında sararmalar ve siyah lekeler oluşuyor. Bu durumu gidermek için neler yapabilirim?.

CEVAP: Gülleri düzenli bir şekilde sulamaya devam edin. Özellikle yaz mevsiminde sulamayı ihmal etmeyin. Toprağını havalandırın ve özel gül gübresi kullanın. Bu gübrelerin içinde gübrenin gelişimi sağlayacak vitaminler var. Gülleriniz mevsim itibari ile renk değişimleri yaşayabilir. Özellikle gelişim aşamasında bu durum gözleniyorsa zirai ilaçlarda yapraklarda kara leke önleyici ilaç temin edin ve düzenli ilaçlayın….

KOLAY GELSİN…

Haydi yazın bir sonraki yazı ne olsun….

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